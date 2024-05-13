Waterfall in forested mountain landscape, wildflower meadow in foreground, snow-capped peak in background.
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슈투바이탈
Stubaital - 폭포와 장엄한 산맥, 만년설

티롤주 슈투바이탈, 즉 슈투바이 계곡은 스포츠에 열광하는 사람들, 가족 단위 여행객, 자연을 사랑하는 사람들을 모두 만족시키는 여행지입니다. 아름다운 알프스의 전경 속에서 물과 바위, 얼음을 모두 만날 수 있습니다.

슈투바이탈은 물과 바위, 빙하의 세계로 안내하는 문입니다. 3천 미터 이상의 산 봉우리 100개로 둘러싸인 장엄한 풍경 속에 계곡물이 세차게 흐르며 자연의 경이로움을 보여줍니다. 일 년 내내 즐길 수 있는 즐길거리도 가득합니다. 높은 산 정상으로 빠르고 쉽게 이동할 수 있는 리프트, 엘페르바헨(Elferbahnen)을 이용하면 더욱 편리합니다.

계곡의 끝자락에 위치한 슈투바이 빙하지대(Stubai Glacier)는 오스트리아에서 가장 규모가 큰 빙하 스키지역으로 3천2백미터가 넘는 고도에 자리하고 있습니다. 10월부터 6월까지 눈 덮인 슬로프를 만날 수 있습니다.

슈투바이탈 간략 정보
위치:티롤주 슈투바이 알프스(Stubai Alps)의 주 계곡
3,000m 이상의 산정: 107
슈투바이 케이블카:4
휴양지:5
최고 산정 높이: 해발 고도 3,212m (빌트슈피츠(Wildspitz) 리프트 스테이션)
최적의 여행 시기
일 년 내내
추천 대상
Families、 Solo Traveler 、 Couples과 Friends

슈투바이 수퍼 카드(Stubai Super Card)를 이용하면 수많은 경험을 무료로 즐길 수 있습니다. 슈튜바이 케이블카와 대중 교통 무료 이용은 물론 실내외 수영장의 무료 입장도 가능합니다.

Meet the Stubai Valley

주요 하이라이트

슈투바이 빙하(Stubai Glacier) : 뽀송한 눈이 가득한 가족친화적 여행지

슐리크(Schlick) 2000: 티롤주 알프스 지역의 스키 및 하이킹 중심지

크로스 컨트리 스키: 완벽하게 연결된 트레일

티롤주에서 가장 넓은 터보건 아레나에서 즐기는 재미!

티롤주의 지붕: 해발 3,210m 에 위치한 전망대

슈튜바이 하이 트레일(High Trail) : 6,000m 고도에서 보내는 8일

그라와(Grawa) 폭포: 한껏 들이마시는 맑고 깊은 공기

슈투바이탈 문화: 전통과 장인 공예

슈투바이 선낸자이튼 트레일(Stubai Sunnenseit'n Trail): 16km 러닝 챌린지

슈투바이탈의 액티비티

독특한 지역 별미

슈투바이 키아흘

슈투바이식 키아흘(Stubaier Kiachl)은 예로부터 추수감사절이나 교회 축일과 같은 축제 기간에 농부의 아내들이 주로 만들던 음식입니다. 보통 겨울이나 특별한 날에 즐기던 전통 빵으로 누구나 좋아하는 별미입니다. 대대로 내려오는 조리법은 지역 음식 문화의 상징처럼 여겨집니다. 뜨거운 기름에 튀기는 요리가 귀한 시절, 키아흘(Kiachl)은 좀처럼 맛보기 힘든 음식이었습니다.

오늘날에는 마켓이나 축제에서 갓 튀긴 키아흘을 손쉽게 맛볼 수 있습니다. 슈가파우더와 월귤잼을 뿌려 달콤하게 만들거나, 라구와 붉은 양배추로 짭짤하게 만들어 먹는데, 그 맛에는 티롤주의 음식 문화의 전통이 고스란히 살아있습니다.

Kiachl recipe

Special accommodations

Relais & Châteaux Spa Hotel Jagdhof

A noble mix of Tirolean hospitality, luxury, gourmet enjoyment and wellness. Happiness so close, but everyday life far away.

