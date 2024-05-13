Cheese fondue on laid table with bread, red wine, candles and salad, hand dipping bread.
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포어아를베르크 치즈 퐁듀

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포어아를베르크에서 온 치즈, 맛있는 사이드 디시, 그리고 신선한 적양배추 샐러드를 곁들이면 완벽한 치즈 만찬이 완성됩니다.

준비

  • 준비 시간: 30 분
  • 4 용량
1 단계

퐁듀 만들기

마늘을 껍질을 벗기고 퐁듀 냄비에 문지릅니다.

2 단계

치즈에서 껍질을 제거하고 거칠게 갈아줍니다.

3 단계

퐁듀 냄비에 치즈와 화이트 와인을 넣고 약한 불에서 계속 저어가며 가열합니다.

4 단계

옥수수 가루와 체리 브랜디를 넣고 계속 저어줍니다.

5 단계

퐁듀 냄비를 알코올 스토브에 올려놓고 따뜻하게 유지합니다.

6 단계

샐러드 만들기

양배추 머리에서 바깥쪽 잎을 제거하고 4등분한 다음 줄기를 제거합니다. 그런 다음 날카로운 칼이나 슬라이서로 잘게 자릅니다.

7 단계

채 썬 양배추를 그릇에 넣고 소금을 넣은 다음 생수를 붓습니다. 한 시간 동안 그대로 둡니다. 그런 다음 양배추를 잘짜냅니다. 여분의 소금물을 짜내고 물기를 제거합니다.

8 단계

사과를 씻어서 4등분하고 껍질을 제거한 후 잘게 자릅니다. 석류 씨를 조심스럽게 제거합니다. 로즈마리를 씻어서 뽑습니다.

9 단계

드레싱은 모든 재료를 함께 섞어 주세요.

10 단계

적양배추, 사과 웨지, 석류씨, 호박씨, 로즈메리 잎을 볼에 넣고 섞어줍니다. 드레싱을 뿌리고 필요하면 소금을 약간 더 넣어 간을 맞춥니다.

팁: 가니시는 1kg의 빵, 병에 담긴 아티초크, 피클, 절인 옥수수, 메주올 대추로 구성됩니다.

재료

퐁듀 재료
코울슬로 재료
드레싱 재료

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