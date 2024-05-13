De Attersee in het Salzkammergut
Bergen, water en cultuur

Wandelen, zeilen, evenementen bezoeken: In de regio Attersee-Attergau in het Salzkammergut klinkt de triade van berg, meer en cultuur bijzonder harmonieus.

De regio Natuurpark Attersee-Attergau

Bloeiende fruitbomen in de lente, bloemenweiden in de zomer en bossen in herfstkleuren - de regio Attersee-Attergau heeft zich ontwikkeld tot een cultuurlandschap dat eeuwenlang door mensen is gevormd. Behoedzaam gebruik en duurzaam bewustzijn hebben het Salzkammergut in Oberösterreich als natuurparadijs behouden. Voel de letterlijke onderdompeling in het meer en de natuurregio. Ervaar een mix van alpine levensstijl tussen berg en meer en de liefde voor muziek en kunst die mensen naar deze plek trekt. De Attersee verenigt beide: ontspanning en inspiratie.

Zeilen op de Attersee - de grote vrijheid

Hier waait de "Rosenwind", die door zijn regelmaat bijzonder populair is in de zeilgemeenschap. Het is heerlijk om te ervaren hoe de boot plotseling gewichtloos over het meer lijkt te glijden, om het geluid van de golven, de wind en de warmte van de zon te voelen. Het alledaagse grijs maakt plaats voor fris turquoise blauw op het grootste binnenmeer van Oostenrijk.
Zeilen op de Attersee

Informatie over de Attersee
Hoogte:469 m boven zeespiegel
Diepte:169 m
Oppervlakte:46,2 km²
Lengte:19,7 km
Breedte:3,4 km
Kustlengte:53 km
Temperatuur:tot 25° C
Beste tijd om te bezoeken
Summer, Spring en Autumn
Ideaal voor
Families, Solo Traveler, Couples en Friends

Zwemtips voor verfrissing aan de Attersee

Strandbad Seewalchen

Hoogtepunten: duikplatform van 10 meter, kindergedeelte en bootverhuur in de buurt.

Strandbad Seewalchen

Schörflinger Seebad Schönauer

Hier wachten rust en ontspanning op een van de twee zonneweiden.

Schörflinger Seebad Schönauer

Sprinzensteinpark Buitenzwembad

Het Sprinzensteinpark heeft een grote ligweide, houten wandelpaden en veel bomen.

Sprinzensteinpark Buitenzwembad

Solar Strandbad Steinbach

Plezier in het zwembad met glijbaan, op de SUP van de verhuurwinkel of in de Beach Boys Lounge.

Solar Strandbad Steinbach

Highlights in de regio Attersee-Attergau

Alles wat leuk is voor kinderen

Tussen de dieren

Alpaca's, paarden, vissen, bijen of zelfs beren, tijgers en giraffen: aaien, voeren, berijden of je verwonderen - alles is mogelijk.

Tussen de dieren

Leuk bij regenachtig weer

Slecht weer betekent hier geen slecht humeur. Dankzij wellness, musea, grotten, recreatieparken en sportfaciliteiten!

Leuk bij regenachtig weer

Lederhosen en Dirndl

Traditionele klederdracht in het Salzkammergut

Eenvoudige dirndls voor dagelijks gebruik, feestelijke kostuums en trouwdirndls, lederhosen met borduursels en handgebreide sokken, traditionele hoeden met echte gemzen baarden: In Oostenrijk - vooral in het Salzkammergut - speelt traditionele klederdracht letterlijk een hoofdrol. Veel historische, sociale en politieke ontwikkelingen zijn verweven in de geschiedenis van klederdracht. Regionale verschillen ontstonden pas in de loop van de tijd.

In Oostenrijk zijn lederhosen en dirndls veel meer dan een cliché uit de Alpen. De liefde en passie voor dirndls en lederhosen zijn oprecht. Traditionele klederdracht wordt in Oostenrijk bij veel gelegenheden gedragen en maakt deel uit van het dagelijks leven. Zowel toen als nu dient traditionele klederdracht als dagelijkse werkkleding, bijvoorbeeld in de landbouw, restaurants of hotels.

