자동차 없이 즐기는 오스트리아에서의 휴가
친환경: 철도와 버스로 여행하기

철도로 편안하게 도착한 후, 대중교통을 이용해 최종 목적지까지 이동하면 당신과 환경을 위한 지속 가능한 멋진 휴가를 맞이할 수 있습니다.
자가용 없이 도착하고 이동하기

철도와 버스를 이용하는 친환경 여행

편히 앉아 휴식을 취하며 여행을 즐기세요: 철도 여행은 자동차로 여행하는 것보다 훨씬 더 편안할 수 있습니다. 긴 하루를 운전대(또는 뒷좌석)에 앉아서 보낸 후의 피곤함을 두려워하지 않는 사람이 있을까요? 점점 더 많은 사람들이 휴가지에 도착하기 위해 다른 방법을 찾고 있는 것 같습니다. 연구에 따르면 여행객들은 대중교통이라는 선택지에 점점 더 많은 관심을 보이고 있으며, 기차와 버스를 이용한 지속 가능한 여행을 선택하고 있는 것으로 나타났습니다. 기후를 위한 좋은 소식입니다! 기차 여행은 편안할 뿐만 아니라 지속 가능성도 높습니다: 이산화탄소 배출량이 적고 에너지를 절약할 수 있습니다.

일부 여행자는 자동차 없이 여행하면 융통성이 떨어질까 걱정할 수도 있습니다. 하지만 오스트리아에서는 그렇지 않습니다. 잘 정해진 버스 시간표, 카 셰어링 서비스, 대중교통 할인 티켓, 자전거 대여 및 호텔 셔틀을 이용하면 역에서 숙소로 이동하거나 당일 여행지로 향하는 등 많은 휴가지로 쉽게 이동할 수 있습니다.

오스트리아 연방 철도(ÖBB)

ÖBB와 함께하는 철도 여행: 친환경적이고 편안한 여행을 위한 5가지 팁

오스트리아 동부에서 서부까지 철도 여행

자동차 없이 오스트리아에 도착하고 이동하는 방법

지역 기차, 셔틀, 하이킹 버스, 자전거 대여 네트워크가 잘 발달되어 있어 목적지까지 쉽게 이동할 수 있습니다. 많은 게스트 카드에는 지역 버스 무료 이용 혜택도 포함되어 있습니다.

  • 케른텐: 역 셔틀은 기차역에서 19개 호텔까지 소정의 요금으로 이동할 수 있으며, 케른텐의 다양한 게스트 카드에는 지역 열차가 포함되어 있습니다.

  • 잘츠부르거란트, 베르펜벵: 사모카드에는 지역 안팎의 버스, 야간 셔틀, 전기 자동차, 전기 자전거, 어린이용 미니 전기 자동차 무료 대여가 포함되어 있습니다.

  • 티롤: 티롤에서는 아헨제카드, 알프바흐탈 지엔란트 카드와 역 셔틀을 이용해 마지막 마일을 이동하세요. 키츠뷔헬 알프스로 여행하기? 당신의 게스트 카드는 모든 지역 ÖBB 열차 티켓으로도 사용할 수 있습니다. 뵈르글을 떠날 때 호텔 영수증을 기차표로 사용할 수도 있습니다. 빌더 카이저 지역에는 연중무휴 셔틀와 하이킹 코스, 호수, 수영장으로 가는 무료 셔틀버스가 24시간 운행됩니다.

대중교통 시스템이 잘 갖춰진 지속 가능한 휴가 지역에는 다음과 같은 곳이 있습니다:

부르겐란트

케른텐

니더 외스터라이히

오버 외스터라이히

잘츠부르거란트

슈타이어마르크

티롤

포랄베르크

기차로 휴가 목적지를 오갈 때 배기가스 배출량과 스트레스, 비용을 많이 절약할 수 있습니다. 완벽한 동반자 ÖBB 혜택 카드(Vorteilscard)는 모든 ÖBB 표준 티켓에 대해 최대 50% 할인을 제공하는 철도 카드입니다. 여러 가지 옵션 중에서 선택할 수 있습니다:

  • ÖBB 혜택 카드 66/클래식 - 모든 사람(온라인)

  • ÖBB 혜택 카드 유겐트 - 만 26세 미만 대상

  • ÖBB 혜택 카드 패밀리 - 어린이 동반 가족용

  • ÖBB 혜택 카드 시니어 - 65세 이상 노인용

더 긴 여행을 계획하고 계신가요? "목적지에 도착하기까지 딱 하루만 더 자면 됩니다."는 ÖBB 나이트젯의 모토입니다.미리 예약하셔서 할인된 Sparschiene 티켓을 구매하세요.

주글은 하이킹 여행을 계획할 때 유용한 수단입니다: 이 데이터베이스에는 버스와 기차로 쉽게 갈 수 있는 8,755개 이상의 다양한 산악 투어가 나와 있습니다.

원활한 도착을 위해 아래에서 세관 규정, 국경 통제, 애완동물을 동반한 오스트리아 입국 등과 관련한 모든 중요한 정보를 확인하세요.

입국 및 세관 규정

차 없이 여름 휴가를 즐길 수 있는 네 가지 지역

기차로 가는 지속 가능한 두 가지 겨울 여행지

차 없이 즐기는 세 가지 겨울 리조트

관련 기사