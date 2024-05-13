  2. Fietsen voor je plezier

Ontspannen fietsvakantie voor iedereen die van het goede leven houdt

Langs de routes word je betoverd door natuur, steden, gezellige accommodaties en historische bezienswaardigheden. Altijd in je rugzak: het gevoel van lichtheid.

Recreatief fietsen in Oostenrijk verbindt fietsen met natuur, cultuur en culinaire beleving. Over uitstekend aangelegde fietsroutes voeren afwisselende tochten door rivierdalen, rond meren en langs historische plaatsen. Tussen Alpen, wijngaarden en charmante dorpen toont het land zijn veelzijdigheid in een ontspannen tempo – sportief of rustig, ook met de e-bike.

Recreatief fietsen staat hier voor beweging én momenten van rust: regionale specialiteiten, karaktervolle wijnen en oprechte gastvrijheid maken van elke tocht een harmonieuze beleving vol lichtheid.

Recreatief fietsen uit alle perspectieven

Fietstochten in de deelstaten

Steiermark

Burgenland

Karinthië

Niederösterreich

Oberösterreich

SalzburgerLand

Tirol

Wenen

Vorarlberg

Tips voor duurzaamheid

Hoe kunnen we het milieu en het klimaat beschermen?

Met de fiets kies je al voor duurzaamheid. Hier zijn vijf tips om tijdens je fietstocht nog meer bij te dragen aan het milieu:

1. Respecteer de natuur. Blijf op gemarkeerde paden en neem je afval mee.

2. Observeer dieren van een afstand en voer ze niet. Voedselresten kunnen schadelijk zijn.

3. Gebruik alleen toegestane oeverzones om te zwemmen, zodat broedende dieren ongestoord blijven.

4. Drink veel en slim. Neem een hervulbare waterfles mee; Oostenrijks kraanwater is uitstekend.

5. Maak kinderen enthousiast over de natuur. Wat ze waarderen, zullen ze beschermen.

FAQS

Snelheid: Op sommige trails gelden maximumsnelheden. Let op de bewegwijzering en pas je tempo aan je vaardigheden, het zicht en het terrein aan. In stedelijk verkeer geldt de lokale verkeersregeling en de actuele situatie.

Naast elkaar fietsen: In principe toegestaan, mits fietspad, weg en verkeerssituatie dit toelaten.

Hond meenemen: Je mag je hond vervoeren, bijvoorbeeld in een geschikte aanhanger of transportmand. Laat hem niet aangelijnd naast de fiets meelopen tijdens het rijden.

Fiets parkeren: Openbare plaatsen mogen worden gebruikt zolang doorgangen vrij blijven en de fiets veilig staat. Veel locaties bieden speciale fietsenstallingen, vaak met e-bike-laadpunt.

Tot de populairste routes behoren de Donau fietsroute, Drau fietsroute, Alpe Adria fietsroute, Tauernfietsroute, de Karinthië Seen-Schleife, het rivierfietsen in Mostviertel en de Iron Curtain Trail. Veel van deze routes lopen langs rivieren en meren, zijn goed bewegwijzerd en ideaal voor ontspannen tochten – ook met de e-bike.

Als je in Oostenrijk met de fiets onderweg bent, is 0,8 promille toegestaan. Jouw veiligheid en die van anderen staat voorop!

Kinderen tot 12 jaar moeten een helm dragen als ze in Oostenrijk fietsen. Vanaf 12 jaar is er geen algemene helmplicht voor fietsers in Oostenrijk - het dragen van een helm wordt echter wel aangeraden om veiligheidsredenen. Je kunt een helm lenen bij fietsverhuurcentra.

Ja. Veel recreatieve fietsroutes en tochten in Oostenrijk zijn uitstekend geschikt voor de e-bike – vooral als je ontspannen in je eigen tempo wilt fietsen. In veel plaatsen vind je fietsverhuur en vaak ook laadmogelijkheden, bijvoorbeeld bij hotels, gasthuizen of bij geselecteerde fietspunten.

Fietsen is natuurlijk één en al plezier, maar jouw veiligheid en die van anderen komt op de eerste plaats. Je fiets moet daarom voldoen aan de Oostenrijkse verkeersregels. Dit betekent

  • Beide remmen van je fiets moeten werken.

  • Je hebt verlichting aan de voorkant nodig en een rood achterlicht als je 's nachts rijdt.

  • Je fiets moet gele reflectoren op de banden hebben.

  • Je hebt een bel nodig.

Als je een fiets huurt in Oostenrijk, kun je er zeker van zijn dat hij goed onderhouden is en aan de specificaties voldoet.

Ontdek het beste van Oostenrijk