De 7 mooiste plekjes aan de oevers van de Attersee

Unterach: charme aan de zuidoever

Een mix van prachtige 19e eeuwse villa's en het karakter van een dorp.

Unterach

Attersee: bijen, smalspoortreinen, Romeinen

Een melange van gezoem in de bijenkorf, het gerammel van de wagons en historische paalwoningen.

Attersee

Weyregg: Actief en attractief

Paragliden, zeilen, surfen, duiken. Een briesje van het meer wordt gevolgd door een snufje cultuur.

Weyregg

Steinbach: Natuurpark met cultuur

Het componistenhuisje van Gustav Mahler is vandaag de dag nog steeds te zien.

Steinbach

Nußdorf: Een plek met geschiedenis

Neolithische paalwoningen en historische villa's - beschermde monumenten tegen de achtergrond van het meer.

Nußdorf aan de Attersee

Schörfling: Kunstzinnige 'Sommerfrische'

Gustav Klimt was hier jarenlang te gast en werd geïnspireerd door het landschap.

Schörfling

Seewalchen: Cultureel erfgoed aan het meer

Waar sport, klederdracht en Klimt elkaar ontmoeten: Seewalchen biedt ook veel ervaringen naast het water.

Seewalchen

Vakantieregio Attersee-Attergau

Lekker eten en drinken aan de Attersee

Arctische zalmforel en witvis leven alleen in de zuiverste wateren. Geen wonder dat deze vissoorten hier goed gedijen en als specialiteit worden geserveerd. De mensen in het Salzkammergut hebben altijd verder gekeken dan hun eigen achtertuin als het gaat om regionaliteit. Daarom worden de boerderijen met hun zuivelproducten, vers brood en groenten zeer gewaardeerd als leveranciers voor restaurants en herbergen.

Top restaurants

5 dingen die je moet beleven aan de Attersee

Het natuurpark Attersee-Traunsee: natuurbehoud ontmoet recreatie

Natuurpark Attersee-Traunsee

Kunst, cultuur en evenementen in de regio Attersee-Attergau

Evenementen aan de Attersee

De beste evenementen in het Salzkammergut vind je in de evenementenkalender van Attersee-Attergau.

Evenementen

Gustav Mahler Festival

De verjaardag van de componist op 7 juli is een jaarlijkse gelegenheid voor muziek en cultuur aan de Attersee.

Gustav Mahler Festival

Attergau Cultuurzomer

Attergau toont artistieke topkwaliteit in schilderachtige landschappen.

Attergau Cultuurzomer

Philharmonische Weken Steinbach

Het klassieke muziekprogramma wordt elk jaar opgevoerd in de parochiekerk van Steinbach.

Philharmonische Weken

Gustav Mahlers componistenhuisje

Gustav Mahler componeerde in een muziekpaviljoen zodat hij in alle rust kon werken.

Componistenhuisje

Culturele hoofdstad Bad Ischl Salzkammergut 2024: Bad Ischl en de regio Salzkammergut presenteren hun culturele diversiteit onder het motto "Cultuur is het nieuwe zout".

Culturele hoofdstad 2024

Gustav Klimt en de Attersee

Beroemde personen uit de regio

De beroemde Oostenrijkse schilder Gustav Klimt hield van de Attersee en bracht vele zomers van zijn leven door in het zomervakantieoord. Een groot aantal van zijn meer dan 50 landschapsschilderijen zijn hier gemaakt. Vandaag de dag kunnen we aan de Attersee nog steeds op twee verschillende manieren in de voetsporen van Gustav Klimt treden:

Gustav Klimt themapad: de stations langs de promenade geven informatie over het leven en werk van Klimt. Ze vormen het startpunt voor een wandeling in de voetsporen van de kunstenaar rond de Attersee.

Gustav Klimt-tuin: het waterleliebekken en de rozentuin die door Klimt zijn geschilderd, zijn gereconstrueerd, herbouwd en beplant. De tuin maakt deel uit van de Gustav Klimt themaroute rond de Attersee en ligt in de directe omgeving van Paleis Kammer.

