린처 토르테
- 대표
- 간식
- dessert
이 레드커런트 잼을 얹은 케이크는 린츠 시의 이름을 따서 지어졌으며, 세계에서 가장 오래된 케이크 레시피로 알려져 있습니다.
준비
- 준비 시간: 60 분
- 8 용량
작업대에 밀가루를 쌓고, 버터를 큐브 모양으로 자른 후 손가락 사이로 밀가루와 함께 문질러 가며 가볍게 부스러기를 만듭니다. 여기에 계피, 정향, 소금, 레몬 껍질이나 레몬 즙, 견과류를 넣은 후, 빠르게 부드러운 쇼트페스트리로 만들어 공 모양으로 빚습니다. 랩으로 덮어 냉장고에 약 30분간 휴지시킵니다.
오븐을 180°C로 예열합니다. 적당한 크기의 스프링폼 케이크 틀에 버터를 바르고 빵가루를 뿌려 반죽이 들러붙지 않도록 합니다. 이제 반죽의 절반 이상을 손가락 마디를 이용해 틀 바닥에 눌러서 펼칩니다. 남은 반죽은 몇 개의 작은 롤로 만들어 격자무늬를 만들고, 하나는 두꺼운 롤로 만들어 가장자리 부분을 만듭니다. 원한다면 웨이퍼를 덮고, 그 위에 부드럽게 저은 잼을 발라 가장자리 1cm정도를 남겨두고 발라줍니다. 두꺼운 롤을 틀에 가장자리에 맞게 놓고 살짝 눌러줍니다. 얇은 롤을 이용해 격자무늬를 만들고, 취향에 맞게 아몬드 조각을 뿌립니다.
반죽에 풀어 놓은 계란을 발라주고, 예열된 오븐에서 50~60분 동안 구워줍니다. 케이크를 꺼내어 식히고, 가능하면 랩에 싸서 하루 정도 둡니다. 마지막으로 슈가파우더를 뿌려 마무리합니다.
재료
린처 토르테의 기원
린처 토르테의 진정한 기원을 추적해보면, 곧 이집트, 베로나, 그리고 미국 위스콘신주 밀워키 사이를 정신적으로 여행하게 될 것입니다. 세계에서 가장 오래된 문서화된 케이크 레시피는 베로나의 한 백작 부인이 기록한 것이며, 현재는 오스트리아의 아드몬트 수도원 도서관에 보관되어 있습니다.
린처 토르테는 19세기 중반 미국에서도 인기를 끌었습니다. 하지만 1822년 린츠로 이주하여 '린저 믹스'라는 레시피로 케이크를 대량 생산한 제과사 요한 콘라드 포겔 덕분에, 린처 토르테는 오늘날 우리가 알고 있는 모습이 되었을 것입니다. 이 믹스는 우연히도 고대 이집트에서도 비슷한 형태로 알려져 있었습니다.