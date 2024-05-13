Langs de routes word je betoverd door natuur, steden, gezellige accommodaties en historische bezienswaardigheden. Altijd in je rugzak: het gevoel van lichtheid.

Reizen met een licht gevoel

Fietsen in Oostenrijk laat je de levensvreugde van het land ervaren, ze noemen dat ook wel het Oostenrijkse ´Lebensgefühl´. Je fietst in je eigen tempo door charmante dorpjes, langs historische bezienswaardigheden en door diverse landschappen. Of je nu rustig langs rivieren fietst of sportieve uitdagingen aangaat, de goed aangelegde fietspaden bieden voor elk wat wils.

Onderweg geniet je van de gastvrijheid, heerlijke lekkernijen en een koel drankje met uitzicht op wijngaarden. Oostenrijk is puur genieten.