케스크뇌플레 - 오스트리아식 치즈 누들

3 단계

큰 냄비에 소금을 넣은 물을 끓입니다. 그 동안 산치즈를 갈아주세요. 슈페츨레 기계를 사용해 반죽을 끓는 물에 조금씩 넣습니다. 물 위로 떠오른 슈페츨레는 구멍들이 뚫려 있는 큰 스푼으로 건져내어 찬물에 헹궈줍니다. 남은 물은 따로 보관하세요.