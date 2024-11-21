Lange afstand wandelen
Als je meer dan één dag wilt
Trek je wandelschoenen aan, gooi je rugzak om en stap een wereld in die met elke stap verandert. In Oostenrijk is langeafstandswandelen meer dan alleen een tocht; het is een duik in adembenemende landschappen die je hart en zintuigen raken. Voel de aarde onder je voeten, adem de frisse berglucht in, en laat het zachte geritsel van het bos je gids zijn.
Stress van alledag? Die laat je hier ver achter. Op deze paden ontdek je de veelzijdigheid van Oostenrijk: imposante Alpentoppen, spiegelende meren en rustgevende valleien. Langeafstandswandelen is meer dan bewegen; het is vertragen, vrijheid voelen en avontuur omarmen. Vind je eigen ritme, geef je gedachten de ruimte en geniet van het moment. Laat de routine los en leef in het nu – dát is de magie van langeafstandswandelen in Oostenrijk. Het pad ligt voor je klaar. Ga ervoor!
Burgenland: Wandelen over de Pannonische vlakte
Barnsteenpad: Op historische paden
De route loopt langs de oude Romeinse Amberweg van het Neusiedl-meer door delen van Hongarije naar het zuiden van Burgenland. De 324 km zijn verdeeld in 13 etappes.
Jakobsweg Burgenland: Van Pamhagen tot Maria Ellend
De 76,6 km lange wandelroute met zes etappes is een gemakkelijke, cultureel interessante pelgrimsroute en goed geïntegreerd in het netwerk van de Jakobsweg.
Karinthië: Zuidelijke gastvrijheid
Alpe-Adria-Trail: Van de Alpen naar de zee
De 750 km langeafstandswandelroute met 43 etappes verbindt Karinthië, Slovenië en Friuli-Venezia Giulia en biedt gezinsvriendelijke trajecten vanaf 12 jaar.
Nockberge Trail: Bijna grenzeloze panorama's
Acht dagen wandelen door het UNESCO-biosfeerreservaat van de Karinthische Nockberge naar de finish in Seeboden aan het meer van Millstatt in het zuiden met 128 km te gaan.
Niederösterreich: Langs kastelen, wijnlokalen en wijngaarden
Wachau Werelderfgoedroute: Ontspannen langs de Donau
Wat bieden de 14 etappes van de Wachau Werelderfgoedroute? Wandelen door wijngaarden, langs kastelen en paleizen, en pauzes met uitzicht op de Donauvallei.
Donausteig: Verrassende uitzichten op de Donau
Het 450 km lange Donaupad met 23 etappes loopt langs beide zijden van de Donau van Passau via Linz naar Grein en voert door afwisselende natuurlandschappen.
Oberösterreich: Alle wonderen van het Salzkammergut
De weg van de vertraging: Batterijen opladen
De weg van de vertraging leidt naar de mooiste plekken in het Mühlviertel. Doe nieuwe energie op en laat het leven van alledag achter je: 71 tot 165 km in vier tot negen dagen.
Kalkalpenweg: Beleef het Kalkbergebergte
De 150 kilometer lange route laat de wandelaars in elf etappes de mooiste plekjes in en rond het indrukwekkende nationale park Kalkalpen zien.
Dachstein rondwandelroute: Tegen de klok in
In acht dagen en 130 km rond de Dachstein: Van de Gosauer See over de gletsjer, over de almen door het Salzkammergut.
Salzkammergut BergeSee-Trail: Meren, meren, meren
De 370 km lange Salzkammergut BergeSeen-Trail verbindt 35 meren in het Salzkammergut. De 23 etappes eindigen in mooie steden zoals Bad Ischl, Gmunden of Bad Aussee.
SalzburgerLand: Bergen, meren en glooiende almen
Saalachtalweg: De route van de kloven
In zes wandeldagen loop je 110 km over een rondweg van Lofer door het Salzburger Alpenlandschap en door acht kloven. Neem je zwemkleding mee!
Pinzga Hatscha: naar wens te combineren
De Pinzga Hatscha voert over 15 etappes en 390 km door de Pinzgau, met alpenweiden en hoogvlaktes over de mooiste bergtoppen van de regio.
Gastein Trail: Panoramisch uitzicht inbegrepen
De Gastein Trail loopt over 75 km in zes etappes van Dorfgastein via Sportgastein en Bad Gastein terug naar Bad Hofgastein, door weiden, bergtoppen en alpenpaden.
Steiermark: Onderweg in het groene hart van Oostenrijk
Huttenroute: Huttenwandelen in het Nationaal Park Gesäuse
Het Gesäuse huttenparcours verbindt zeven hutten in zeven etappes, beginnend bij het benedictijnenklooster in Admont. Het nationale park Gesäuse combineert rots en water.
Van gletsjer naar wijn: Natuur, cultuur en verwennerij
De route verbindt de Dachsteingletsjer met het wijnland. De noordelijke route (524 km, 35 etappes) en de zuidelijke route (370 km, 25 etappes) leiden naar de wijn.
Tirol: Indrukwekkende uitzichten op de bergen
De oversteek van de Alpen: Spectaculaire uitzichten bij elke stap
In zeven dagen over de Alpen van de Tegernsee in Beieren via de Achensee naar het Zillertal in Trol en verder naar Zuid-Tirol - een plezierwandeling van 110 km.
Kaiserkrone: Op naar de kroon op het werk
Wandel rond het Wilder Kaisergebergte en geniet van het uitzicht tot aan de Großglockner. Een subliem gevoel in vijf dagen en over 57 km.
Starkenberg Panoramaweg: Adembenemende uitzichten
De route loopt van Imst via bossen, kloven en zeven meren naar de kastelen en burchten van de adellijke familie Starkenberg - meer dan 59 km en zeven hoofdetappes.
Adelaarswandeling: Door heel Tirol
De Adlerweg, genoemd naar het wapendier van Tirol, loopt over twee routes. Met 33 etappes en 413 km is deze route een genot voor zowel bergbeklimmers als wandelaars.
Vorarlberg: Door het westen van Oostenrijk
"Min Weag: Mijn weg in Vorarlbergs dialect
De langeafstandswandelroute loopt door de mooiste landschappen van Vorarlberg: 31 etappes over 400 km, een heerlijke onderbreking van het dagelijks leven.
Arlberg Trail: De ongerepte bergen in
De nieuwe driedaagse tocht biedt alles voor bergbeklimmers: Hoogte, hoogalpiene hoogtepunten, een adembenemend panorama en gezellige hutten voor een verfrissende pauze.
Huttenroute Montafon: Van berghut naar berghut
De 113 km lange tocht is verdeeld in 13 etappes over de drie bergketens van Montafon: Rätikon, Silvretta en Verwall.
Langeafstandswandelen in de stad
De 120 kilometer lange rondwandeling loopt rond de stad Wenen - in 24 gemakkelijke etappes. Het begin- en eindpunt van elke etappe zijn gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.
Tips voor langeafstandswandelaars
Langeafstandswandelen in Oostenrijk: Tips, routes, vragen en antwoorden
