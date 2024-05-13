재미있는 사실!

바하우 계곡의 온화한 기후와 비옥한 토양은 뛰어난 화이트 와인을 생산할 뿐만 아니라 과일 재배에도 안성맞춤입니다. 살구는 바하우 지역을 상징하는 생산물아며, 프랑스의 샴페인처럼 지리적 표시 보호 제도로 보호되어 있습니다.

살구 만두는 중국 원산인 살구과 폴리네시아 원산인 설탕, 그리고 오스트리아 북부 지방의 대표 음식인 만두(크뇌델)이 결합된 아주 국제적인 디저트이기도 합니다.