Paardrijvakanties in Oostenrijk

Paardrijden in de nationale parken van Oostenrijk is over het algemeen toegestaan, maar is onderworpen aan bepaalde regels om de natuurlijke landschappen te beschermen. Ruiters zijn welkom om het berglandschap te verkennen op gemarkeerde routes. In het Nationaal Park Kalkalpen is ongeveer een derde van het 300 km lange netwerk van ruiterpaden in het zogenaamde "Paardenland Nationaal Park Kalkalpen" in het nationale park.