Hotel Jagdhof

Active and Vitality Hotel Bergcristall

Idyllic location, 20 minutes from the Stubai Glacier, magnificent panorama and peace - everything your heart desires in the mountains.

Hotel Bergcristall

Alpine and wellness resort Stubaierhof

Time for a break? - Relaxation and enjoyment are the order of the day at this traditional Alpine hotel, whether in the wellness area or at the table.

Hotel Stubaierhof

Wellness and Relax Hotel Milderer Hof

Familiar, relaxed atmosphere and warmth promise the personal "Milderer Hof moment".

Hotel Milderer Hof

Alpeiner Nature Resort

A place of power with Tirolean charm, hospitality and exquisite cuisine. Wellness and nature-related activities complete the offer.

Hotel Alpeiner
기후 보호 정보

환경 친화적인 호텔을 어떻게 만들까요?

  • 자연 친화적, 사회적, 문화적 가치를 중시

  • 지역 생산의 제철 유기농 음식 중시

  • 섬세한 에너지 자원의 정의

  • 자원 효율성 관리

  • 에너지 절약형 조명

  • 물 재사용 시스템

  • 지역 사회와 문화, 전통에 기여

  • 자재 및 내부 집기 사용시 자연 친화적 소재 선호

  • 숙박객과 지역, 자연의 조화로운 균형

자주 묻는 질문들

슈투바이어 글레처(Stubaier Gletscher)에 위치한 노이스티프트(Neustift)

스키와 등산을 사랑하는 이들에게 인기있는 곳으로 슈투바이 하이 트레일을 비롯해 다양한 트레일과 아름다운 산정으로 유명합니다. 티롤주에서 가장 긴 터보건 자연로로 유명한 엘페 스키장을 포함해 겨울 즐길거리가 가득합니다.

풀프메스(Fulpmes)
슐리크(Schlick) 2000의 곤돌라를 타고 눈이 맑아질 정도로 맑은 크로이쵸흐(Kreuzjoch) 산 정상에 올라보세요. 여름 하이킹과 등산, 패러글라이딩의 천국입니다. 겨울이면 최고의 슬로프와 스노우슈잉, 터보건, 크로스 컨트리 스키를 즐길 수 있습니다.

텔페스(Telfes)
슐리크 2000에는 여름과 겨울에 즐길 다양한 액티비티가 준비되어 있습니다. 겨울 하이킹 트레일과 근방의 스키장은 그 인기가 부활절까지 이어집니다. 슈투바이탈 철도가 텔페스와 인스브루크를 연결합니다.

미데르스(Mieders)
제를레스 산(Serles) 중턱에 위치하며 하이킹과 산악 자전거, 여름 터보건 타기를 즐길 수 있습니다. 겨울이 다가오면 스키와 터보건, 겨울 하이킹을 즐기는 인파로 붐빕니다.

쇤베르크(Schönberg)
고도 1,026m에 자리한 이 매력적인 마을은 하이킹과 산악 자전거에 이상적입니다. 겨울이면 반짝이는 조명들 사이로 터보건을 타고 근처에 위치한 슐리크 2000이나 호흐제를레스(Hochsrles) 스키장을 방문하기에도 좋습니다.

슈투바이탈에 위치한 쇤베르크, 미데르스, 텔페스, 풀프메스, 노이스티프트, 5개 마을은 해발 고도 1,000m 이상에 위치하고 있습니다. 가장 높은 산은 3,507m의 추케르휘틀(Zuckerhütl)입니다.

슈투바이 계곡에는 무궁무진한 즐길거리가 가득합니다.

여름

  • 하이킹과 등산

  • 자전거와 산악 자전거

  • 암벽 등반

  • 여름 터보건 타기

  • 패러글라이딩

  • 자연로를 따라 하이킹

겨울

  • 스키와 스노우보드

  • 크로스컨트리 스키

  • 겨울 하이킹

  • 스노우슈잉

  • 자연로를 따라 터보건 타기

  • 아이스 스케이팅

  • 스키 투어

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