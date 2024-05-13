Klimparken en touwparcours
Avontuur op grote hoogte
Met één simpele klik ben je veilig: vast aan twee karabiners.
Hoog in het touwparcours verdwijnt de dagelijkse sleur naar de achtergrond. Hier draait alles om het moment. Angst en vastberadenheid spelen een spannend spel terwijl je slingert over boomstammen of je evenwicht zoekt op bungelende hangbruggen. Haal diep adem... en ga ervoor! Je grenzen verleggen wordt beloond met een sterker lijf én een krachtiger mindset.
En dat is nog niet alles. Doorgewinterde avonturiers weten: na de adrenaline-kick volgt pure euforie. Een gevoel van geluk dat met niets te vergelijken is!
Klimtuinen en klimparken in Burgenland
Touwenparcours in Lutzmannsburg
Hang je boven de acht meter of doe je liever je eerste pogingen op het lage touwenparcours? Op 45 stations kun je je vaardigheden testen.
Klimtuinen en klimparken in Karinthië
Hoog touwparcours in de bergen van Nockberge
Jonge avonturiers vanaf 4 en meer ervaren avonturiers kunnen zich hier in weer en wind uitleven met verschillende klim- en kabelbaanattracties.
Touwenparcours in het bos in Ferlach
Het grote touwpark in het bos daagt bezoekers van alle leeftijden uit om hun persoonlijke best te doen.
Klettersteigen in Greifenburg
Overwin je grenzen en beloon jezelf daarna met een duik in het koele meer. Zo ziet een perfecte zomerdag eruit.
Bosklimparcours op de Faaker See
Dankzij de schijnwerpers op de Taborhöhe is het klimparcours in het bos ook aantrekkelijk voor nachtbrakers - en natuurlijk een flinke dosis sensatie.
Klimtuinen en hoge touwen parken in Niederösterreich
Avonturenpark Rosenburg in het Waldviertel
Het avonturenpark met uitzicht over het Kamptal is een touwavontuur voor het hele gezin.
Recreatiepark OCHYS in het bos in Kreuzstetten
Zeven parcoursen wachten op sensatiezoekers in het hoge touwenparcours.
Hoog touwenparcours op de Puchberg
Vind je evenwicht op het hoge touwenparcours met uitzicht op de imposante Schneeberg.
Hamari klimpark in Mönichkirchen
Het grootste klimpark rond Wenen, Hamari, verwelkomt bezoekers vanaf drie jaar.
Klimtuinen en hoge touwenparcours in Oberösterreich
Hoog touwenparcours in Eggenberg
Sociale vaardigheden en moed testen: Dit parcours, begeleid door getrainde instructeurs, wordt samen onder de knie gekregen.
Hoog touwenparcours in Hinterstoder
Zeven niveaus - van kinderspel tot extreem - zorgen voor persoonlijke topprestaties in het grootste hoge touwenparcours van Oberösterreich.
De fysieke en motorische ontwikkeling van kinderen is cruciaal. Het overwinnen van uitdagingen in de natuur bouwt niet alleen vaardigheden op, maar biedt ook levenslange voordelen.Peter Ortner, Bergbeklimmers en klimmers
Klimtuinen en hoge touwen parken in Salzburg
Hoog touwenpark in Seeham
Zeven parcoursen op vijf niveaus met gevarieerde touwglijbanen leiden naar hoogtes van twee tot 35 meter.
Outdoorparc in Lungau
Enige basisconditie is vereist om vooruitgang te boeken op de touw- en brugconstructies. Speciale attractie: Een vijver voor kajakken en stand-up paddling.
Hoog touwenparcours in Flachau
Bij het Winkler zwemmeer kun je tot 20 meter hoog klimmen. Een hoogtepunt: De 150 meter lange touwbanen over het meer.
Klimtuinen en hoge touwenparcours in Steiermarken
Avonturenpark in Gröbming
Op 22 verschillende parcours en 200 stations op een oppervlakte van 20.000 m² wacht het avonturenklimpark op je met avonturen voor het hele gezin.
Hoog touwenparcours in Oberwölz
Meter voor meter leidt het parcours naar de boomtoppen. Kinderen kunnen doordacht klimplezier verwachten en een buitenzwembad voor een verfrissende duik.
Hoog touwenparcours in Palfau
Op boomstammen, ladders, touwen en meer: Zeven routes van verschillende moeilijkheidsgraden en vluchten met de Flying Fox zullen avonturiers tevreden stellen.
Avonturenpark in Präbichl
In Präbichl wordt gasten een onvergetelijke outdoor-ervaring geboden met een panoramisch parcours, ziplinen over de Grüblsee en nog veel meer.
Bospark in Ramsau
Vier verschillende parcoursen en 51 stations slingeren zich een weg door het sprookjesbos. Het park is leuk voor kinderen vanaf drie jaar.
Hoog touwenparcours op kasteel Riegersburg
Of het nu een familie-uitje of een vriendenavontuur is, het touwparcours en de Flying fox op kasteel Riegersburg zijn perfect om teamwork op te bouwen.
Touwenparcours in het bos in Sebersdorf
Met 500 stations is het touwenparcours het grootste bosklimparcours van Europa. Van makkelijk tot moeilijk, iedereen kan in zijn eigen tempo klimmen.
Klimtuinen en klimparken in Tirol
Hoog touwenparcours in Verwalltal
28 spannende stations in drie moeilijkheidsgraden tot 17 meter, een oefenparcours, vliegende vossen en een veilig laag touwenparcours voor kleine avonturiers.
Hoog touwenparcours in Kaltenbach in het Zillertal
Er zijn zeven verschillende parcours voor alle leeftijden. Van 2 meter tot een hoge 35 meter en met vliegende vossen van verschillende lengtes van boom tot boom.
Gebied 47 in Ötztal in Tirol
Europa's meest trendy speeltuin voor avonturiers. Het klimgebied heeft snelheidsroutes en selectieve routes - op hoogtes tot 30 meter.
Klimtuinen en hoge touwenparcours in Vorarlberg
Hoog touwenparcours in Schröcken
Het gebrul van het witte water - een krachtig geluid dat je door elke uitdaging leidt en een onvergetelijke indruk achterlaat.
Touwbanen in het Bregenzerwald
Klim over het witte water of slinger door het diepe bos. De regio biedt een gevarieerde klimervaring.