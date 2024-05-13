린처 아우게
- 대표
- 채식주의
- 간식
- dessert
린처 쿠키 혹은 린처 아우게는 오스트리아에서 가장 유명하고 전통적인 비스킷입니다.
준비
- 준비 시간: 40 분
- 25 pieces
1 단계
차가운 버터를 작은 조각으로 자르고 빠르게 밀가루와 부수세요.
2 단계
설탕, 달걀, 바닐라 슈거, 간 레몬 껍질을 넣고 부드러운 반죽이 될 때까지 섞어줍니다. 반죽을 식히거나 적어도 30분간 휴지합니다.
3 단계
그런 다음 반죽을 약 3mm / 0.1인치 두께로 펴고 톱니 모양의 커터로 조각을 자릅니다. 슬라이스의 절반에 구멍을 뚫습니다(특수 커터 또는 작은 비스킷 커터 사용).
4 단계
베이킹 트레이에 슬라이스를 올리고 200°C/392°F로 예열한 오븐에서 약 10분간 노릇노릇해질 때까지 구워줍니다.
5 단계
구운 후 바닥에 잼을 바르고 윗부분을 올린 다음 아이싱 슈거를 뿌립니다.
팁: 쇼트 페이스트리로 만든 모든 비스킷과 마찬가지로 린처 아우게도 부드러워질 때까지 약 14일의 보관 시간이 필요합니다. 밀봉된 금속 상자에 보관하는 것이 좋습니다.
재료
린처 아우게 재료