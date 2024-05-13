Langs de routes word je betoverd door natuur, steden, gezellige accommodaties en historische bezienswaardigheden. Altijd in je rugzak: het gevoel van lichtheid.

Recreatief fietsen in Oostenrijk verbindt fietsen met natuur, cultuur en culinaire beleving. Over uitstekend aangelegde fietsroutes voeren afwisselende tochten door rivierdalen, rond meren en langs historische plaatsen. Tussen Alpen, wijngaarden en charmante dorpen toont het land zijn veelzijdigheid in een ontspannen tempo – sportief of rustig, ook met de e-bike.

Recreatief fietsen staat hier voor beweging én momenten van rust: regionale specialiteiten, karaktervolle wijnen en oprechte gastvrijheid maken van elke tocht een harmonieuze beleving vol lichtheid.