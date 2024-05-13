모차르트하우스 비엔나와 음악의 집
비엔나의 음악 명소 2곳
Introduction
잘츠부르크에서 태어난 볼프강 아마데우스 모차르트는 25세에 비엔나로 이주하였고, 그곳에서 생애 마지막 10년을 보냈습니다. 이 시기 동안 비엔나는 그의 창작 활동의 중심지가 되었으며, 그는 이곳에서 가장 위대한 걸작들을 작곡했습니다.
오늘날 비엔나는 그의 삶과 유산을 탐험할 수 있는 수많은 기회를 제공합니다. 모차르트하우스 비엔나(Mozarthaus Vienna)에서는 그가 가장 창의적으로 활동했던 시기의 생활 공간을 엿볼 수 있으며, 음악의 집(Haus der Musik)의 인터랙티브 전시를 통해 그의 음악 세계를 생생하게 경험할 수 있습니다.
비엔나에서 모차르트의 삶과 음악, 그리고 그의 지속적인 영향을 생동감 있게 만나보세요.
하이라이트 한눈에 보기
모차르트의 유일하게 남아있는 아파트를 방문 하고, 그와 그의 가족의 발자취를 따라가 보세요.
E모차르트의 유산과 클래식 음악에 미친 영향을 조명하는 인터랙티브 전시를 탐험하세요.
그의 창작 과정과 가장 중요한 작품들에 대해 알아보세요.
8세기 비엔나에서의 모차르트의 사회생활을 통해 보다 개인적인 시각에서 그를 만나보세요.
소리의 세계와 비엔나의 위대한 작곡가들을 작품 세계를 경험해 보세요.
"Namadeus" 게임을 통해 당신의 이름을 모차르트 스타일의 특별한 작곡으로 변환해 보세요!
티켓 팁: 두 박물관 중 한 곳에서 콤보 티켓을 구매하면 할인된 가격으로 두 곳 모두 입장할 수 있습니다!
1. 모차르트가 실제로 살았던 아파트 탐방하기
성 슈테판 대성당(Stephansdom)에서 몇 걸음 떨어진 조용한 자갈길에 모차르트가 살았던 역사적인 아파트 건물이 자리하고 있습니다. 1784년부터 1787년까지, 이곳에서 그는 가족과 함께 생활하며 가장 위대한 걸작들 중 일부를 탄생시켰습니다.
모차르트는 비엔나에서 10년 동안 13번이나 이사했는데, "돔가세 5번지(Domgasse 5)"에 위치한 이 건물은 그의 비엔나 시내 거주지 중 유일하게 남아있는 곳입니다.
이 아파트는 모차르트가 살았던 곳 중 가장 크고, 우아하며, 집세가 비싼 집이었습니다. 몇몇 방에서는 당시의 원형을 유지한 석고 천장과 벽화를 볼 수 있어, 모차르트와 동시대의 인테리어를 엿볼 수 있습니다.
현재는 비엔나에서 가장 큰 모차르트 박물관으로 운영되고 있는 모차르트하우스 비엔나에서, 모차르트와 그의 가족의 발자취를 따라가며, 그의 삶과 그가 살았던 시대를 깊이 탐험해 보세요.
2. 모차르트의 삶과 업적을 알아보기
모차르트하우스 비엔나는 세 개의 층에 걸쳐 모차르트의 비엔나 시절을 조명하며, 18세기 사회에서의 삶, 공연했던 장소, 당시의 문화적 배경을 탐구합니다. 또한 그의 사교 생활, 우정과 경쟁 관계, 그리고 여성 편력, 도박, 낭비벽과 같은 그의 인간적인 면모까지 들여다볼 수 있습니다.
모차르트는 35세의 젊은 나이로 생을 마감하기 전까지 626곡을 작곡했으며, 그중 "피가로의 결혼"과 "하이든 4중주"를 비롯한 수많은 걸작이 바로 오늘날 모차르트하우스 비엔나의 이 방들에서 탄생했습니다.
특히 1790년경 제작된 오르골 시계는 모차르트의 "작은 오르간용 안단테"(KV 616)를 연주하며, 박물관의 하이라이트 중 하나로 꼽힙니다.
또한, 홀로그램 공연으로 감상하는 "마술피리", 세계 각국의 연출을 비교할 수 있는 "피가로 파랄렐로" 미디어 전시, 그리고 모차르트의 "레퀴엠"과 그의 마지막 비엔나에서의 순간을 기리는 전시도 놓칠 수 없는 볼거리입니다.
모차르트하우스 더 즐기기
프라이빗 투어와 워크숍
박물관 가이드 투어와 함께 진행되는 특별한 1시간 30분 워크숍에서는 마지팬과 누가을 넣는 ‘모차르트쿠겔’ 초콜릿을 직접 만들어보거나, 모차르트 시대의 춤을 배워보는 특별한 경험을 할 수 있습니다!
콘서트
지하에는 베젠도르퍼(Bösendorfer) 피아노가 마련된 콘서트홀이 있으며, 정기적으로 콘서트가 열립니다. 모차르트가 살았던 건물에서 듣는 음악은 그야말로 특별한 경험입니다.
다음 목적지는 음악의 집(Haus der Musik)으로, 모차르트 시대의 분위기를 그대로 느낄 수 있는 아름다운 자갈길을 따라 도보 10분 거리에 있습니다.
가는 길에 비엔나에서 가장 오래된 지역 중 하나인 블루트가세(Blutgasse)와 프란치스카너 광장(Franziskanerplatz)을 지나며, 역사적인 비엔나의 정취를 만끽해 보세요.
3. 음악의 집 탐방하기
음악의 집(Haus der Musik)은 소리와 음악이 흥미롭고 예상치 못한 방식으로 살아 숨 쉬는 역동적인 인터랙티브 박물관입니다. 네 개의 층에 걸쳐 직접 체험하며 음악을 탐구할 수 있으며, 나만의 멜로디를 만들어 보거나 태아가 처음으로 소리를 경험하는 과정을 배울 수도 있습니다.
특히, 세계적으로 유명한 비엔나 필하모닉 오케스트라를 가상으로 지휘해 볼 기회를 놓치지 마세요! 또한, '사운드 계단'을 따라 다양한 청각적 세계를 탐험하며, 한 걸음 한 걸음이 새로운 발견이 되는 특별한 경험을 할 수 있습니다.
음악의 집은 단순한 음악 전시 공간을 넘어, 모차르트를 비롯한 전설적인 작곡가들의 삶을 조명하며, 비엔나의 풍부한 클래식 음악 유산을 기념하는 곳입니다.
4. 모차르트의 음악 게임 "Namadeus" 즐기기
1787년, 모차르트는 음악 게임(KV 516f.)을 고안했습니다. 그는 알파벳 각 글자마다 두 마디의 음악을 작곡하고, 각각에 두 가지 대체 버전을 추가했습니다. 관람객들은 특정 규칙에 따라 이를 조합하여 자신의 이름을 멜로디로 변환할 수 있었습니다.
음악의 집에서는 이 음악 게임이 인터랙티브 프로그램 "Namadeus"로 재현되었습니다. 여기서 나만의 이름을 특별한 모차르트 작곡으로 변환해 보고, 심지어 모차르트의 원고 스타일로 악보를 출력해 기념품으로 가져갈 수도 있습니다.
기본 정보
모차르트하우스 비엔나 (Mozarthaus Vienna)
Domgasse 5
1010 Vienna
Phone: +43 1 512 17 91
모차르트하우스 비엔나 (Mozarthaus Vienna)
Domgasse 5
1010 Vienna
Phone: +43 1 512 17 91