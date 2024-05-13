De Attersee in het Salzkammergut
Bergen, water en cultuur
De regio Natuurpark Attersee-Attergau
Bloeiende fruitbomen in de lente, bloemenweiden in de zomer en bossen in herfstkleuren - de regio Attersee-Attergau heeft zich ontwikkeld tot een cultuurlandschap dat eeuwenlang door mensen is gevormd. Behoedzaam gebruik en duurzaam bewustzijn hebben het Salzkammergut in Oberösterreich als natuurparadijs behouden. Voel de letterlijke onderdompeling in het meer en de natuurregio. Ervaar een mix van alpine levensstijl tussen berg en meer en de liefde voor muziek en kunst die mensen naar deze plek trekt. De Attersee verenigt beide: ontspanning en inspiratie.
Zeilen op de Attersee - de grote vrijheid
Hier waait de "Rosenwind", die door zijn regelmaat bijzonder populair is in de zeilgemeenschap. Het is heerlijk om te ervaren hoe de boot plotseling gewichtloos over het meer lijkt te glijden, om het geluid van de golven, de wind en de warmte van de zon te voelen. Het alledaagse grijs maakt plaats voor fris turquoise blauw op het grootste binnenmeer van Oostenrijk.
Zeilen op de Attersee
Zwemtips voor verfrissing aan de Attersee
Strandbad Seewalchen
Hoogtepunten: duikplatform van 10 meter, kindergedeelte en bootverhuur in de buurt.
Sprinzensteinpark Buitenzwembad
Het Sprinzensteinpark heeft een grote ligweide, houten wandelpaden en veel bomen.
Highlights in de regio Attersee-Attergau
Alles wat leuk is voor kinderen
Lederhosen en Dirndl
Eenvoudige dirndls voor dagelijks gebruik, feestelijke kostuums en trouwdirndls, lederhosen met borduursels en handgebreide sokken, traditionele hoeden met echte gemzen baarden: In Oostenrijk - vooral in het Salzkammergut - speelt traditionele klederdracht letterlijk een hoofdrol. Veel historische, sociale en politieke ontwikkelingen zijn verweven in de geschiedenis van klederdracht. Regionale verschillen ontstonden pas in de loop van de tijd.
In Oostenrijk zijn lederhosen en dirndls veel meer dan een cliché uit de Alpen. De liefde en passie voor dirndls en lederhosen zijn oprecht. Traditionele klederdracht wordt in Oostenrijk bij veel gelegenheden gedragen en maakt deel uit van het dagelijks leven. Zowel toen als nu dient traditionele klederdracht als dagelijkse werkkleding, bijvoorbeeld in de landbouw, restaurants of hotels.
De 7 mooiste plekjes aan de oevers van de Attersee
Unterach: charme aan de zuidoever
Een mix van prachtige 19e eeuwse villa's en het karakter van een dorp.
Attersee: bijen, smalspoortreinen, Romeinen
Een melange van gezoem in de bijenkorf, het gerammel van de wagons en historische paalwoningen.
Weyregg: Actief en attractief
Paragliden, zeilen, surfen, duiken. Een briesje van het meer wordt gevolgd door een snufje cultuur.
Steinbach: Natuurpark met cultuur
Het componistenhuisje van Gustav Mahler is vandaag de dag nog steeds te zien.
Nußdorf: Een plek met geschiedenis
Neolithische paalwoningen en historische villa's - beschermde monumenten tegen de achtergrond van het meer.
Schörfling: Kunstzinnige 'Sommerfrische'
Gustav Klimt was hier jarenlang te gast en werd geïnspireerd door het landschap.
Vakantieregio Attersee-Attergau
Arctische zalmforel en witvis leven alleen in de zuiverste wateren. Geen wonder dat deze vissoorten hier goed gedijen en als specialiteit worden geserveerd. De mensen in het Salzkammergut hebben altijd verder gekeken dan hun eigen achtertuin als het gaat om regionaliteit. Daarom worden de boerderijen met hun zuivelproducten, vers brood en groenten zeer gewaardeerd als leveranciers voor restaurants en herbergen.
Top restaurants
5 dingen die je moet beleven aan de Attersee
Het natuurpark Attersee-Traunsee: natuurbehoud ontmoet recreatie
Kunst, cultuur en evenementen in de regio Attersee-Attergau
Evenementen aan de Attersee
De beste evenementen in het Salzkammergut vind je in de evenementenkalender van Attersee-Attergau.
Gustav Mahler Festival
De verjaardag van de componist op 7 juli is een jaarlijkse gelegenheid voor muziek en cultuur aan de Attersee.
Philharmonische Weken Steinbach
Het klassieke muziekprogramma wordt elk jaar opgevoerd in de parochiekerk van Steinbach.
Culturele hoofdstad Bad Ischl Salzkammergut 2024: Bad Ischl en de regio Salzkammergut presenteren hun culturele diversiteit onder het motto "Cultuur is het nieuwe zout".
Gustav Klimt en de Attersee
De beroemde Oostenrijkse schilder Gustav Klimt hield van de Attersee en bracht vele zomers van zijn leven door in het zomervakantieoord. Een groot aantal van zijn meer dan 50 landschapsschilderijen zijn hier gemaakt. Vandaag de dag kunnen we aan de Attersee nog steeds op twee verschillende manieren in de voetsporen van Gustav Klimt treden:
Gustav Klimt themapad: de stations langs de promenade geven informatie over het leven en werk van Klimt. Ze vormen het startpunt voor een wandeling in de voetsporen van de kunstenaar rond de Attersee.
Gustav Klimt-tuin: het waterleliebekken en de rozentuin die door Klimt zijn geschilderd, zijn gereconstrueerd, herbouwd en beplant. De tuin maakt deel uit van de Gustav Klimt themaroute rond de Attersee en ligt in de directe omgeving van Paleis Kammer.
FAQ
6 feiten die je moet weten over de Attersee
1. hoe de Attersee is ontstaan
Het bekken van het meer werd tijdens de laatste ijstijd uitgegraven door de Traun-gletsjer. Na het smelten bleef het water achter.
2. waar zwemmen niets kost
Deze openbare zwemplekken aan de Attersee bieden gratis verfrissing in het koele water.
3. welke vissen er in het meer zwemmen
26 verschillende vissoorten, waaronder snoek, forel, arctische zalmforel, witvis, paling, karper en baars.
4. welke bergen het meer omlijsten
De Schafberg in het zuidwesten en het Höllengebergte in het zuidoosten omlijsten de Attersee.
5 Waar de wind vandaan waait
De westenwind is bekend en zelfs gevreesd onder zeilers vanwege zijn krachtige vlagen.
6. hoe een zeemeermin het meer glans gaf
Volgens de legende bracht de zeemeermin van de Attersee goud, verdween en liet het meer glinsterend achter.
De Attersee in beeld: 4 hotels direct aan het meer
Vakantiehuisjes Hanslmann
Landschap, water, weide, zwemgebied, bergen, de goede lucht en elf nieuwe vakantiewoningen.
Tips voor duurzaamheid
De meren zijn belangrijke habitats voor dieren en planten. We respecteren de beschermde zones.
We gebruiken alleen de toegestane oeverzones om te zwemmen.
We laten geen afval achter.
We gebruiken het meer niet als toilet.
We voeren vissen en watervogels niet. Voedselresten veroorzaken een teveel aan voedingsstoffen.
We laten zonnebrandcrème goed intrekken voordat we gaan zwemmen. Anders maakt de oliefilm vlekken op het wateroppervlak.