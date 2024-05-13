Tussen een stevige adrenalinestoot en een ontspannen rit naar het dal: met de zomerrodelbaan beleef je Oostenrijks berglandschap vanuit een nieuw perspectief.

Zomerrodelbanen in Oostenrijk maken de weg naar het dal tot een avontuur. Tussen almen, bossen en bergtoppen voeren de banen door tunnels, over golven en in snelle richtingswisselingen bergaf – met indrukwekkende uitzichten en volop vaart.

In een geul of op rails – klassieke banen en moderne Alpine Coasters verschillen in rijgevoel, maar zeker niet in fun. Sommige routes slingeren kilometers lang bergaf, andere verrassen met steile bochten, spiralen of zelfs themawerelden.

Of het nu een familieuitje is, een afsluiter na een wandeling of de kroon op een dag: de rit wordt gegarandeerd het hoogtepunt.