모차르트하우스 비엔나와 음악의 집에서 역사상 가장 위대한 클래식 작곡가 중 한 명의 삶을 깊이 탐험해보세요.

잘츠부르크에서 태어난 볼프강 아마데우스 모차르트는 25세에 비엔나로 이주하였고, 그곳에서 생애 마지막 10년을 보냈습니다. 이 시기 동안 비엔나는 그의 창작 활동의 중심지가 되었으며, 그는 이곳에서 가장 위대한 걸작들을 작곡했습니다.

오늘날 비엔나는 그의 삶과 유산을 탐험할 수 있는 수많은 기회를 제공합니다. 모차르트하우스 비엔나(Mozarthaus Vienna)에서는 그가 가장 창의적으로 활동했던 시기의 생활 공간을 엿볼 수 있으며, 음악의 집(Haus der Musik)의 인터랙티브 전시를 통해 그의 음악 세계를 생생하게 경험할 수 있습니다.

비엔나에서 모차르트의 삶과 음악, 그리고 그의 지속적인 영향을 생동감 있게 만나보세요.

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