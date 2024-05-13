Klimparken en touwparcours
Avontuur op grote hoogte

Stel je lichaam en geest op de proef op grote hoogten: Plezier en sensatie zijn gegarandeerd in de klimparken en hoge touwenparcours.

Met één simpele klik ben je veilig: vast aan twee karabiners.

Hoog in het touwparcours verdwijnt de dagelijkse sleur naar de achtergrond. Hier draait alles om het moment. Angst en vastberadenheid spelen een spannend spel terwijl je slingert over boomstammen of je evenwicht zoekt op bungelende hangbruggen. Haal diep adem... en ga ervoor! Je grenzen verleggen wordt beloond met een sterker lijf én een krachtiger mindset.

En dat is nog niet alles. Doorgewinterde avonturiers weten: na de adrenaline-kick volgt pure euforie. Een gevoel van geluk dat met niets te vergelijken is!

Klimtuinen en klimparken in Burgenland

Touwenparcours in Lutzmannsburg

Hang je boven de acht meter of doe je liever je eerste pogingen op het lage touwenparcours? Op 45 stations kun je je vaardigheden testen.

Touwenparcours Sonnenland

Stegerspark in Stegersbach

Een hoogteavontuur op een oppervlakte van 16.000 m², ontworpen door de extreme klimmer Peter Ortner. Let's go!

Stegerspark

Klimtuinen en klimparken in Karinthië

Hoog touwparcours in de bergen van Nockberge

Jonge avonturiers vanaf 4 en meer ervaren avonturiers kunnen zich hier in weer en wind uitleven met verschillende klim- en kabelbaanattracties.

Touwenparcours in Nockberge

Touwenparcours in het bos in Ferlach

Het grote touwpark in het bos daagt bezoekers van alle leeftijden uit om hun persoonlijke best te doen.

Touwpark in de de Tscheppakloof

Klettersteigen in Greifenburg

Overwin je grenzen en beloon jezelf daarna met een duik in het koele meer. Zo ziet een perfecte zomerdag eruit.

Klimpark Greifenburg

Bosklimparcours op de Faaker See

Dankzij de schijnwerpers op de Taborhöhe is het klimparcours in het bos ook aantrekkelijk voor nachtbrakers - en natuurlijk een flinke dosis sensatie.

Bosklimpark Faaker See

Klimbos aan de Ossiacher See

De combinatie van 60 klimelementen, zes routes, een 90 meter lange Flying Fox en een paradijselijk uitzicht op het meer maakt dit klimpark uniek.

Klimbos Ossiacher See

Klimtuinen en hoge touwen parken in Niederösterreich

Avonturenpark Rosenburg in het Waldviertel

Het avonturenpark met uitzicht over het Kamptal is een touwavontuur voor het hele gezin.

Avonturenpark Rosenburg

Recreatiepark OCHYS in het bos in Kreuzstetten

Zeven parcoursen wachten op sensatiezoekers in het hoge touwenparcours.

Recreatiepark OCHYS Woud

Hoog touwenparcours op de Puchberg

Vind je evenwicht op het hoge touwenparcours met uitzicht op de imposante Schneeberg.

Puchberg hoge touwenparcours

Hamari klimpark in Mönichkirchen

Het grootste klimpark rond Wenen, Hamari, verwelkomt bezoekers vanaf drie jaar.

Hamari Mönichkirchen klimpark

Klimtuinen en hoge touwenparcours in Oberösterreich

Hoog touwenparcours in Eggenberg

Sociale vaardigheden en moed testen: Dit parcours, begeleid door getrainde instructeurs, wordt samen onder de knie gekregen.

Hoog touwenparcours High Kix

Hoog touwenparcours in Hinterstoder

Zeven niveaus - van kinderspel tot extreem - zorgen voor persoonlijke topprestaties in het grootste hoge touwenparcours van Oberösterreich.

