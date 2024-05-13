Zomerrodelbanen en Alpine Coasters in Oostenrijk
Spanning, panorama, familieavontuur
Introduction
Zomerrodelbanen in Oostenrijk maken de weg naar het dal tot een avontuur. Tussen almen, bossen en bergtoppen voeren de banen door tunnels, over golven en in snelle richtingswisselingen bergaf – met indrukwekkende uitzichten en volop vaart.
In een geul of op rails – klassieke banen en moderne Alpine Coasters verschillen in rijgevoel, maar zeker niet in fun. Sommige routes slingeren kilometers lang bergaf, andere verrassen met steile bochten, spiralen of zelfs themawerelden.
Of het nu een familieuitje is, een afsluiter na een wandeling of de kroon op een dag: de rit wordt gegarandeerd het hoogtepunt.
Zomerrodelen vanuit alle perspectieven
Wist je dit al?
Zomerrodelbanen maken in Oostenrijk op veel plekken deel uit van de bergbeleving. Terwijl vroege installaties meestal bestonden uit beton- of metalen geulen, kwamen er mettertijd ook railgeleide systemen bij. Tegenwoordig loopt het aanbod uiteen van klassieke geulrodelbanen tot moderne Alpine Coasters.
Zomerrodelbanen in Oostenrijk: geul of rail
Zomerrodelbaan Mieders
Met 2,8 kilometer en 640 hoogtemeters de steilste zomerrodelbaan van de Alpen – via meer dan 40 steile bochten gaat het de helling af.
Pendolino op het Nassfeld
De langste zomerrodelbaan van Karinthië voert over 2 kilometer en 400 hoogtemeters bochtenrijk omlaag – met een herinneringsfoto aan de finish.
Zomerrodelbaan Koglhof
Over 1.050 meter met 8 steile bochten en 7 jumps bij Birkfeld – samen in een tweepersoons-slede door bos en weiden.
Zomerrodelbaan op de Biberg
Over 1,6 kilometer en door 61 bochten scheur je naar het dal – over golven, door tunnels en met bergpanorama.
Grünberg-Flitzer in Gmunden
Over 1,4 kilometer gaat het via steile bochten en lange rechte stukken het dal in – met uitzicht op de Traunsee en een fotoval inbegrepen.
Zomerrodelbaan in Ossiach
Twee parallelle banen leiden over 760 meter naast elkaar het dal in – met uitzicht op de Ossiacher See en genoeg ruimte voor een onderlinge race.
Zomerrodelbaan Laterns
De enige klassieke geulrodelbaan van Vorarlberg voert over 800 meter door bos, bochten, jumps en onderdoorgangen – met snelheidsmeting aan de finish.
Keltenblitz op de Dürrnberg
Met 2,2 kilometer de langste afdaling in het SalzburgerLand – over steile passages, gedurfde bochten en uitzicht op het Salzachtal.
Alpine Coasters in Oostenrijk: achtbaangevoel in de bergen
Nocky Flitzer
De baan slingert zich over 1,6 kilometer door het Zirbenwald op bijna 2.000 meter hoogte – met uitzicht op de Turracher See en de Karawanken.
Corona Coaster op de Wechsel
Met 850 meter, steile bochten en spiralen zorgt de baan voor razendsnelle afdalingen – ideaal voor een uitje vanuit Wenen of Graz.
Fisser Flitzer
Met snelheden tot 45 km/u door de dinotunnel, ijsgrot en het piratenschip – over 2,2 kilometer wachten afwisselende themawerelden.
Alpine-Coaster-Golm
De allweather-rodelbaan voert over 2.600 meter via 44 jumps, 15 haarpeldkurves en een spectaculaire 360-graden-spiraal met snelheden tot 40 km/u.
Maisi Flitzer op de Maiskogel
De eerste Alpine Coaster van het SalzburgerLand – met golven, jumps en spiralen tot 11 meter boven de grond.
Rittisberg Coaster in Ramsau
Over 1.000 meter afdaling door bochten en 120 hoogtemeters omlaag – met uitzicht op het Dachsteinmassief en ook bij regen in bedrijf.
Alpine Coaster Imst
De langste Alpine Coaster ter wereld overbrugt op 3.535 meter en 500 hoogtemeters golven, jumps en een 450-graden-spiraal.
Handige info voor jouw afdaling
Of je nu voor het eerst gaat of een doorgewinterde rodelliefhebber bent – een paar praktische tips helpen je de rodelsdag ontspannen te plannen.
Openingstijden: De meeste banen zijn open van voorjaar tot herfst, veel Alpine Coasters ook in de winter.
Bedrijfsvoering: Klassieke geulrodelbanen rijden doorgaans alleen bij droog weer. Veel Alpine Coasters zijn ontworpen als allweather-rodelbaan – ook bij lichte regen geen probleem.
Kinderen: Meerijden is meestal mogelijk vanaf 3 jaar. Alleen rijden mogen kinderen afhankelijk van de installatie en lichaamslengte vanaf 7 of 8 jaar.
Rit omhoog: Per kabelbaan of skilift naar het startpunt – vaak te combineren met wandelingen of een bezoek aan de speeltuin.
Snelheid: Bij klassieke geulrodelbanen bepaal je zelf het tempo. Alpine Coasters begrenzen de snelheid automatisch – doorgaans tussen 40 en 45 km/u.
Tip: Controleer openingstijden en regels het beste vooraf bij de beheerder – en plan wat extra tijd in. Eén rit blijft zelden de enige.
Veiligheidstips voor het rodelaardige plezier
Afstand
Pas vertrekken als de persoon voor je voldoende voorsprong heeft.
Remmen
Op tijd remmen en het tempo aanpassen aan de baan.
Aanwijzingen
De aanwijzingen van het personeel en de bebording opvolgen.
Rekening houden
Oplettend rijden en rekening houden met andere gasten.
Kinderen
Kinderen begeleiden volgens de voorschriften van de installatie.
In de slede
Handen en voeten tijdens de rit in de slede houden.