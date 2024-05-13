슈투바이탈
Stubaital - 폭포와 장엄한 산맥, 만년설
Introduction
슈투바이탈은 물과 바위, 빙하의 세계로 안내하는 문입니다. 3천 미터 이상의 산 봉우리 100개로 둘러싸인 장엄한 풍경 속에 계곡물이 세차게 흐르며 자연의 경이로움을 보여줍니다. 일 년 내내 즐길 수 있는 즐길거리도 가득합니다. 높은 산 정상으로 빠르고 쉽게 이동할 수 있는 리프트, 엘페르바헨(Elferbahnen)을 이용하면 더욱 편리합니다.
계곡의 끝자락에 위치한 슈투바이 빙하지대(Stubai Glacier)는 오스트리아에서 가장 규모가 큰 빙하 스키지역으로 3천2백미터가 넘는 고도에 자리하고 있습니다. 10월부터 6월까지 눈 덮인 슬로프를 만날 수 있습니다.
슈투바이 수퍼 카드(Stubai Super Card)를 이용하면 수많은 경험을 무료로 즐길 수 있습니다. 슈튜바이 케이블카와 대중 교통 무료 이용은 물론 실내외 수영장의 무료 입장도 가능합니다.
Meet the Stubai Valley
주요 하이라이트
슈투바이 키아흘
슈투바이식 키아흘(Stubaier Kiachl)은 예로부터 추수감사절이나 교회 축일과 같은 축제 기간에 농부의 아내들이 주로 만들던 음식입니다. 보통 겨울이나 특별한 날에 즐기던 전통 빵으로 누구나 좋아하는 별미입니다. 대대로 내려오는 조리법은 지역 음식 문화의 상징처럼 여겨집니다. 뜨거운 기름에 튀기는 요리가 귀한 시절, 키아흘(Kiachl)은 좀처럼 맛보기 힘든 음식이었습니다.
오늘날에는 마켓이나 축제에서 갓 튀긴 키아흘을 손쉽게 맛볼 수 있습니다. 슈가파우더와 월귤잼을 뿌려 달콤하게 만들거나, 라구와 붉은 양배추로 짭짤하게 만들어 먹는데, 그 맛에는 티롤주의 음식 문화의 전통이 고스란히 살아있습니다.
Special accommodations
Relais & Châteaux Spa Hotel Jagdhof
A noble mix of Tirolean hospitality, luxury, gourmet enjoyment and wellness. Happiness so close, but everyday life far away.
Active and Vitality Hotel Bergcristall
Idyllic location, 20 minutes from the Stubai Glacier, magnificent panorama and peace - everything your heart desires in the mountains.
Alpine and wellness resort Stubaierhof
Time for a break? - Relaxation and enjoyment are the order of the day at this traditional Alpine hotel, whether in the wellness area or at the table.
Wellness and Relax Hotel Milderer Hof
Familiar, relaxed atmosphere and warmth promise the personal "Milderer Hof moment".
Alpeiner Nature Resort
A place of power with Tirolean charm, hospitality and exquisite cuisine. Wellness and nature-related activities complete the offer.
환경 친화적인 호텔을 어떻게 만들까요?
자연 친화적, 사회적, 문화적 가치를 중시
지역 생산의 제철 유기농 음식 중시
섬세한 에너지 자원의 정의
자원 효율성 관리
에너지 절약형 조명
물 재사용 시스템
지역 사회와 문화, 전통에 기여
자재 및 내부 집기 사용시 자연 친화적 소재 선호
숙박객과 지역, 자연의 조화로운 균형