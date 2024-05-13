Aerial view of green vineyard hills with farmhouses, forests and rolling hills in evening light.
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슈타이어마르크
다흐슈타인 빙하, 온천욕, 와인을 즐기는 여름 휴가

빙하, 호수, 숲, 스파, 심지어 포도밭까지 "오스트리아의 녹색 심장"인 슈타이어마르크는 다채로운 색채로 놀라움을 선사합니다.

"오스트리아의 녹색 심장"의 다양성

슈타이어마르크는 산이 많은 북쪽부터 수도 그라츠가 있는 도심, 포도밭이 있는 남쪽의 완만한 언덕까지 다양한 풍경이 인상적인 곳입니다. 슈타이어마르크의 최고점과 최저점 사이에는 놀랍게도 5,838미터의 차이가 있으며, 이는 이 지역에서 가장 높은 2,995m의 산인 다흐슈타인(Dachstein)에서 지하 2,842미터에 위치한 로그너 바트 블루마우의 풀카니아® 힐링 온천까지 이어집니다.

빙하에서 와인까지 즐기는 즐거움

바로 이 다양한 경관이 방문객과 현지인 모두에게 연중 내내 다양한 형태로 사랑받고 즐겨집니다.

산, 숲, 호수, 강은 여러분을 활동적으로 만들고 아름다운 주변을 만끽하게 초대합니다. 슈타이어마르크는 휴가객들에게 풍부한 여가 기회를 제공합니다. 그러나 슈타이어마르크의 모든 지역이 공유하는 것에 공통점이 있습니다. 바로 사람들의 따뜻함과 즐거움을 누리는 기쁨입니다. 다흐슈타인 빙하에서부터 와인 지역에 이르기까지 그 기쁨은 계속됩니다.

슈타이어마르크에 대한 간략한 정보
수도그라츠
면적 16,401 km²
인구약 127만 명(2024년 기준)
산림 비율62%
다흐슈타인 산2,995미터
자연 공원7개
온천11개
와인 루트8개

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슈타이어마르크의 이벤트
이벤트 일정에서 전통과 현대의 하이라이트를 찾을 수 있습니다.

모든 관점에서 본 슈타이어마르크

주요 하이라이트

슈타이어마르크에서 가장 아름다운 명소

슈타이어마르크의 11가지 모험 지역

슈타이어마르크 잘츠캄머굿의 알타우제

게사우세 국립 공원

즐거움의 수도 그라츠

남부 슈타이어마르크 와인 루트

슈타이어마르크에서 액티비티

투어

스위스 소나무에서 호박씨 오일까지

예술의 보물에서 스파클링 와인까지

슈타이어마르크 로마 와인 루트

슈타이어마르크 애플 로드

슈타이어마르크 꽃길

슈타이어마르크 성곽 도로

남부 슈타이어마르크 와인 루트

현대식 포도밭 건축물과 아름답게 재생된 전통 건물이 이곳의 풍경을 형성하고 있습니다. 포도밭, 과수원, 숲, 들판이 수 세대에 걸쳐 어떻게 경작되어 왔으며 지역 전통이 어떻게 보존되어 왔는지는 오늘날에도 분명하게 남아 있습니다. 오늘날까지 변한 것은 아무것도 없습니다.

남부 슈타이어마르크 와인 루트

슈타이어마르크에서 여행 여행지

가장 아름다운 지역

슐라드밍-다흐슈타인

빙하가 있는 인상적인 다흐슈타인 대산괴는 스키, 겨울 하이킹, 심지어 팻바이크의 중심지입니다.

슐라드밍-다흐슈타인

아우스저란트 잘츠캄머구트

눈 덮인 이 지역은 겨울을 신선하고 부드럽게 경험할 수 있는 무수한 기회를 제공합니다.

아우스저란트

게사우세 국립공원

끝없이 펼쳐진 숲과 급류가 흐르는 강, 웅장한 산이 있습니다: 이곳은 국립공원 중 하나인 게사우세 국립공원입니다.

게사우세 국립공원

호흐슈타이어마크

셈머링, 호흐슈밥, 아이제너츠 알프스 사이의 자연을 경험해 보세요. 이 지역은 가족 여행객과 여유로운 스키를 즐기고 싶은 분들을 위한 비밀 팁입니다.

호흐슈타이어마크

무라우

숨막히게 아름다운 슈타이어마르크 산맥으로 둘러싸인 이 겨울 스포츠 지역은 모든 연령대의 여행객을 위한 수많은 스키와 스노보드 하이라이트를 제공합니다.

무라우

에르츠베르크 레오벤

눈이 산을 덮으면 겨울 스포츠 애호가들이 스키, 스노보드, 크로스컨트리 스키, 겨울 하이킹을 즐기기 위해 에르츠베르크 레오벤으로 모여듭니다.

에르츠베르크 레오벤

무르탈

스키, 겨울 하이킹 또는 크로스컨트리 스키를 즐기시나요? 농장 휴가, 웰빙 휴식 또는 빠른 속도의 액션? 무르탈에서는 모든 것이 가능합니다.

무르탈

그라츠와 그라츠 지역

유네스코 세계 문화유산, 디자인의 도시: 그라츠는 창의적인 풍경과 구시가지, 미래지향적인 건축물이 완벽하게 어우러진 곳입니다.

