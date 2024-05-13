Bedevaartroutes in Oostenrijk
Tussen natuur, geschiedenis, cultuur en spiritualiteit

Wandelen op de indrukwekkende pelgrimswegen van Oostenrijk: Waar natuur, activiteit en ontspanning op spirituele wijze samenkomen.

Voor velen markeert een pelgrimstocht het begin van een nieuw hoofdstuk in het leven. Wandelen stelt ons in staat om afstand te nemen van de dagelijkse routines en biedt ruimte om na te denken en zorgen en uitdagingen met een frisse blik te bekijken. Een pelgrimstocht kan ook een bewuste daad van dankbaarheid zijn - met of zonder religieuze achtergrond.

Het gevarieerde landschap van Oostenrijk, met zijn bossen, heuvels, bergen en meren, biedt de perfecte omgeving voor rust en bezinning. Historische routes, goed onderhouden paden en lokale culinaire hoogstandjes maken van elke etappe een betekenisvolle ervaring. Bovendien onthult elk seizoen de unieke charme van Oostenrijk op zijn eigen speciale manier.

Wat maakt pelgrimeren in Oostenrijk zo bijzonder?

  • De natuur. Elke regio heeft zijn eigen charme. De landschappen van Oostenrijk variëren van glooiende heuvels en bossen tot alpenweiden en adembenemende bergpanorama's.

  • Cultuur. Sommige pelgrimsroutes volgen historische paden met eeuwenoude kerken en culturele bezienswaardigheden.

  • Rust. Veel van de Oostenrijkse natuurgebieden liggen afgelegen en ver van het lawaai van alledag, en bieden pelgrims zowel fysieke als spirituele ontspanning.

  • Netwerk van pelgrimsroutes. De goed onderhouden paden bieden duidelijke begeleiding en veiligheid onderweg.

  • Gastronomie. Lokale specialiteiten langs de routes combineren culinair genot met warme gastvrijheid, wat de reis nog onvergetelijker maakt.

  • Seizoenen. Van bloeiende weiden in de lente en gouden graanvelden in de zomer tot vurige herfstbossen en besneeuwde winterlandschappen, de veranderende seizoenen van Oostenrijk schilderen de natuur het hele jaar door in verbluffende kleuren.

Bedevaart door glooiend heuvellandschap

John's Way: Bedevaart in het hart van het Mühlviertel

De Sint-Jansweg voert 84 km door bossen en heuvels, langs kasteelruïnes en rivieren. 3 tot 4 dagen van rust en innerlijke bezinning.

De Johannesweg

Jakobusroute door Oostenrijk: Klassieke pelgrimstochten

De Jakobusweg loopt door verschillende regio's van Oostenrijk en combineert landschap, cultuur en spiritualiteit.

Jakobusweg door Oostenrijk

Hemma bedevaartsroute: Een spirituele reis door Steiermark

De Hemma pelgrimsroute loopt door historische plaatsen en cultuurlandschappen. Pelgrims treden op deze route in de voetsporen van de heilige Hemma van Gurk.

Hemma bedevaartsroute

Bedevaartroutes naar Mariazell

De Mariazellpaden zijn een netwerk van pelgrimswegen door Niederösterreich, Steiermark en Oberösterreich, die natuur en spiritualiteit samenbrengen.

Bedevaartroutes naar Mariazell

Bedevaart in het hooggebergte door Osttirol en Karinthië: in 9 etappes naar Heiligenblut

Bedevaartsroute "Hoog & Heilig

Bedevaartroutes buiten de gebaande paden

Jakobusweg in het Weinviertel

De wijngaarden van het Weinviertel in Niederösterreich vormen de schilderachtige omgeving waarin pelgrims steeds weer kerken en mooie dorpjes tegenkomen.

Jakobusweg in het Weinviertel

Jakobusweg in de westelijke Steiermark: bij de witte paarden

Langs heuvels en charmante dorpjes ervaren pelgrims de rustige Oostenrijkse natuur, historische bezienswaardigheden en spirituele rustplaatsen.

Jakobusweg in Steiermark

Jakobusweg in Tirol: Langs spirituele krachtplekken

De 270 kilometer lange pelgrimsweg loopt van het SalzburgerLand naar de Arlberg en biedt contemplatieve ervaringen ver weg van de drukke etappes.

Jakobusweg Tirol

Bedevaarten naar plaatsen van kennis en cultuur

Pelgrimsroute van St. Leonhard in het SalzburgerLand

De pelgrimsroute loopt van de Dom van Salzburg naar de bedevaartskerk in Tamsweg in Lungau, een van de weinige puur gotische sacrale gebouwen in Oostenrijk.

