Bezienswaardigheden in Oostenrijk
Cultuurschatten en indrukwekkende natuurgebieden
De rijke geschiedenis en culturele diversiteit van het land hebben een indrukwekkende reeks bezienswaardigheden en culturele schatten achtergelaten: abdijen en kloosters, kastelen en paleizen, musea en galerieën geven inzicht in het culturele verleden en heden van het land.
En dan doen de natuurlijke bezienswaardigheden in Oostenrijk ook nog eens de harten van duurzame geesten sneller kloppen. Op veel plaatsen leven de mensen hier in het bewustzijn van hun ecologische schatten en natuurlijke hulpbronnen. De betrokkenheid is navenant: bossen en alpenweiden worden zorgvuldig onderhouden, wateren worden schoongehouden, Beschermde natuurgebieden en Biodiversiteit wordt bevorderd. Het behoud van deze habitats in Oostenrijk is toekomstgericht: voor dieren, planten, het klimaat - en als kostbare natuurlijke bezienswaardigheid voor mensen.
De mooiste culturele bezienswaardigheden in Oostenrijk
De mooiste bezienswaardigheden in 9 deelstaten
De mooiste bezienswaardigheden in de Oostenrijkse natuur
FAQ
Informatie over klimaatbescherming
Biodiversiteit in kasteeltuinen
Kasteeltuinen zijn historische excursiebestemmingen waar mensen ook rust en ontspanning kunnen vinden. Het uitgestrekte terrein is ook een belangrijk toevluchtsoord voor veel dier- en plantensoorten. Daarom veranderen steeds meer kasteeltuinen groene ruimten in weiden met wilde bloemen, waardoor de biodiversiteit en voedselbronnen voor insecten worden bevorderd.
In de parken van Salzburg bijvoorbeeld "wilde hoeken" laten bloeien, op de Gloriette-weide in het Weense Schlosspark Schönbrunn groeien wilde bloemen als voedsel voor wilde bijen. Verkeerseilanden langs wegen worden ook nuttige bijenweiden. En ook de Oostenrijkse spoorwegen veranderen wegbermen, grasbermen en stationsweiden in bijenparadijzen: Bijenkorven en honing opgenomen.