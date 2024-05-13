부활절 리스
- 대표
- 간식
- 채식주의
- dessert
간단한 재료와 방법으로 나만의 부활절 리스를 만들 수 있습니다!
준비
- 준비 시간: 45 분
- 6 조각
1 단계
꿀과 이스트를 우유에 넣고 이스트가 완전히 풀어질 때까지 섞어주세요. 작게 기포가 생길 때까지 둡니다.
2 단계
커다란 그릇에 밀가루와 소금 한 꼬집을 넣고 섞으세요. 이스트를 섞은 우유와 버터, 달걀을 넣어주고 반죽 갈고리가 달린 핸드믹서로 반죽이 부드러워질 때까지 섞어줍니다. 혹은 작업대에 소량의 밀가루를 뿌리고 손으로 직접 반죽을 치대도 좋습니다. 반죽이 부드러워지면 밀가루를 약간 뿌려준 뒤 마른 천으로 덮어 실온에서 1시간 정도 발효시킵니다.
3 단계
발효가 끝나면 오븐을 섭씨 180도로 예열해줍니다.
4 단계
작업대에 밀가루를 뿌리고 반죽을 6조각으로 나눠주세요. 25cm 길이로 반죽을 밀어준 뒤 세로로 두 배가 되게 칼로 잘라줍니다. 반죽 세 개를 꼬아서 땋아주세요. 끝을 원 모양으로 매듭지어줍니다.
5 단계
굽기 전에 리스에 소량의 우유를 붓으로 발라줍니다.
6 단계
섭씨 180도의 오븐에서 25-30분간 노릇해질 때까지 구워줍니다.
7 단계
다 구운 리스는 식혀 줍니다. 리스 중앙에 부활절 달걀을 올려 식탁에 내고 버터와 잼을 곁들여 먹습니다.
재료
반죽