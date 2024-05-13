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Wandelen in Oostenrijk

De Oostenrijkse wandelroutes zijn net zo gevarieerd als de ervaringen die wandelen biedt.

Wandelen in Oostenrijk biedt een indrukwekkende verscheidenheid aan natuurbelevenissen. De goed onderhouden wandelpaden leiden door unieke landschappen, van majestueuze Alpen tot glooiende heuvels en kristalheldere bergmeren.

Onderweg bieden rustieke berghutten de mogelijkheid om nieuwe energie op te doen. Hier verwelkomen hartelijke gastheren hun gasten met regionale specialiteiten en een gezellige sfeer. Een pauze in de hutten, met zelfgemaakte gerechten en adembenemende uitzichten, maakt de tocht niet alleen tot een schilderachtig, maar ook tot een culinair hoogtepunt.

Natuur en ontspanning

Vakantie op de alm

Op een alm wacht je een heel ander leven - maar het is oneindig goed voor je.

Naar de almvakantie

Actief in de winter

Wintervakantie weg van de pistes

De bergen met hun ongerepte sneeuwlandschappen en verwarmende winterzon nodigen uit tot (sneeuwschoen)wandelen en rondslenteren.

Wandelhotels in Oostenrijk
Met vertrouwen op pad

Wandelkaarten

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Natuurvakantie: even geen drukte

Wandelhotels

Gewoon naar buiten! Geniet van de zuivere berglucht op de mooiste plekken in de Alpen, gecombineerd met de beste service en comfort. Een vakantie in de Oostenrijkse bergen staat garant voor onvergetelijke indrukken, de wandelhotels bieden het ideale basiskamp voor wandelvakantiegeluk

Wandelhotels

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