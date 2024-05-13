린처 토르테의 기원

린처 토르테의 진정한 기원을 추적해보면, 곧 이집트, 베로나, 그리고 미국 위스콘신주 밀워키 사이를 정신적으로 여행하게 될 것입니다. 세계에서 가장 오래된 문서화된 케이크 레시피는 베로나의 한 백작 부인이 기록한 것이며, 현재는 오스트리아의 아드몬트 수도원 도서관에 보관되어 있습니다.

린처 토르테는 19세기 중반 미국에서도 인기를 끌었습니다. 하지만 1822년 린츠로 이주하여 '린저 믹스'라는 레시피로 케이크를 대량 생산한 제과사 요한 콘라드 포겔 덕분에, 린처 토르테는 오늘날 우리가 알고 있는 모습이 되었을 것입니다. 이 믹스는 우연히도 고대 이집트에서도 비슷한 형태로 알려져 있었습니다.