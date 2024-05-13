Veel Oostenrijkse boeren verkopen hun producten direct vanaf het erf of op de markt. Verser en lokaler kan bijna niet.

Oostenrijk is een echte foodie hotspot! En dat is grotendeels te danken aan de boeren. Hun biologische groenten, fruit en kruiden komen zó van het veld, via de boerenmarkt of boerderijwinkel, naar jouw bord. Lokaal, vers en vol smaak.

Zin om zelf te proeven? We tippen je de leukste boerenmarkten, boerderijshops en delicatessenzaken van Oostenrijk.