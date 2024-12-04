Paleis Belvedere in Wenen
Meer dan alleen een groots gebouw

Barokke architectuur ontmoet kunstgeschiedenis: De Belvedere paleizen en musea in Wenen fascineren liefhebbers van architectuur, geschiedenis en kunst.

Het Belvedere is veel meer dan alleen een "paleis" - het is een ensemble van twee architectonische meesterwerken: het Beneden Belvedere, ooit het zomerverblijf van de legendarische prins Eugene, en het Boven Belvedere, bekend om zijn schitterende bals en recepties die destijds buiten de stadsmuren werden gehouden.

De Oostenrijkse militaire bevelhebber prins Eugene van Savoye gaf architect Johann Lukas von Hildebrandt de opdracht om zijn zomerresidentie te creëren. Het werd voltooid in 1723 en weerspiegelde de politieke en militaire macht van de prins. In de loop der jaren diende het complex niet alleen als zomerverblijf, maar ook als locatie voor uitbundige officiële recepties, bals en bijeenkomsten en als onderkomen voor de uitgebreide kunstcollectie van prins Eugene.

Na de dood van prins Eugene kocht keizerin Maria Theresia het complex en veranderde de Oberes Belvedere in een culturele locatie voor de keizerlijke collecties - waardoor het een van de eerste openbare musea ter wereld werd.

Tussen kunst en architectuur

Vandaag de dag is de Belvedere een van de meest iconische monumenten van Wenen, waar geschiedenis en hedendaagse kunst naadloos in elkaar overgaan. De Oberes Belvedere staat trots in het midden van de tuin en biedt vanuit beide richtingen een spectaculair uitzicht op de gevel.

Naast de tentoonstellingen in de Belvedere Musea kunnen bezoekers zich vergapen aan de architectonische hoogtepunten uit die tijd, waaronder de Sala Terrenade grote trap en de Carlonezaal. In het Beneden Belvedere - ooit de residentie van prins Eugene - en de Orangerie zijn nu tentoonstellingen en schatten te zien zoals het Gouden Kabinet, de Marmeren Zaal van twee verdiepingen en de Staatszaal.

Weelderige tuinen en ongeëvenaard uitzicht

De tuinen in Franse stijl, met symmetrische paden en sierlijke beeldhouwwerken, nodigen bezoekers uit voor een ontspannen wandeling. Onderweg komen wandelaars hedendaagse kunstwerken tegen die een verrassend en modern tintje geven aan de historische omgeving.

Feiten over de Belvedere
locatie:3e district van Wenen
bouwstijl:Barok
in opdracht van:Prins Eugene van Savoye
architect:Johann Lucas von Hildebrandt
bouwperiode Unteres Belvedere:1712 - 1716
bouwperiode Oberes Belvedere:1717 - 1723
tentoongestelde kunst:werken uit de middeleeuwen tot heden
officiële naam van de musea:Österreichische Galerie Belvedere
Geniet vanaf de Oberes Belvedere van het panoramische uitzicht, bekend als het Canaletto-uitzicht, over het historische centrum van Wenen, dat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat.

Paleis Belvedere vanuit elke hoek

Belvedere: de musea

Het Belvedere is vanaf het begin een centrum van kunst geweest. Aanvankelijk herbergde het de collecties van prins Eugene, later werden er belangrijke delen van de keizerlijke collectie in ondergebracht. De opening van de Moderne Galerij in het Beneden Belvedere in 1903 maakte de weg vrij voor de huidige collectie, die momenteel 18.600 werken omvat die 900 jaar kunstgeschiedenis omspannen.

Hoogtepunten zijn meesterwerken uit de middeleeuwen, Oostenrijkse barok en Weense biedermeier, naast werken uit de periode rond de eeuwwisseling in Wenen. De collectie is verder verrijkt met werken van Claude Monet en Vincent van Gogh, gericht op de 20e en 21e eeuw. De Oberes Belvedere herbergt de meest uitgebreide collectie werken van de Oostenrijkse kunstenaar Gustav Klimtmet iconische schilderijen zoals De kus en Judith trekken bezoekers van over de hele wereld. Ondertussen richt de Unteres Belvedere zich op roterende tentoonstellingen.

Belvedere 21 ligt aan de overkant van de straat en is een moderne uitbreiding die in 2011 in zijn huidige vorm in gebruik werd genomen. Dit moderne paviljoen, ontworpen door architect Karl Schwanzer, toont moderne kunst en dient als locatie voor Oostenrijkse en internationale tentoonstellingen, filmvertoningen en muzikale optredens.

