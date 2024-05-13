Boerenmarkten en -winkels
Koop regionale producten op boerenmarkten en in winkels in Oostenrijk
Oostenrijk is een echte foodie hotspot! En dat is grotendeels te danken aan de boeren. Hun biologische groenten, fruit en kruiden komen zó van het veld, via de boerenmarkt of boerderijwinkel, naar jouw bord. Lokaal, vers en vol smaak.
Zin om zelf te proeven? We tippen je de leukste boerenmarkten, boerderijshops en delicatessenzaken van Oostenrijk.
Boerenmarkten in het hart van de grote steden van Oostenrijk
Markten in Wenen
De Weense markten maken hun omgeving levendig en trekken een creatieve scene aan. De selectie fruit, vlees, groenten en kruiden is indrukwekkend.
Markthal Kulinarium Burgenland
De markthal is dagelijks geopend en biedt verse, regionale producten van hoge kwaliteit - rechtstreeks van boeren uit Donnerskirchen en Eisenstadt.
Kaiser Josef Markt in Graz
De inwoners van Graz waarderen de markt vanwege de - meestal biologische - producten uit Stiermarken die de boeren aanbieden.
Grünmarkt in Salzburg
De inwoners van Salzburg trekken massaal naar de oude stad als de marktkramen elke zaterdag om 6 uur opengaan en fruit, groenten en zelfgebakken brood aanbieden.
Benediktinermarkt in Klagenfurt
Haal elke donderdag en zaterdag lekkernijen uit Oostenrijk, Italië en Slovenië op deze boerenmarkt (Website alleen in het Duits).
Grote markt in Linz
De levensmiddelenmarkt op het hoofdplein van Linz maakt indruk met zijn diversiteit: boeren bieden een breed scala aan biologische levensmiddelen en gerechten.
Wekelijkse markt in St. Pölten
De ontmoetingsplaats voor fijnproevers op het historische plein Domplatz. Koop specialiteiten van lokale boeren. (Website alleen in het Duits)
Boerenmarkt in Innsbruck
Hij mag dan klein zijn, maar deze markt op de Wiltener Platzl is een must om te bezoeken. Het laat de regionale diversiteit in het hart van Innsbruck zien.
Boerenmarkten in kleinere historische dorpen
Steyr
Geniet dagelijks van de marktsfeer op het stadsplein en - in een XXL-versie - op de weekmarkten. (Website alleen in het Duits)
Bad Radkersburg
Koop op het hoofdplein bij de boeren. Verwacht honing, pompoenolie, gebak, groenten, fruit, gerookt vlees en nog veel meer.
Baden bij Wien
De boerenmarkt in het hart van de stad vindt elke vrijdag plaats. (Website alleen in het Duits)
Wolfsberg
Handelaars op de Weiherplatz bieden op vrijdag regionale boerderijproducten aan. (Website alleen in het Duits)
Mittersill
Van mei tot september op vrijdag op het stadsplein: koop regionale delicatessen en zelfgemaakte producten.
Boerderijwinkels: Lokale producten van de boerderij
Delis: verrassend gepresenteerde specialiteiten
KASLAB'N Nockberge bergen
Van mild tot pittig: biologische hooimelk wordt verwerkt tot bergkaas, halfharde kaas en roomkaas - allemaal regionaal, allemaal handgemaakt.
Wijnmakerij in het Genussregal
Steiermarkse wijn ontmoet lekker eten: koop hier zorgvuldig geselecteerde wijnen, azijnen, oliën, sterke dranken en nog veel meer.
Kaaskelder Bregenzerwälder
Tot 32.000 wielen berg- en alpenkaas rijpen in deze kaaskelder in Lingenau - neem een rondleiding, winkel en krijg inzicht in authentieke kaasmakerij.
Tirol
Of het nu gaat om een snack, een souvenir of een cadeau - in deze speciaalzaken in Itter en Rattenberg vind je heerlijke gerechten.