Bedevaartroutes in Oostenrijk
Tussen natuur, geschiedenis, cultuur en spiritualiteit
Voor velen markeert een pelgrimstocht het begin van een nieuw hoofdstuk in het leven. Wandelen stelt ons in staat om afstand te nemen van de dagelijkse routines en biedt ruimte om na te denken en zorgen en uitdagingen met een frisse blik te bekijken. Een pelgrimstocht kan ook een bewuste daad van dankbaarheid zijn - met of zonder religieuze achtergrond.
Het gevarieerde landschap van Oostenrijk, met zijn bossen, heuvels, bergen en meren, biedt de perfecte omgeving voor rust en bezinning. Historische routes, goed onderhouden paden en lokale culinaire hoogstandjes maken van elke etappe een betekenisvolle ervaring. Bovendien onthult elk seizoen de unieke charme van Oostenrijk op zijn eigen speciale manier.
De natuur. Elke regio heeft zijn eigen charme. De landschappen van Oostenrijk variëren van glooiende heuvels en bossen tot alpenweiden en adembenemende bergpanorama's.
Cultuur. Sommige pelgrimsroutes volgen historische paden met eeuwenoude kerken en culturele bezienswaardigheden.
Rust. Veel van de Oostenrijkse natuurgebieden liggen afgelegen en ver van het lawaai van alledag, en bieden pelgrims zowel fysieke als spirituele ontspanning.
Netwerk van pelgrimsroutes. De goed onderhouden paden bieden duidelijke begeleiding en veiligheid onderweg.
Gastronomie. Lokale specialiteiten langs de routes combineren culinair genot met warme gastvrijheid, wat de reis nog onvergetelijker maakt.
Seizoenen. Van bloeiende weiden in de lente en gouden graanvelden in de zomer tot vurige herfstbossen en besneeuwde winterlandschappen, de veranderende seizoenen van Oostenrijk schilderen de natuur het hele jaar door in verbluffende kleuren.
Bedevaart door glooiend heuvellandschap
John's Way: Bedevaart in het hart van het Mühlviertel
De Sint-Jansweg voert 84 km door bossen en heuvels, langs kasteelruïnes en rivieren. 3 tot 4 dagen van rust en innerlijke bezinning.
Jakobusroute door Oostenrijk: Klassieke pelgrimstochten
De Jakobusweg loopt door verschillende regio's van Oostenrijk en combineert landschap, cultuur en spiritualiteit.
Hemma bedevaartsroute: Een spirituele reis door Steiermark
De Hemma pelgrimsroute loopt door historische plaatsen en cultuurlandschappen. Pelgrims treden op deze route in de voetsporen van de heilige Hemma van Gurk.
Bedevaart in het hooggebergte door Osttirol en Karinthië: in 9 etappes naar Heiligenblut
Bedevaartroutes buiten de gebaande paden
Jakobusweg in het Weinviertel
De wijngaarden van het Weinviertel in Niederösterreich vormen de schilderachtige omgeving waarin pelgrims steeds weer kerken en mooie dorpjes tegenkomen.
Jakobusweg in de westelijke Steiermark: bij de witte paarden
Langs heuvels en charmante dorpjes ervaren pelgrims de rustige Oostenrijkse natuur, historische bezienswaardigheden en spirituele rustplaatsen.
Bedevaarten naar plaatsen van kennis en cultuur
Pelgrimsroute van St. Leonhard in het SalzburgerLand
De pelgrimsroute loopt van de Dom van Salzburg naar de bedevaartskerk in Tamsweg in Lungau, een van de weinige puur gotische sacrale gebouwen in Oostenrijk.
Benedictusroute pelgrimsroute
De Benedictusweg in Karinthië verbindt Benedictijner kloosters in de voetsporen van St. Benedictus van Nursia, een religieuze hervormer uit de 5e eeuw.
De Jeruzalemroute: Het internationale culturele project verbindt mensen in meer dan 15 landen
Bedevaart per fiets
Kloosterfietspad in het Waldviertel
Het fietspad verbindt de abdijen Altenburg, Pernegg en Geras. De route van 55 kilometer is een ideale mix van natuur en cultuur en is ook geschikt voor gezinnen.
Bedevaart Alpe-Adria
Van Salzburg naar Grado in 8 etappes: De route maakt gebruik van oude spoorlijnen en tunnels voor een plezierige Alpenoversteek - cultureel, sportief en culinair.
Bedevaartsroute Traisental
Deze route van 111 km verbindt de Donauvallei met het bedevaartsoord Mariazell. De route voert langs verschillende abdijen, waaronder Melk, Herzogenburg en Lilienfeld.
Tips voor klimaatbescherming
Blijf op gemarkeerde paden: Dit helpt gevoelige ecosystemen te beschermen en voorkomt schade aan de natuurlijke omgeving.
Respecteer wilde dieren en vermijd lawaai: Houd afstand, stoor dieren niet en laat ze ongestoord gedijen in hun natuurlijke habitat.
Bescherm planten: Pluk geen bloemen en beschadig geen planten om de biodiversiteit te helpen behouden.
Vermijd het stoken van vuur: Maak geen kampvuren om bosbranden te voorkomen en het milieu te beschermen.
Gooi afval op de juiste manier weg: Neem altijd je afval mee.
Houd rekening met waterbeschermingsgebieden: Vermijd zwemmen in kwetsbare wateren en vervuil nooit bronnen of beken.