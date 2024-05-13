Wandelen, zeilen, evenementen bezoeken: In de regio Attersee-Attergau in het Salzkammergut klinkt de triade van berg, meer en cultuur bijzonder harmonieus.

De regio Natuurpark Attersee-Attergau

Bloeiende fruitbomen in de lente, bloemenweiden in de zomer en bossen in herfstkleuren - de regio Attersee-Attergau heeft zich ontwikkeld tot een cultuurlandschap dat eeuwenlang door mensen is gevormd. Behoedzaam gebruik en duurzaam bewustzijn hebben het Salzkammergut in Oberösterreich als natuurparadijs behouden. Voel de letterlijke onderdompeling in het meer en de natuurregio. Ervaar een mix van alpine levensstijl tussen berg en meer en de liefde voor muziek en kunst die mensen naar deze plek trekt. De Attersee verenigt beide: ontspanning en inspiratie.

Zeilen op de Attersee - de grote vrijheid

Hier waait de "Rosenwind", die door zijn regelmaat bijzonder populair is in de zeilgemeenschap. Het is heerlijk om te ervaren hoe de boot plotseling gewichtloos over het meer lijkt te glijden, om het geluid van de golven, de wind en de warmte van de zon te voelen. Het alledaagse grijs maakt plaats voor fris turquoise blauw op het grootste binnenmeer van Oostenrijk.

Zeilen op de Attersee