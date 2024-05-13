Kanoën en kajakken in Oostenrijk

Kano's en kajaks

Terwijl (Canadese) kano's boten met een open bovenkant zijn, die meestal worden bestuurd met een peddel met één blad, zijn kajaks op zijn minst gedeeltelijk omsloten, ontworpen voor gestroomlijnde bewegingen en worden ze bestuurd met een peddel met twee bladen terwijl ze lager op het water zitten.

De term "kajak" is afgeleid van het Groenlandse "qajaq", een peddelboot uit het noordpoolgebied. Bij de Inuit waren kajaks oorspronkelijk bedekt met zeehondenvellen en de frames waren gemaakt van walvisbeen. De kleine, lichte boten waren ideaal voor de jacht. De grotere umiaks werden daarentegen gebruikt om goederen te vervoeren en konden zelfs dienen als tent wanneer ze ondersteboven werden gehouden.