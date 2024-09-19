Bezienswaardigheden in Oostenrijk
Cultuurschatten en indrukwekkende natuurgebieden

In Oostenrijk vind je een schat aan culturele bezienswaardigheden en prachtige natuurwonderen. Ga op ontdekkingstocht!

De rijke geschiedenis en culturele diversiteit van het land hebben een indrukwekkende reeks bezienswaardigheden en culturele schatten achtergelaten: abdijen en kloosters, kastelen en paleizen, musea en galerieën geven inzicht in het culturele verleden en heden van het land.

En dan doen de natuurlijke bezienswaardigheden in Oostenrijk ook nog eens de harten van duurzame geesten sneller kloppen. Op veel plaatsen leven de mensen hier in het bewustzijn van hun ecologische schatten en natuurlijke hulpbronnen. De betrokkenheid is navenant: bossen en alpenweiden worden zorgvuldig onderhouden, wateren worden schoongehouden, Beschermde natuurgebieden en Biodiversiteit wordt bevorderd. Het behoud van deze habitats in Oostenrijk is toekomstgericht: voor dieren, planten, het klimaat - en als kostbare natuurlijke bezienswaardigheid voor mensen.

De mooiste culturele bezienswaardigheden in Oostenrijk

De mooiste bezienswaardigheden in 9 deelstaten

De mooiste bezienswaardigheden in de Oostenrijkse natuur

FAQ

  • Staatsopera Wenen

    De eersteklas opera- en balletvoorstellingen in het gerenommeerde Weense operagebouw hebben een wereldwijde reputatie.

  • Kunsthistorisch Museum Wenen

    Een van 's werelds toonaangevende musea met een indrukwekkende collectie meesterwerken van de oudheid tot de moderne tijd.

  • Historisch centrum van Salzburg

    Het historische centrum van Salzburg is door UNESCO uitgeroepen tot werelderfgoed.

  • Grossglockner Höhenstraße

    De Grossglockner Hochalpenstraße is een van de indrukwekkendste hooggebergtewegen van Europa.

  • Abdij Melk

    Het benedictijnenklooster is beroemd om zijn barokke architectuur en historische collecties.

  • Wachau Vallei

    Wijncultuur, pittoreske stadjes en ruïnes omringen dit UNESCO Werelderfgoedgebied.

  • Nationale parken in Oostenrijk

    Er zijn zes nationale parken met bergen, bossen en watervallen.

  • Krems

    Als geografische opmaat naar de Wachau biedt Krems een mix van moderne cultuur en geschiedenis. Bezienswaardig zijn het Krems Kunstmuseum en de Steiner Tor.

  • Linz

    De op twee na grootste stad van Oostenrijk staat bekend om zijn moderne culturele hoogtepunten zoals het Ars Electronica Centrum en het Lentos Kunstmuseum.

  • Nationaal Park Donauvlakte

    Het laatste grote uiterwaardenlandschap in Centraal-Europa, waar het beschermde gebied het voortbestaan van talloze bedreigde diersoorten garandeert.

  • Wenen

    Wenen is een mix van prachtige architectuur, uitmuntende cultuur, muziek en innemende charme. Een stad die inspireert met oude en nieuwe avant-garde en haar bezienswaardigheden zorgvuldig en duurzaam koestert.

  • Innsbruck

    De Alpenstad Innsbruck is beroemd om zijn schilderachtige oude binnenstad - inclusief het Gouden Dak - en als Oostenrijkse hotspot voor wintersport.

  • Zell am See-Kaprun

    De regio in het SalzburgerLand staat bekend om skiën op de Kitzsteinhorn gletsjer en zwemplezier in Lake Zell.

  • Kitzbühel

    De combinatie van sportieve traditie en alpine charme kenmerkt het imago van Kitzbühel in Tirol.

  • Salzkammergut

    Populair om zijn zwemmeren, berglandschappen en historische betekenis - het Salzkammergut is erkend als UNESCO werelderfgoed.

  • Eisriesenwelt Werfen

    De grootste ijsgrot ter wereld strekt zich uit over meer dan 42 kilometer in het Tennengebergte in Salzburg.

  • St. Anton am Arlberg

    Uitdagende skigebieden en een actief nachtleven.

  • Lech Zürs am Arlberg

    Hoogwaardige skigebieden in een exclusieve sfeer.

  • Dierentuin Schönbrunn

    De oudste dierentuin ter wereld ligt in Wenen en is een van de meest bezochte dierentuinen van Europa.

  • Donau-eiland Wenen

    Zwemmen, varen, fietsen, skaten, beachvolleyballen of gewoon op het gras liggen: Het Donau-eiland biedt een breed scala aan buitenactiviteiten.

  • Reuzenrad Wenen

    Het reuzenrad in de Weense Prater, het symbool van Wenen, draait al meer dan 125 jaar.

  • Huis van de Natuur

    Eeen mix van museum en aquarium met interactieve tentoonstellingen voor jong en oud.

  • Paleis Hellbrunn

    Combineert historische architectuur met speelse elementen. De waterpartijen zijn bijzonder populair bij kinderen.

  • Zotter chocoladefabriek

    Wie altijd al heeft willen ervaren hoe chocolade wordt gemaakt, is in Stiermarken op de juiste plek.

  • Boomkroonwandeling

    Een unieke wandelervaring in Opper-Oostenrijk tot 15 meter boven de bosbodem.

  • Kaasroute Bregenzerwald

    In Vorarlberg leren kaasliefhebbers over traditionele kaasmaakmethoden.

Informatie over klimaatbescherming

Biodiversiteit in kasteeltuinen

Kasteeltuinen zijn historische excursiebestemmingen waar mensen ook rust en ontspanning kunnen vinden. Het uitgestrekte terrein is ook een belangrijk toevluchtsoord voor veel dier- en plantensoorten. Daarom veranderen steeds meer kasteeltuinen groene ruimten in weiden met wilde bloemen, waardoor de biodiversiteit en voedselbronnen voor insecten worden bevorderd.

In de parken van Salzburg bijvoorbeeld "wilde hoeken" laten bloeien, op de Gloriette-weide in het Weense Schlosspark Schönbrunn groeien wilde bloemen als voedsel voor wilde bijen. Verkeerseilanden langs wegen worden ook nuttige bijenweiden. En ook de Oostenrijkse spoorwegen veranderen wegbermen, grasbermen en stationsweiden in bijenparadijzen: Bijenkorven en honing opgenomen.

