자동차 없이 즐기는 오스트리아에서의 휴가

철도와 버스를 이용하는 친환경 여행

편히 앉아 휴식을 취하며 여행을 즐기세요: 철도 여행은 자동차로 여행하는 것보다 훨씬 더 편안할 수 있습니다. 긴 하루를 운전대(또는 뒷좌석)에 앉아서 보낸 후의 피곤함을 두려워하지 않는 사람이 있을까요? 점점 더 많은 사람들이 휴가지에 도착하기 위해 다른 방법을 찾고 있는 것 같습니다. 연구에 따르면 여행객들은 대중교통이라는 선택지에 점점 더 많은 관심을 보이고 있으며, 기차와 버스를 이용한 지속 가능한 여행을 선택하고 있는 것으로 나타났습니다. 기후를 위한 좋은 소식입니다! 기차 여행은 편안할 뿐만 아니라 지속 가능성도 높습니다: 이산화탄소 배출량이 적고 에너지를 절약할 수 있습니다.

일부 여행자는 자동차 없이 여행하면 융통성이 떨어질까 걱정할 수도 있습니다. 하지만 오스트리아에서는 그렇지 않습니다. 잘 정해진 버스 시간표, 카 셰어링 서비스, 대중교통 할인 티켓, 자전거 대여 및 호텔 셔틀을 이용하면 역에서 숙소로 이동하거나 당일 여행지로 향하는 등 많은 휴가지로 쉽게 이동할 수 있습니다.