Ervaringen met dieren
Wandelingen, safari's en observaties
De ochtendmist trekt langzaam op, de lucht is fris en ineens zie je ze: een wolvenfamilie die geruisloos door het gras beweegt. Dit zijn de betoverende momenten die de bergen zo bijzonder maken. In de Oostenrijkse Alpen word je keer op keer verrast – van marmotten die zich in de eerste zonnestralen koesteren tot een trektocht naast zachtaardige alpaca’s. Hier beleef je de natuur van dichtbij en deel je onvergetelijke avonturen met het hele gezin.
Wild spotten
Lammergier kijken in de Raurisvallei
In de Raurisvallei, ook wel bekend als de "Gierenvallei", vliegen de koningen van de lucht hun rondjes: Arenden en gieren kun je hier in het wild zien.
Lynx spotten in het Nationaal Park Kalkalpen
De schuwe lynx keert langzaam terug in de Alpen. Begeleide tochten in het Nationaal Park Kalkalpen bieden de kans om deze fascinerende jager te ontdekken.
Beversafari in de uiterwaarden van de Donau
Ervaar de wereld van de bevers in de oeverbossen van de Donau. Begeleide tochten bij zonsopgang of zonsondergang zijn bijzonder spannend.
Wilde katten voeren in het Thayatal Nationaal Park
Met een beetje geluk kun je de zeldzame Europese wilde kat in het Thayatal zien. Er is ook een speciaal verblijf voor wilde katten om hun gedrag te leren kennen.
Edelherten in de Kalkalpen
De bronst van de herten is een spektakel in de herfst. Het Kalkalpen Nationaal Park biedt speciale rondleidingen om de schuwe bosdieren te observeren.
Safari in de Seewinkel
De rangers nemen je mee door de natuur van de Seewinkel. Ontdek vogelsoorten tussen het riet en de steppe die alleen hier te vinden zijn.
Wildobservatie en voedershow in de Habach vallei
Tijdens de rondleiding leer je meer over de verschillende voersoorten en de vele onverwachte facetten van wildbeheer.
Reptielen kijken in de uiterwaarden van de Donau
Leer de lokale reptielen en hun leefomgeving kennen. Smaragdhagedissen, dobbelsteenslangen en Aesculapslangen voelen zich thuis op de helling bij Rötelsteinfelsen.
In het berenreservaat in Arbesbach
In het berenbos krijgen geredde beren een diervriendelijk thuis en kun je ze observeren terwijl ze voedsel zoeken, een middagslaapje doen of in de vijver spetteren.
Buitengewone dierenervaringen
Huskykamp in Kleinwalsertal
Bij het kampvuur leer je interessante feiten over de fascinerende honden. Na de introductie begint je husky-slee-avontuur.
Roofvogelshow op kasteel Hohenwerfen
Een van de hoogtepunten van kasteel Hohenwerfen is de indrukwekkende roofvogelshow. Valken, gieren, arenden en andere inheemse roofvogels demonstreren hun vliegkunsten
Apenberg in Villach
Tijdens een rondleiding door het apenrijk leer je alles over de Japanse makaken. 180 dieren leven hier en kunnen in het wild worden geobserveerd
Lama- en alpacawandelingen
Wandelen met de lama lady in Maria Anzbach
Een zoöloog geeft een kijkje in de wereld van lama's en alpaca's. Een excursie voor het hele gezin.
De alpaca's van de Dörflgraf
De alpacaboerderij ligt op slechts een paar minuten rijden van Weiz en herbergt ook Almo ossen, minivarkens, geiten en kippen.
Alpaca wandeling in Seefeld
Na een eerste kennismaking en een korte briefing leidt je "jouw" alpaca of lama over heuvel en dal.
Lama trektocht in Hall-Wattens
Bij een ontspannen hapje leer je tijdens de trektocht veel over de lama en de regio met zijn vele gebruiken en tradities.
Geitenwandelingen
Bijzondere dierentuinen en dierenparken
Dierentuin in Innsbruck
De Alpen herbergen een verbazingwekkende verscheidenheid aan leven. 2.000 soorten leven in de Alpine Zoo in Innsbruck.
Dierentuin Rariteiten in Ebbs
De dierentuin biedt een indrukwekkende verzameling exotische dieren zoals reuzenschildpadden en ara's.
Dierentuin Aqua Terra in Wenen
Ontdek de fascinerende onderwaterwereld - midden in de stad in een historische flak-toren uit de Tweede Wereldoorlog.