De weg van St. Leonhard

Benedictusroute pelgrimsroute

De Benedictusweg in Karinthië verbindt Benedictijner kloosters in de voetsporen van St. Benedictus van Nursia, een religieuze hervormer uit de 5e eeuw.

Benedictusweg pelgrimsroute

"Via Sacra" route: Naar het bedevaartsoord Mariazell

Al 800 jaar lang pelgrimeren mensen langs deze historische route langs kerken, kloosters en kapellen naar de basiliek in Mariazell.

Bedevaartwandeling "Via Sacra"

De Jeruzalemroute: Het internationale culturele project verbindt mensen in meer dan 15 landen

Bedevaart voor de vrede

Bedevaart per fiets

Kloosterfietspad in het Waldviertel

Het fietspad verbindt de abdijen Altenburg, Pernegg en Geras. De route van 55 kilometer is een ideale mix van natuur en cultuur en is ook geschikt voor gezinnen.

Kloosterfietspad

Bedevaart Alpe-Adria

Van Salzburg naar Grado in 8 etappes: De route maakt gebruik van oude spoorlijnen en tunnels voor een plezierige Alpenoversteek - cultureel, sportief en culinair.

Fietsbedevaartsroute Alpe-Adria

Bedevaartsroute Traisental

Deze route van 111 km verbindt de Donauvallei met het bedevaartsoord Mariazell. De route voert langs verschillende abdijen, waaronder Melk, Herzogenburg en Lilienfeld.

Bedevaartsroute Traisental

WolfgangWeg

De WolfgangWeg voert 324 kilometer van Regensburg naar St. Wolfgang in het Salzkammergut.

WolfgangWeg

Tips voor klimaatbescherming

Hoe respecteer je de natuur tijdens een pelgrimstocht

  • Blijf op gemarkeerde paden: Dit helpt gevoelige ecosystemen te beschermen en voorkomt schade aan de natuurlijke omgeving.

  • Respecteer wilde dieren en vermijd lawaai: Houd afstand, stoor dieren niet en laat ze ongestoord gedijen in hun natuurlijke habitat.

  • Bescherm planten: Pluk geen bloemen en beschadig geen planten om de biodiversiteit te helpen behouden.

  • Vermijd het stoken van vuur: Maak geen kampvuren om bosbranden te voorkomen en het milieu te beschermen.

  • Gooi afval op de juiste manier weg: Neem altijd je afval mee.

  • Houd rekening met waterbeschermingsgebieden: Vermijd zwemmen in kwetsbare wateren en vervuil nooit bronnen of beken.

FAQs

Absoluut iedereen! Bij een bedevaart gaat het niet om prestaties of het aantal afgelegde kilometers - het gaat om mindful wandelen en even afstand nemen van het dagelijks leven. De reis zelf is het doel.

Elke stap telt. Zelfs één dag wandelen kan een zinvolle onderbreking zijn. Maar hoe langer je loopt, hoe makkelijker het is om in de flow te komen en je zorgen achter je te laten.

Geen strikte regels. Het belangrijkste is om gemarkeerde paden te volgen en op openbare paden te blijven om privébezit te vermijden en de natuur te beschermen.

Het hangt ervan af hoeveel terrein je van plan bent af te leggen, maar beginnen tussen 7 en 9 uur 's ochtends is ideaal om de middaghitte te vermijden.

Reken op zo'n €30 tot €50 per dag, afhankelijk van de accommodatie die je kiest en hoe je van plan bent overdag voor jezelf te zorgen.

Pelgrimsroutes zijn vaak flexibel, zodat je de afstand kunt aanpassen op basis van hoe je je elke dag voelt. Als je alleen reist of met z'n tweeën, werkt het meestal goed om spontaan accommodatie te vinden. Als je echter deel uitmaakt van een grotere groep, kun je het beste van tevoren boeken.

De belangrijkste benodigdheden zijn goed ingelopen wandelschoenen om blaren te voorkomen, bescherming tegen zon en regen, een EHBO-doos en wandelstokken. Neem zowel wandelkleding als wat vrijetijdskleding voor 's avonds of stadsbezoeken mee. Houd je rugzak zo licht mogelijk. Sommige pelgrimsroutes bieden zelfs bagagetransfers aan tussen accommodaties, zodat je reis nog gemakkelijker wordt.

