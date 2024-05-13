비너 슈니첼
- 육류
- 대표
- 메인 요리
빵가루를 입혀 튀긴 송아지 고기 에스칼로프는 실제로 비엔나에서 발명된 것은 아니지만, 이곳에서 가장 잘 만들어지는 음식임에는 틀림없습니다.
준비
- 준비 시간: 45 분
- 4 인분
고기를 깔고 껍질을 제거한 후 얇아질 때까지 두드려줍니다. 양면을 소금과 후추로 간합니다. 밀가루와 빵가루를 별도의 평평한 접시에 담고 포크를 사용하여 다른 접시에 계란을 함께 치댑니다.
각 슈니첼의 양면에 밀가루를 바른 다음, 슈니첼의 어느 부분도 마르지 않도록 달걀물을 바른 후 물기가 남지 않도록 합니다. 마지막으로 빵가루를 입히고 포크의 뒷면을 사용하여 빵가루를 조심스럽게 눌러줍니다(이렇게 하면 요리하는 동안 빵가루 코팅이 더 잘 "부풀어 오르게" 됩니다).
큰 팬(또는 중간 크기의 팬 2개)에 슈니첼을 튀길 수 있을 만큼 정제 버터를 녹입니다 (또는 정제 버터 또는 버터 1~2큰술로 식물성 기름을 가열).
빵가루나 작은 버터 조각이 튀겨질 정도로 가열되면 슈니첼을 팬에 넣으세요.
고기의 두께와 종류에 따라 노릇노릇해질 때까지 2~4분간 볶습니다. 주걱을 사용하여 뒤집고(코팅을 뚫지 마세요!) 반대쪽도 비슷한 색이 될 때까지 볶습니다.
바삭하게 튀긴 슈니첼을 꺼내 키친타월에 올려 물기를 제거합니다. 조심스럽게 두드려주세요. 접시에 슈니첼을 담고 레몬 조각으로 장식한 후 제공합니다.
파슬리를 곁들인 감자, 밥, 감자 샐러드 또는 혼합 샐러드와 함께 제공합니다.
재료
진짜 비엔나 슈니첼이란!?
오스트리아에서 슈니첼을 주문할 때는 모든 슈니첼이 '비너 슈니첼'이라고 불리진 않습니다. 메뉴에 '비너 슈니첼'이 적혀 있으면, 이는 버터에 튀긴 송아지 고기 슈니첼을 의미합니다.
튀기기 전에 고기는 조심스럽게 두들기고, 양념을 한 뒤, 밀가루, 계란, 그리고 마지막으로 빵가루를 입히는데 이 때 빵가루를 눌러 붙이지 말아야 튀겼을 때 공기를 가득 포함한 부드럽고 맛있는 슈니첼이 됩니다
황금색 까츠
비너 슈니첼의 전신은 원래 대표적인 목적으로 만들어진 요리 중 하나입니다. 르네상스 시대의 베네치아에서는 고급스러운 생활 방식을 보여주기 위해, 특히 디저트에 금박을 사용했습니다. 그러나 1514년에 가톨릭 교회가 이러한 사치를 금지하고 음식을 금으로 장식하는 것을 법적으로 금지함에 따라, 이탈리아의 요리사들은 대신 '황금색 빵가루'라는 오래된 조리법으로 돌아갔습니다.
이 요리가 오스트리아에 전해진 것은 1857년경으로, 현재 이탈리아 미라노에 주둔한 오스트리아 대원수 라데츠키에 의한 것으로 전해진다고 합니다. 전설에 따르면, 그는 '코톨레타 알라 밀라네제'에 감명을 받아 레시피를 개인적으로 비엔나까지 가져온 것으로 알려져 있습니다. 그러나 비너 슈니첼이 오스트리아 요리로 처음 언급된 것은 1831년의 일입니다.