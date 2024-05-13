Bier uit Oostenrijk

De brouwers uit de regio Mühlviertel

Het is geen toeval dat de regio Mühlviertel zo sterk geassocieerd wordt met bier. De granietgrond filtert het water, waardoor het bijzonder zuiver en zacht is - ideaal om te brouwen. Daarbij komt nog de topkwaliteit hop uit de regio: Nergens anders in Oostenrijk wordt hop zo overvloedig verbouwd.

Een van de specialiteiten van de Hofstetten Brouwerij is de "Granitbock" - een sterk bier dat wordt vergist in 120 jaar oude granieten troggen. Vooraf worden granieten stenen boven een open vuur gloeiend heet verhit en vervolgens in het bier gedompeld om de suikers te karamelliseren - een waar spektakel. En omdat bierbrouwen nog steeds een ambacht is, wordt het suikergehalte voortdurend met de hand gecontroleerd. Het resultaat: Gebrande karameltoetsen met aroma's van pure chocolade en wilde bessen - een waar genot.