Wandelen in Oostenrijk
Introduction
Wandelen in Oostenrijk biedt een indrukwekkende verscheidenheid aan natuurbelevenissen. De goed onderhouden wandelpaden leiden door unieke landschappen, van majestueuze Alpen tot glooiende heuvels en kristalheldere bergmeren.
Onderweg bieden rustieke berghutten de mogelijkheid om nieuwe energie op te doen. Hier verwelkomen hartelijke gastheren hun gasten met regionale specialiteiten en een gezellige sfeer. Een pauze in de hutten, met zelfgemaakte gerechten en adembenemende uitzichten, maakt de tocht niet alleen tot een schilderachtig, maar ook tot een culinair hoogtepunt.
Natuur en ontspanning
Actief in de winter
Wandelkaarten
Ontdek met freytag & berndt de perfecte wandelgids, de juiste wandelkaart en het juiste boek voor je volgende avontuur in Oostenrijk.
Wandelhotels
Gewoon naar buiten! Geniet van de zuivere berglucht op de mooiste plekken in de Alpen, gecombineerd met de beste service en comfort. Een vakantie in de Oostenrijkse bergen staat garant voor onvergetelijke indrukken, de wandelhotels bieden het ideale basiskamp voor wandelvakantiegeluk