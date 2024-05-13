슈타이어마르크
다흐슈타인 빙하, 온천욕, 와인을 즐기는 여름 휴가
Introduction
"오스트리아의 녹색 심장"의 다양성
슈타이어마르크는 산이 많은 북쪽부터 수도 그라츠가 있는 도심, 포도밭이 있는 남쪽의 완만한 언덕까지 다양한 풍경이 인상적인 곳입니다. 슈타이어마르크의 최고점과 최저점 사이에는 놀랍게도 5,838미터의 차이가 있으며, 이는 이 지역에서 가장 높은 2,995m의 산인 다흐슈타인(Dachstein)에서 지하 2,842미터에 위치한 로그너 바트 블루마우의 풀카니아® 힐링 온천까지 이어집니다.
빙하에서 와인까지 즐기는 즐거움
바로 이 다양한 경관이 방문객과 현지인 모두에게 연중 내내 다양한 형태로 사랑받고 즐겨집니다.
산, 숲, 호수, 강은 여러분을 활동적으로 만들고 아름다운 주변을 만끽하게 초대합니다. 슈타이어마르크는 휴가객들에게 풍부한 여가 기회를 제공합니다. 그러나 슈타이어마르크의 모든 지역이 공유하는 것에 공통점이 있습니다. 바로 사람들의 따뜻함과 즐거움을 누리는 기쁨입니다. 다흐슈타인 빙하에서부터 와인 지역에 이르기까지 그 기쁨은 계속됩니다.
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모든 관점에서 본 슈타이어마르크
주요 하이라이트
투어
남부 슈타이어마르크 와인 루트
현대식 포도밭 건축물과 아름답게 재생된 전통 건물이 이곳의 풍경을 형성하고 있습니다. 포도밭, 과수원, 숲, 들판이 수 세대에 걸쳐 어떻게 경작되어 왔으며 지역 전통이 어떻게 보존되어 왔는지는 오늘날에도 분명하게 남아 있습니다. 오늘날까지 변한 것은 아무것도 없습니다.
가장 아름다운 지역
가장 아름다운 도시와 장소
샤무아 수염이 달린 슈타이어마르크 모자
아우스저 모자로도 알려진 이 모자는 비더마이어(Biedermeier) 시대에 부유한 사람들의 머리를 장식했던 전통적인 아이템입니다. 오늘날에는 전통을 중시하는 사람들과 슈타이어마르크의 팬들이 착용하고 있습니다.
정품 슈타이어마르크 모자의 특징은 녹색 밴드가 있는 검은색 또는 녹색 펠트입니다. 슈타이어마르크의 상징인 이 모자는 샤무아 브러시 또는 샤무아 뒷머리로 장식되어 있습니다. 추가적인 카퍼카일리 깃털은 사냥꾼과의 연결을 의미합니다.
샤무아 브러시가 부착된 면은 착용자의 출신을 나타냅니다: 상류층 슈타이어마르크 사람은 머리카락을 뒤쪽에 고정하고, 나머지 슈타이어마르크 사람은 옆쪽에 착용합니다. 슈타이어마르크 모자 아래에는 순모로 만든 전통적인 회색 슈타이어마르크 슈트와 정품 고이저러 신발을 신으면 전형적인 남성용 슈타이어마르크 복장이 완성됩니다.
유래: 19세기 초 아우스저란트
소재: 털 펠트
색상: 회색-녹색
특별 특징: 샤무아 수염, 카퍼카일리 깃털
아우스저란트의 수선화 축제
봄의 전령 수선화: 1960년부터 아우스제 사람들은 이 섬세한 꽃을 위한 축제를 매년 5월에 열고 있습니다. 수백만 송이의 하얀 수선화를 수작업으로 장식한 조형물이 인상적인 보트 퍼레이드를 연출하며 아우스저란트 전체가 '꽃을 피우는' 축제입니다. 거의 모든 지역 주민이 참여하는 이 대규모 행사는 4일 동안 계속됩니다. 지역 브라스 밴드, 수선화 여왕, 어린이 메이폴 춤과 함께 잘츠캄머쿠트는 꽃을 피우며 여름의 도래를 맞이합니다.
레시피
특별한 숙소
슈타이어마르크의 자연 공원
방문객들은 오스트리아의 '녹색 심장'이라 불리는 이곳의 깨끗한 자연을 만끽할 수 있습니다. 7개의 자연 공원은 희귀 동식물의 보호 서식지이기도 합니다.