2 단계

커다란 그릇에 밀가루와 소금 한 꼬집을 넣고 섞으세요. 이스트를 섞은 우유와 버터, 달걀을 넣어주고 반죽 갈고리가 달린 핸드믹서로 반죽이 부드러워질 때까지 섞어줍니다. 혹은 작업대에 소량의 밀가루를 뿌리고 손으로 직접 반죽을 치대도 좋습니다. 반죽이 부드러워지면 밀가루를 약간 뿌려준 뒤 마른 천으로 덮어 실온에서 1시간 정도 발효시킵니다.