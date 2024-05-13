De Oostenrijkse wandelroutes zijn net zo gevarieerd als de ervaringen die wandelen biedt.

Wandelen in Oostenrijk biedt een indrukwekkende verscheidenheid aan natuurbelevenissen. De goed onderhouden wandelpaden leiden door unieke landschappen, van majestueuze Alpen tot glooiende heuvels en kristalheldere bergmeren.

Onderweg bieden rustieke berghutten de mogelijkheid om nieuwe energie op te doen. Hier verwelkomen hartelijke gastheren hun gasten met regionale specialiteiten en een gezellige sfeer. Een pauze in de hutten, met zelfgemaakte gerechten en adembenemende uitzichten, maakt de tocht niet alleen tot een schilderachtig, maar ook tot een culinair hoogtepunt.