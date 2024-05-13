Kinderen zijn nieuwsgierig. De wandelroutes in Oostenrijk zijn precies goed voor een afwisselende dag wandelen: leuk en vol afwisseling.

De Oostenrijkse natuur is ideaal om te verkennen tijdens een wandeling met het gezin. De Oostenrijkse bergen en alpenweiden zijn een enorme speeltuin waar ontspanning deel uitmaakt van de wandeluitrusting. Kinderogen stralen van trots als ze de beste tak hebben gevonden om als wandelstok te gebruiken. De kleintjes observeren nieuwsgierig een mierenkolonie. En tegen het einde van de wandeling kiezen ze met smaak tussen Kaiserschmarren en knoedels als beloning in de berghut.

In de Oostenrijkse natuur is de (wandel)route de bestemming. Het is het decor voor ontspanning en sereniteit waar zowel ouders als kinderen in het dagelijks leven naar verlangen. Hier, te midden van de duizenden tinten groen in het bos en langs de kristalheldere meren die het bergpanorama weerspiegelen, worden herinneringen gecreëerd. Het zijn deze onvergetelijke momenten op het bospad, in de berghut of aan het water die de Oostenrijkse alpiene levensstijl kenmerken. Hier is het gemakkelijk om kinderen enthousiast te maken over de wonderen van de natuur.