빙하, 호수, 숲, 스파, 심지어 포도밭까지 "오스트리아의 녹색 심장"인 슈타이어마르크는 다채로운 색채로 놀라움을 선사합니다.

"오스트리아의 녹색 심장"의 다양성

슈타이어마르크는 산이 많은 북쪽부터 수도 그라츠가 있는 도심, 포도밭이 있는 남쪽의 완만한 언덕까지 다양한 풍경이 인상적인 곳입니다. 슈타이어마르크의 최고점과 최저점 사이에는 놀랍게도 5,838미터의 차이가 있으며, 이는 이 지역에서 가장 높은 2,995m의 산인 다흐슈타인(Dachstein)에서 지하 2,842미터에 위치한 로그너 바트 블루마우의 풀카니아® 힐링 온천까지 이어집니다.

빙하에서 와인까지 즐기는 즐거움

바로 이 다양한 경관이 방문객과 현지인 모두에게 연중 내내 다양한 형태로 사랑받고 즐겨집니다.

산, 숲, 호수, 강은 여러분을 활동적으로 만들고 아름다운 주변을 만끽하게 초대합니다. 슈타이어마르크는 휴가객들에게 풍부한 여가 기회를 제공합니다. 그러나 슈타이어마르크의 모든 지역이 공유하는 것에 공통점이 있습니다. 바로 사람들의 따뜻함과 즐거움을 누리는 기쁨입니다. 다흐슈타인 빙하에서부터 와인 지역에 이르기까지 그 기쁨은 계속됩니다.