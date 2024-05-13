호텔 앰배서더 비엔나

100년 이상의 역사를 지닌 앰배서더 호텔은 비엔나 도심의 변화와 발전을 함께해 온 상징적인 존재입니다.

비엔나의 심장부라 할 수 있는 슈테판 대성당과 비엔나 국립 오페라극장 사이에 위치

비엔나에서 가장 역사적인 호텔 중 하나

전통적인 분위기와 현대적인 정신이 조화를 이루는 공간

넓고 개별적으로 디자인된 객실과 아파트먼트

최상층 아파트먼에서 즐기는 비엔나의 절경

1898년에 개업한 앰배서더 호텔은 100년 이상의 역사를 자랑하며, 비엔나에서 가장 전통적인 건물 중 하나로 그 독보적인 존재감을 지금도 여전히 발산하고 있습니다. 이 호텔은 하프스부르크 제국 시대의 우아한 흔적을 고스란히 간직하면서도, 현대적이고 활기 넘치는 대도시 비엔나의 매력을 동시에 느낄 수 있는 특별한 장소입니다.

호텔이 제공하는 우아하고 클래식한 비엔나의 분위기는 객실에 뚜렷하게 반영되어 있습니다. 엄선된 앤티크 가구, 깊이 있는 고급 목재, 쪽마루 바닥 등이 밝은 객실을 조화롭고 편안하며 만족스러운 공간으로 만들어 줍니다.

지금까지 수많은 음악가, 예술가, 그리고 문화 인사들이 이곳에서 편안한 휴식을 취하며 영감을 얻었습니다. 호텔 앰배서더의 테마 객실은 마크 트웨인, 프란츠 레하르, 조세핀 베이커와 같은 과거의 투숙객들에게 헌정되어 있습니다.

85개의 넓고 아늑한 객실과 4개의 아파트는 19세기의 고풍스러움과 현대적 편의 시설을 완벽하게 결합하여, 방문객들에게 최상의 안락함을 제공합니다.

호텔 1층에 위치한 아트리움 바는 화려한 19세기 후반 ‘그륀더차이트(창설기)’의 분위기와 현대적인 인테리어 디자인의 감각이 어우러져, 관광 중간에 여유로운 시간을 보내기에 안성맞춤인 공간입니다. 바에서는 광장에 있는 라파엘 도너가 설계한 유명한 분수를 한눈에 바라보며, 비엔나산 와인과 다양한 커피, 디저트를 즐기실 수 있습니다. 여름에는 케른트너 거리를 따라 오픈에어 카페도 운영됩니다.

또한, 앰배서더 호텔은 비엔나 구시가지의 명소들과 가까운 거리에 위치해 있어, 관광과 쇼핑을 동시에 즐길 수 있는 뛰어난 입지를 자랑합니다.