Hoog touwenparcours Hinterstoder

Hoog touwenparcours bij Gleinkersee

"Afduwen, loslaten en weg ben je!" Dat is het motto van het bos- en rotsklimparcours in het natuurjuweel Gleinkersee.

Klimparcours Gleinkersee

Ontdek alle klimtuinen en touwenparcours in Oberösterreich.

De fysieke en motorische ontwikkeling van kinderen is cruciaal. Het overwinnen van uitdagingen in de natuur bouwt niet alleen vaardigheden op, maar biedt ook levenslange voordelen.

Peter OrtnerBergbeklimmers en klimmers

Klimtuinen en hoge touwen parken in Salzburg

Hoog touwenpark in Seeham

Zeven parcoursen op vijf niveaus met gevarieerde touwglijbanen leiden naar hoogtes van twee tot 35 meter.

Hoog touwenpark Seeham

Outdoorparc in Lungau

Enige basisconditie is vereist om vooruitgang te boeken op de touw- en brugconstructies. Speciale attractie: Een vijver voor kajakken en stand-up paddling.

Buitenzwembad Lungau

Hoog touwenparcours in Flachau

Bij het Winkler zwemmeer kun je tot 20 meter hoog klimmen. Een hoogtepunt: De 150 meter lange touwbanen over het meer.

Hoog touwenparcours in Flachau

Hoog touwenparcours in Saalbach

Naast de titel "grootste hoge touwenpark van Europa" scoort het park punten met de 2,5 kilometer lange Mega Flying Fox.

Hoogtouwenpark Saalbach

Klimtuinen en hoge touwenparcours in Steiermarken

Avonturenpark in Gröbming

Op 22 verschillende parcours en 200 stations op een oppervlakte van 20.000 m² wacht het avonturenklimpark op je met avonturen voor het hele gezin.

Avonturenpark Gröbming

Hoog touwenparcours in Oberwölz

Meter voor meter leidt het parcours naar de boomtoppen. Kinderen kunnen doordacht klimplezier verwachten en een buitenzwembad voor een verfrissende duik.

Hoog touwenparcours Oberwölz

Hoog touwenparcours in Palfau

Op boomstammen, ladders, touwen en meer: Zeven routes van verschillende moeilijkheidsgraden en vluchten met de Flying Fox zullen avonturiers tevreden stellen.

Hoog touwenparcours in Palfau

Avonturenpark in Präbichl

In Präbichl wordt gasten een onvergetelijke outdoor-ervaring geboden met een panoramisch parcours, ziplinen over de Grüblsee en nog veel meer.

Avonturenpark Alpfox

Bospark in Ramsau

Vier verschillende parcoursen en 51 stations slingeren zich een weg door het sprookjesbos. Het park is leuk voor kinderen vanaf drie jaar.

Klimbos Rittisberg

Hoog touwenparcours op kasteel Riegersburg

Of het nu een familie-uitje of een vriendenavontuur is, het touwparcours en de Flying fox op kasteel Riegersburg zijn perfect om teamwork op te bouwen.

Naturbursch hoge touwenparcours

Touwenparcours in het bos in Sebersdorf

Met 500 stations is het touwenparcours het grootste bosklimparcours van Europa. Van makkelijk tot moeilijk, iedereen kan in zijn eigen tempo klimmen.

Avonturenpark Geier

Klimpark in St. Radegund

Het hoge touwenparcours in het bos ligt in de buurt van Graz. Het zwarte parcours met de Tarzanschommel en het funparcours zijn sensationeel.

Klimpark Schöckl

Klimtuinen en klimparken in Tirol

Hoog touwenparcours in Verwalltal

28 spannende stations in drie moeilijkheidsgraden tot 17 meter, een oefenparcours, vliegende vossen en een veilig laag touwenparcours voor kleine avonturiers.

