마릴렌크뇌델 - 살구 만두
- 대표
- 간식
- 디저트
니더외스터라이히 주의 바하우 계곡에서 만든 전통 살구 만두를 맛보세요.
준비
- 준비 시간: 60 분
- 10 개
부드러운 버터에 바닐라 설탕과 소금을 약간 넣고 크림이 될 때까지 섞어 주세요. 달걀에 쿠박(독일식 크림치즈)와 밀가루를 넣고 잘 섞어 반죽을 만듭니다. 공 모양으로 만들어 랩으로 감싸 서늘한 곳에 약 30분간 숙성합니다.
살구에서 씨를 제거하고 그 자리에 각설탕을 놓습니다.
밀가루를 뿌린 작업대에서 반죽을 약 5cm 두께의 롤 모양으로 만듭니다. 조각을 잘라낸 후 손으로 평평하게 눌러줍니다. 살구를 반죽에 넣고 반죽을 눌러 잘 밀봉합니다. 손에 밀가루를 묻혀 만두 모양을 만든 다음 밀가루를 뿌린 판에 올려놓습니다.
큰 냄비에 소금을 약간 넣은 물을 넉넉히 넣고 끓입니다. 불을 줄이고 살구 만두를 물에 넣은 후 10~13분간 부드럽게 끓입니다. 만두가 서로 달라붙지 않도록 가끔씩 조심스럽게 저어주세요.
Tip: 만두가 떨어지지 않도록하려면 과일을 채우기 전에 테스트 만두를 만드는 것이 좋습니다. 필요한 경우 너무 부드러우면 밀가루를 더 넣고, 너무 단단하면 버터를 추가하여 반죽 점도를 조절해주세요.
고명을 위해 팬에 버터를 녹입니다. 빵가루를 넣고 계피로 맛을 낸 다음 노릇노릇해질 때까지 볶습니다. 마지막에 설탕을 넉넉히 넣습니다. 익힌 만두를 조심스럽게 꺼내 준비된 설탕 빵가루에 굴려줍니다. 배열하고 슈가파우더를 뿌립니다.
재료
재미있는 사실!
바하우 계곡의 온화한 기후와 비옥한 토양은 뛰어난 화이트 와인을 생산할 뿐만 아니라 과일 재배에도 안성맞춤입니다. 살구는 바하우 지역을 상징하는 생산물아며, 프랑스의 샴페인처럼 지리적 표시 보호 제도로 보호되어 있습니다.
살구 만두는 중국 원산인 살구과 폴리네시아 원산인 설탕, 그리고 오스트리아 북부 지방의 대표 음식인 만두(크뇌델)이 결합된 아주 국제적인 디저트이기도 합니다.