그라츠와 그라츠 지역

동부 슈타이어마르크

자연 공원, 사과의 나라, 허브의 나라: 거대한 낭만적인 과수원에 오신 것을 환영합니다!

동부 슈타이어마르크

온천과 화산 지역

거품이 일고, 따뜻하고, 김이 나는 곳. 6개의 온천 마을에서는 땅속에서 치유의 온천이 솟아납니다.

온천과 화산의 나라

남부 슈타이어마르크

남부 슈타이어마르크 자연 공원과 쉴처란트의 언덕이 많은 풍경을 산책하고 고급 요리를 즐겨보세요.

남부 슈타이어마르크

가장 아름다운 도시와 장소

아드몬트

아드몬트에는 세계 최대 규모의 수도원 도서관, 대학 교회, 베네딕트 수도원이 있습니다. 게사우세 국립공원의 모험을 위한 관문 역할을 하는 곳입니다

아드몬트

유덴부르크

유덴부르크의 랜드마크는 마을 타워입니다. 전망대에서 무어 계곡을 내려다볼 수 있어요. 내부에는 유럽에서 가장 현대적인 플라네타륨이 있습니다.

유덴부르크

레오벤

광업과 괴서 맥주: 16세기 하클하우스, 중세 슈바르메를투름 탑, 안뜰은 베르그만스브룬넨 분수 옆 메인 광장에 위치해 있습니다.

레오벤

브루크 안 데어 무어

강변과 산으로 둘러싸인 도시: 고딕 양식의 콘메서하우스의 이름을 따서 콘메서슈타트라고도 불리는 브루크는 도시 생활과 산이 어우러진 곳입니다.

브루크 안 데어 무어

하트베르크

휴식과 감속: 역사가 깃든 성벽 뒤에는 역사적 기념물로 등재된 도시 정원, 문화 행사, 모험 루트를 만날 수 있습니다.

하트베르크

바트 라드커스부르크

슈타이어마르크 남쪽에 위치한 이곳에서는 낭만적인 골목길이 있는 유서 깊은 구시가지와 파크테름 스파의 특별한 온천수에서 휴식을 취할 수 있습니다.

바트 라드커스부르크

알타우제

푸른 호수와 산속의 좋은 공기 때문일까요? 아마도 이 두 가지가 어우러져 사람들을 알타우제로 끌어들이는 것 같아요.

알타우제

샤무아 수염이 달린 슈타이어마르크 모자

아우스저 모자로도 알려진 이 모자는 비더마이어(Biedermeier) 시대에 부유한 사람들의 머리를 장식했던 전통적인 아이템입니다. 오늘날에는 전통을 중시하는 사람들과 슈타이어마르크의 팬들이 착용하고 있습니다.

정품 슈타이어마르크 모자의 특징은 녹색 밴드가 있는 검은색 또는 녹색 펠트입니다. 슈타이어마르크의 상징인 이 모자는 샤무아 브러시 또는 샤무아 뒷머리로 장식되어 있습니다. 추가적인 카퍼카일리 깃털은 사냥꾼과의 연결을 의미합니다.

샤무아 브러시가 부착된 면은 착용자의 출신을 나타냅니다: 상류층 슈타이어마르크 사람은 머리카락을 뒤쪽에 고정하고, 나머지 슈타이어마르크 사람은 옆쪽에 착용합니다. 슈타이어마르크 모자 아래에는 순모로 만든 전통적인 회색 슈타이어마르크 슈트와 정품 고이저러 신발을 신으면 전형적인 남성용 슈타이어마르크 복장이 완성됩니다.

유래: 19세기 초 아우스저란트
소재: 털 펠트
색상: 회색-녹색
특별 특징: 샤무아 수염, 카퍼카일리 깃털

아우스저란트의 수선화 축제

봄의 전령 수선화: 1960년부터 아우스제 사람들은 이 섬세한 꽃을 위한 축제를 매년 5월에 열고 있습니다. 수백만 송이의 하얀 수선화를 수작업으로 장식한 조형물이 인상적인 보트 퍼레이드를 연출하며 아우스저란트 전체가 '꽃을 피우는' 축제입니다. 거의 모든 지역 주민이 참여하는 이 대규모 행사는 4일 동안 계속됩니다. 지역 브라스 밴드, 수선화 여왕, 어린이 메이폴 춤과 함께 잘츠캄머쿠트는 꽃을 피우며 여름의 도래를 맞이합니다.

수선화 축제

레시피

Styrian Breaded Chicken Salad

Make this Styrian specialty at home.

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Styrian Pot Roast

This pork pot roast is a favourite from Styria.

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Fillet of Trout with Forest Mushrooms

The secret ingredients are the forest mushrooms and fresh herbs.

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특별한 숙소

알타우제의 아파트 하이드어웨이

슈타이어렉 암 포구쉬 - 버드하우스 이글 아울

슐로스호텔 피흐라른 아이겐임엔슈탈

에렌하우젠의 빈자레이 와이너리 텐션

사용하여 보호하기

슈타이어마르크의 자연 공원

방문객들은 오스트리아의 '녹색 심장'이라 불리는 이곳의 깨끗한 자연을 만끽할 수 있습니다. 7개의 자연 공원은 희귀 동식물의 보호 서식지이기도 합니다.

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