Hoog touwenparcours in Verwalltal

Hoog touwenparcours in Kaltenbach in het Zillertal

Er zijn zeven verschillende parcours voor alle leeftijden. Van 2 meter tot een hoge 35 meter en met vliegende vossen van verschillende lengtes van boom tot boom.

Hoog touwenparcours Zillertal

Gebied 47 in Ötztal in Tirol

Europa's meest trendy speeltuin voor avonturiers. Het klimgebied heeft snelheidsroutes en selectieve routes - op hoogtes tot 30 meter.

Gebied 47 Ötztal

Touwpark X-Trees Serfaus Woud

1.000 meter "aerial route" verweven in de bomen. Voor alle klimmers vanaf 110 centimeter zijn er 13 parcoursen tot 14 meter hoog.

Touwpark X-Trees Serfaus Woud

Ontdek alle klimtuinen en hoge touwenparken in Tirol.

Klimtuinen en hoge touwenparcours in Vorarlberg

Hoog touwenparcours in Schröcken

Het gebrul van het witte water - een krachtig geluid dat je door elke uitdaging leidt en een onvergetelijke indruk achterlaat.

Avonturenpark Schröcken

Touwbanen in het Bregenzerwald

Klim over het witte water of slinger door het diepe bos. De regio biedt een gevarieerde klimervaring.

Avonturenparken en touwbanen

Touwenparcours in het bos in Golm

Drie moeilijkheidsniveaus in het grootste hoge touwenparcours van Vorarlberg bieden klimplezier voor kinderen en volwassenen.

Bosklimparcours Golm

Ontdek alle klimtuinen en hoge touwen parken in Vorarlberg.

Klimtuinen en klimparken in Wenen

Bosklimpark op de Kahlenberg

De grootste bosbelevenis in Oost-Oostenrijk zorgt voor adrenaline: 17 routes, vliegende vossen en klimmen tot 20 meter hoog.

Bos touwpark Kahlenberg

Gänsehäufelbad aan de Donau

Midden in het buitenbad wachten 26 Flying Fox-faciliteiten en 20 parcoursen op klimmers van alle leeftijden.

Gänsehäufelbad

Ontdek alle klimtuinen en klimtouwenparken in Wenen.

FAQs

In Area 47 in Tirol kun je op 27 meter hoogte op schommelende boomstammen balanceren. Een ervaring voor de allerdappersten.

De Flying fox XXL in Leogang neemt je mee over een afstand van 1.500 meter en met een snelheid van 130 km/u door de Salzburger Alpen. Durf jij het aan?

Soorten touwenparcours

  • Hoog klimparcours: Touwen zijn zo hoog aangebracht dat je veiligheidsuitrusting nodig hebt.

  • Laag touwenparcours: Touwen worden geïnstalleerd op spronghoogte, meestal minder dan een meter.

  • Bos touwenparcours: Elementen worden tussen bomen bevestigd.

Veiligheidssystemen

  • Toprope beveiliging: Een deelnemer beveiligt een ander vanaf de grond.

  • Zelfbevestiging met karabijnhaken: Twee karabiners zorgen ervoor dat er altijd minstens één gezekerd is ("cowtail systeem").

  • Permanent zekeringssysteem: Een geavanceerd zelfzekeringssysteem met karabijnhaken.

  • Continu zekeringssysteem: Klimmers worden aan het begin van het parcours vastgezet en pas aan het einde losgelaten.

  • Zorg ervoor dat de aanbieder van het touwenparcours TÜV of ECRA (European Ropes Course Association) gecertificeerd is.

  • Dichte, stevige schoenen of sportschoenen met sokken worden aanbevolen. Draag geen sandalen of slippers.

  • Kies comfortabele kleding die vies mag worden.

  • Draag fietshandschoenen of werkhandschoenen om blaren op je handen te voorkomen.

  • Helm, klimgordel, veiligheidsharnas en touwkatrol zijn ter plaatse beschikbaar.

Misschien ook interessant voor jou

Ontdek het beste van Oostenrijk