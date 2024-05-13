전화와 통신

오스트리아 여행 중 전화를 걸 때, 최근에는 자신의 휴대전화를 사용하는 경우가 많습니다. 한국에서 가입한 통신사의 해외 로밍 서비스를 이용하거나 SIM 카드에 부수되는 전화번호를 사용하는 등의 선택이 있습니다. 방법에 따라 금액이 다르기 때문에 잘 비교해 보는 것이 좋습니다. 또한, 호텔 객실에 설치된 전화기를 사용할 수도 있지만, 호텔 수수료가 가산된 통화료가 별도로 부과되기 때문에 일반적으로 요금이 비쌉니다. 공중전화는 수가 급격히 줄어들고 있어 찾기가 쉽지 않습니다.

참고로 국제전화를 걸 때 필요한 국가번호는 오스트리아가 43, 한국이 82입니다.

오스트리아에서 인터넷을 사용하려면 무료 와이파이에 연결하거나, SIM(eSIM) 카드를 미리 구입하거나, 모바일 라우터를 대여하는 등의 방법이 있는데, 이 역시 금액이 다르기 때문에 잘 비교해 보는 것이 좋습니다. 오스트리아에서는 대부분의 호텔, 장거리 열차, 레스토랑 등에서 무료 와이파이를 이용할 수 있습니다.