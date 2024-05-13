황금색 까츠

비너 슈니첼의 전신은 원래 대표적인 목적으로 만들어진 요리 중 하나입니다. 르네상스 시대의 베네치아에서는 고급스러운 생활 방식을 보여주기 위해, 특히 디저트에 금박을 사용했습니다. 그러나 1514년에 가톨릭 교회가 이러한 사치를 금지하고 음식을 금으로 장식하는 것을 법적으로 금지함에 따라, 이탈리아의 요리사들은 대신 '황금색 빵가루'라는 오래된 조리법으로 돌아갔습니다.

이 요리가 오스트리아에 전해진 것은 1857년경으로, 현재 이탈리아 미라노에 주둔한 오스트리아 대원수 라데츠키에 의한 것으로 전해진다고 합니다. 전설에 따르면, 그는 '코톨레타 알라 밀라네제'에 감명을 받아 레시피를 개인적으로 비엔나까지 가져온 것으로 알려져 있습니다. 그러나 비너 슈니첼이 오스트리아 요리로 처음 언급된 것은 1831년의 일입니다.