Duurzaamheid in Oostenrijk
Vakantie met een schoon geweten

Duurzame reizigers zorgen voor de natuur, klimaatbescherming en positieve verbindingen. Oostenrijk is een plek waar milieuvriendelijke vakanties vanzelfsprekend zijn.

In Oostenrijk zet de natuur de toon: Bossen en alpenweiden worden zorgvuldig onderhouden, water wordt schoongehouden, landschappen worden beschermd en biodiversiteit wordt gestimuleerd. De Oostenrijkse regio's en accommodaties laten zien hoe je denkt en handelt met het oog op toekomstige generaties. Dit verantwoordelijkheidsgevoel is de drijvende kracht achter voortdurende duurzame innovaties, zoals mobiliteitsconcepten en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

In de bergen, op alpenweiden, aan het water of in het bos kun je je helemaal onderdompelen in de ongerepte natuur van Oostenrijk. De lokale bevolking speelt een belangrijke rol in het behoud van deze natuurlijke schatten en neemt haar zorgplicht zeer serieus. Alle gasten worden uitgenodigd hetzelfde te doen.

Wat betekent "duurzaam reizen"?

Als je thuis persoonlijk welzijn combineert met verantwoordelijkheid voor het milieu, is het niet meer dan logisch dat je ook duurzaam wilt reizen. Een groene vakantie betekent geïnspireerd worden, genieten van mooie ervaringen en respect hebben voor de natuur, klimaatbescherming en de lokale gemeenschap:

  • Duurzame reizigers behandelen ongerepte natuur en goed onderhouden landschappen met respect en zorg.

  • Duurzame reizigers kiezen voor eco-gecertificeerde accommodatie en milieuvriendelijk vervoer.

  • Duurzame reizigers omarmen wederzijds begrip en kunnen vertrouwen op toegankelijkheid en inclusie.

Tips en informatie over duurzaam reizen

Focus op mensen

Fair Play in Oostenrijk als vakantiebestemming

De sleutel tot eerlijkheid ligt vaak in positieve relaties. Daarom is fair play in Oostenrijk de regel voor een inclusieve samenleving waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt:

Wie draagt bij aan het fair play van sociaal-culturele duurzaamheid?

  • De gasten: Duurzame reizigers minimaliseren hun ecologische voetafdruk en houden rekening met het welzijn van anderen.

  • De accommodaties: Zij bevorderen wederzijds begrip door toegankelijkheid en inclusie, terwijl ze ook zorgen voor eerlijkheid voor hun team.

  • De regio's: Met ongerepte landschappen, schoon water, hernieuwbare energie en behoud van erfgoed implementeren ze klimaatvriendelijke maatregelen.

Tips en informatie over sociaal-culturele duurzaamheid

Natuur waarderen en beschermen

Vakantie voor toekomstige generaties

In Oostenrijk staat de natuur voorop met beschermde landschappen, schone zwemmeren en natuurreservaten. Als pionier op het gebied van biologische landbouw staat Oostenrijk bovenaan de Europese ranglijst voor biologische landbouwgrond, waarbij biodiversiteit een cruciale rol speelt.

Veel inwoners zijn zich zeer bewust van hun ecologische schatten, wat hun toewijding aanwakkert: bossen en alpenweiden worden zorgvuldig onderhouden, water wordt schoongehouden en natuurgebieden worden beschermd. Het behoud van deze habitats voor mensen, dieren en planten is vooruitstrevend. Hoe geweldig dat in Oostenrijk persoonlijk welzijn en verantwoordelijkheid zo moeiteloos samengaan.

Vakantie in en met de Oostenrijkse natuur

Mobiliteit en behoud van grondstoffen

Duurzame wintervakantie

Is duurzaam wintertoerisme wel mogelijk? In Oostenrijk is het antwoord ja! Dit wordt bereikt door de inzet van elke individuele gast en door uitgebreide veranderingen en ontwikkelingen in hele regio's. Veel wintersportgebieden in de Alpen pionieren met de vraag hoe skiën harmonieus kan samengaan met de natuur, met zorg voor mens, dier en milieu - en dus ook voor toekomstige generaties. Er zijn al tal van maatregelen genomen, van het terugdringen van de CO₂-uitstoot door milieuvriendelijk vervoer en het gebruik van hernieuwbare energie tot het zuinig omspringen met sneeuw.

Klimaat- en energiemodelregio'sEen duurzame wintersport kan gewoon

FAQ

Een duurzame vakantie betekent geïnspireerd worden en genieten van mooie ervaringen met aandacht voor de natuur, klimaatbescherming en positieve interacties met de lokale bevolking. Of je nu geniet van een duik in het meer, een wintervakantie, een restaurantbezoek of een cultureel uitstapje, duurzaam reizen betekent het minimaliseren van je CO₂-voetafdruk en het omarmen van duurzaamheid vanuit verschillende perspectieven:

  • Ecologisch: Oostenrijk biedt ongerepte landschappen en schoon water. Duurzaam reizen betekent je met respect en aandacht onderdompelen in deze waardevolle natuurgebieden.

  • Economisch: Oostenrijk gebruikt hernieuwbare energie en heeft veel klimaatvriendelijke initiatieven. Duurzame reizigers kiezen voor klimaatneutrale of klimaatpositieve accommodatie en milieuvriendelijk vervoer in klimaat- en energiemodelregio's.

  • Sociaal: Wederzijds begrip wordt bevorderd en toegankelijkheid en inclusie worden voortdurend verbeterd.

  • Nadruk op ecologische, sociale en culturele waarden

  • Nadruk op seizoensgebonden, regionaal en biologisch voedsel

  • Doordachte energieconcepten

  • Maatregelen om hulpbronnen te sparen

  • Energie-efficiënte verlichting

  • Systemen voor hergebruik van water

  • Betrokkenheid bij lokale gemeenschappen, cultuur en tradities

  • Gebruik van natuurlijke materialen in meubilair en textiel

  • Bioklimatologische bouwcriteria (bijv. goede isolatie)

  • Verbeterde CO₂-balans

  • Afstemming van de behoeften van gasten, lokale bevolking en de natuur

Klimaatneutraliteit bereiken door alleen compensatieprojecten is niet langer acceptabel. De term "klimaatneutraal" kan alleen worden gebruikt als:

  • Een volledige emissiebalans (Scope 1-3) is opgesteld volgens het GHG Protocol.

  • Een specifiek actieplan voor het bereiken van neutraliteit wordt gepresenteerd (inclusief tijdschema's en planning van middelen), dat vermijdings-, reductie- en compensatiemaatregelen omvat.

  • Er wordt een certificaat verkregen van een onafhankelijke, erkende instantie die de klimaatneutraliteit bevestigt.

  • Alle informatie is gemakkelijk toegankelijk voor gasten, d.w.z. transparant gepubliceerd.

Klimaatpositief verwijst naar producten, diensten of projecten die de negatieve algemene impact van de opwarming van de aarde tegengaan. Dit betekent bijvoorbeeld dat een hotel meer CO₂-uitstoot compenseert dan het zelf genereert. Deze overcompensatie heeft een positief effect op het klimaat.

"Klimaatvriendelijk" is een algemene milieuverklaring en kan misleidend zijn zonder verdere details over daadwerkelijk geïmplementeerde maatregelen. Wat als klimaatvriendelijk wordt beschouwd, kan per gast verschillen.

