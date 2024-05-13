케스크뇌플레 - 오스트리아식 치즈 누들
- 채식주의
- 대표
- main-course
포어아를베르크에서는 계곡마다 각기 다른 “케스크뇌플레”을 맛볼 수 있습니다. 클라인발저 계곡에서는 전통적으로 고소한 산악 치즈로 만들어집니다.
준비
- 준비 시간: 60 분
- 4 용량
1 단계
밀가루, 달걀, 넛맥, 소금 약간을 섞어 단단한 반죽을 만듭니다. 반죽은 두껍고 거품이 많아야 합니다. 잠시 휴지합니다.
2 단계
양파는 껍질을 벗기고 고리 모양으로 자른 다음 밀가루를 입힙니다. 팬에 정제 버터를 넣고 양파 링이 반투명해질 때까지 볶다가 설탕 1작은술을 뿌린 다음 노릇노릇해질 때까지 구워줍니다.
3 단계
큰 냄비에 소금을 넣은 물을 끓입니다. 그 동안 산치즈를 갈아주세요. 슈페츨레 기계를 사용해 반죽을 끓는 물에 조금씩 넣습니다. 물 위로 떠오른 슈페츨레는 구멍들이 뚫려 있는 큰 스푼으로 건져내어 찬물에 헹궈줍니다. 남은 물은 따로 보관하세요.
4 단계
달군 팬에 슈페츨레를 넣습니다. 강판에 간 치즈와 약간의 조리용 물을 추가합니다. 모든 재료를 잘 버무립니다. 마지막으로 소금과 굵은 후추로 간을 맞춥니다. 예열된 접시에 슈파츨레를 담고 양파와 부추로 장식합니다.
재료
케스크뇌플레 재료