Gustav Klimt ThemapadGustav Klimt-tuin

FAQ

De Attersee ligt in het Oberösterreichse deel van het Salzkammergut. Het meer strekt zich uit tussen de plaatsen Schörfling en Unterach am Attersee en is gunstig gelegen direct aan de snelweg A1 tussen Linz en Salzburg.

Activiteiten zoals watersporten, zwemmen, wandelen en cultuur kun je beleven in een schilderachtig cultuurlandschap aan het turquoise meer. Ideaal om te zeilen, duiken, zwemmen, stand-up paddling en kajakken. Boottochten voeren je over de Attersee en stoppen bij stations zoals het Gustav Klimt themapad of culturele festivals.

Hoogte: 469 meter boven zeeniveau

Diepte: 169 meter

Oppervlakte: 46,2 vierkante kilometer

Lengte: 18,7 kilometer

Breedte: 3,4 kilometer

Kustlengte: 53 kilometer

Er zijn veel wandelingen en wandelroutes in de regio Attersee-Attergau. Hier zijn een paar suggesties:

  • Ransonnet themapad

  • Wildwoodpad

  • Buchbergrunde aan de Atterssee

  • Themawandelroute "Het glazen dal"

  • Bedevaartsroute Josefweg

  • Panoramaweg Attersee

  • Wandeling naar de Reiserbauern molen

Er liggen zeven betoverende dorpen rond de Attersee:

Attersee, Nußdorf, Unterach, Steinbach, Weyregg, Schörfling, Seewalchen.

6 feiten die je moet weten over de Attersee

1. hoe de Attersee is ontstaan

Het bekken van het meer werd tijdens de laatste ijstijd uitgegraven door de Traun-gletsjer. Na het smelten bleef het water achter.

2. waar zwemmen niets kost

Deze openbare zwemplekken aan de Attersee bieden gratis verfrissing in het koele water.

Openbare zwemgebieden

3. welke vissen er in het meer zwemmen

26 verschillende vissoorten, waaronder snoek, forel, arctische zalmforel, witvis, paling, karper en baars.

4. welke bergen het meer omlijsten

De Schafberg in het zuidwesten en het Höllengebergte in het zuidoosten omlijsten de Attersee.

Wandelen op de Schafberg
Wandelen in het Höllengebergte

5 Waar de wind vandaan waait

De westenwind is bekend en zelfs gevreesd onder zeilers vanwege zijn krachtige vlagen.

6. hoe een zeemeermin het meer glans gaf

Volgens de legende bracht de zeemeermin van de Attersee goud, verdween en liet het meer glinsterend achter.

De Attersee in beeld: 4 hotels direct aan het meer

Seehotel Stadler

In de bloeiende natuur, met vrij uitzicht op het Höllengebergte aan de overkant.

Seehotel Stadler

Boutiquehotel Aichinger

In meer dan 200 jaar is de herberg omgetoverd tot een mooi hotel.

Boutiquehotel Aichinger

Vakantiehuisjes Hanslmann

Landschap, water, weide, zwemgebied, bergen, de goede lucht en elf nieuwe vakantiewoningen.

Vakantiehuisjes Hanslmann

Villa Weiss

Vroeger genoot de adel van het zomerverblijf, nu nodigen gezellige suites je uit om op vakantie te gaan.

Villa Weiss

Tips voor duurzaamheid

Hoe houden we onze meren schoon en gezond?

  • De meren zijn belangrijke habitats voor dieren en planten. We respecteren de beschermde zones.

  • We gebruiken alleen de toegestane oeverzones om te zwemmen.

  • We laten geen afval achter.

  • We gebruiken het meer niet als toilet.

  • We voeren vissen en watervogels niet. Voedselresten veroorzaken een teveel aan voedingsstoffen.

  • We laten zonnebrandcrème goed intrekken voordat we gaan zwemmen. Anders maakt de oliefilm vlekken op het wateroppervlak.

