슈투바이어 글레처(Stubaier Gletscher)에 위치한 노이스티프트(Neustift)



스키와 등산을 사랑하는 이들에게 인기있는 곳으로 슈투바이 하이 트레일을 비롯해 다양한 트레일과 아름다운 산정으로 유명합니다. 티롤주에서 가장 긴 터보건 자연로로 유명한 엘페 스키장을 포함해 겨울 즐길거리가 가득합니다.

풀프메스(Fulpmes)

슐리크(Schlick) 2000의 곤돌라를 타고 눈이 맑아질 정도로 맑은 크로이쵸흐(Kreuzjoch) 산 정상에 올라보세요. 여름 하이킹과 등산, 패러글라이딩의 천국입니다. 겨울이면 최고의 슬로프와 스노우슈잉, 터보건, 크로스 컨트리 스키를 즐길 수 있습니다.

텔페스(Telfes)

슐리크 2000에는 여름과 겨울에 즐길 다양한 액티비티가 준비되어 있습니다. 겨울 하이킹 트레일과 근방의 스키장은 그 인기가 부활절까지 이어집니다. 슈투바이탈 철도가 텔페스와 인스브루크를 연결합니다.

미데르스(Mieders)

제를레스 산(Serles) 중턱에 위치하며 하이킹과 산악 자전거, 여름 터보건 타기를 즐길 수 있습니다. 겨울이 다가오면 스키와 터보건, 겨울 하이킹을 즐기는 인파로 붐빕니다.

쇤베르크(Schönberg)

고도 1,026m에 자리한 이 매력적인 마을은 하이킹과 산악 자전거에 이상적입니다. 겨울이면 반짝이는 조명들 사이로 터보건을 타고 근처에 위치한 슐리크 2000이나 호흐제를레스(Hochsrles) 스키장을 방문하기에도 좋습니다.