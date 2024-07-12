Wintersportgebieden voor gezinnen in Oostenrijk

Onvergetelijke momenten op de piste: In de Oostenrijkse familieskigebieden vinden ouders, tieners en kinderen samen winters (familie)geluk!

De Oostenrijkse skigebieden maken het gezinnen gemakkelijk om in de winter samen te genieten op de piste: een dagje skiën in Oostenrijk is een winterwonderland met glinsterende sneeuw, glooiende pistes voor beginners en gezellige hutten die onvergetelijke herinneringen creëren voor ouders en kinderen.

In de fonkelende sneeuw beleven ouders en kinderen het plezier van samen skiën. Want soms is het gewoon leuk om de kleine dingen in het leven samen te beleven. Bijvoorbeeld als de kinderen hun eerste bochten maken op hun nieuwe ski's, een sprongentje durven te springen of zich voor het eerst op de rode piste wagen. De Oostenrijkse familieskigebieden zijn perfect voor onvergetelijke dagen in de sneeuw. Voor veel gezinnen maakt het niet uit hoe groot een skigebied is - het zijn vaak de kleinere, rustigere skigebieden ver weg van de drukte die kinderen en ouders nog dichter bij elkaar brengen.