De erfenis van prins Eugene: De Belvedère door de eeuwen heen

De Fantastische Paleizen

Dit Augmented Reality-spel nodigt je uit om de barokke paleistuinen te verkennen. Ga op zoek naar de dieren die hier ooit leefden!

Geschiedenis ontmoet technologie

De tuinen van de Belvedere

Paleistuinen

De paleistuin is geïnspireerd op het Franse ontwerp en strekt zich symmetrisch uit tussen de twee paleizen: geniet van een ontspannen wandeling en geniet van het beroemde Canaletto-uitzicht over Wenen.

Paleistuinen

De besloten tuin

De voormalige privétuin van prins Eugene, gelegen naast de oranjerie, beschikt over zorgvuldig ontworpen groene ruimten en biedt een rustige en intieme sfeer.

Besloten tuin

De Alpentuin

Bezoekers kunnen hier wandelen door een historische collectie bloeiende Alpenplanten. Deze tuin werd in 1803 aangelegd en is daarmee de oudste Alpentuin van Europa.

Alpentuin

Botanische tuin

Een verborgen juweeltje: De Botanische Tuin is zowel een toevluchtsoord voor natuurbehoud als een vleugje wildernis - een van de grootste groengebieden in de binnenstad van Wenen.

Botanische tuin

Beeldentuin bij Belvedere 21

Gratis kunstervaringen bij Belvedere 21: Internationale werken en beeldhouwwerken gaan naadloos over in de architectuur - een podium voor hedendaagse creativiteit.

Beeldentuin

Restaurants, rooftopbars en hotels in de buurt van de Belvedere

Restaurant Stöckl im Park

Geniet van traditionele Oostenrijkse gerechten naast innovatieve bieren uit de eigen brouwerij, allemaal in de schaduw van eeuwenoude bomen, direct naast de Belvedere.

Stöckl in het Park

Brouwerij, distilleerderij & restaurant Salm Bräu

In dit 450 jaar oude voormalige klooster kun je in de rustieke bierhal genieten van huisgebrouwen bierspecialiteiten gemaakt volgens traditionele recepten en authentieke Weense gerechten.

Salm Bräu

Aurora bar op het dak

Hoog boven Wenen, op de 16e verdieping: De Aurora Rooftop Bar in de Belvedere verleidt met een Scandinavische sfeer, cocktails en een adembenemend uitzicht over de stad.

Aurora bar op het dak

Hotel Andaz Wenen am Belvedere

Het hotel is geïnspireerd op de architectuur van de Belvedere, de tentoonstellingen en het leven van prins Eugene. De kamers bieden direct uitzicht op het paleis.

Hotel Wenen

Hotel Daniel en bakkerij Daniel

Stijlvolle kamers, creatieve gerechten en honing van eigen bijen: Hotel Daniel combineert trendy design met duurzame lekkernijen.

Hotel Andaz

Magische adventsromantiek: Handwerk, eten en punch voor het barokke paleis.

Kerstdorp bij paleis Belvedere

FAQs

De Oberes Belvedere werd gebouwd van 1717 tot 1723 en de Unteres Belvedere van 1712 tot 1716, naar het ontwerp van architect Johann Lucas von Hildebrandt.

In de loop van drie eeuwen diende het als residentie voor zowel Prins Eugene van Savoye en de troonopvolger Frans Ferdinand. Er vonden prachtige evenementen plaats voordat het een van de eerste openbare musea ter wereld werd.

Het beroemde schilderij "De Kus" van Gustav Klimt bevindt zich in het Belvedere Museum, in het Oberes Belvedere.

Het Canaletto-gezicht op Wenen biedt een panoramische blik op de binnenstad, gezien vanaf het terras van de Opperbelvedère. Het uitzicht is vernoemd naar de Italiaanse schilder Bernardo Bellotto, die in de 18e eeuw verschillende afbeeldingen van Wenen schilderde vanaf dit uitkijkpunt. Op het originele schilderij staan de Karlskirche, de Stephansdom en de Salesianerinnenkirche.

Info over duurzaamheid

Sociale en ecologische duurzaamheid

Erfgoedbehoud heeft als doel historische gebouwen permanent te behouden en te gebruiken. Door bouwwerken zoals kastelen, paleizen en monumenten te conserveren en te restaureren, worden hulpbronnen zoals bouwmaterialen gespaard en wordt landafdekking door nieuwbouw voorkomen.

Dit behoud van waardevolle historische gebouwen draagt bij aan klimaatbescherming en beschermt tegelijkertijd traditioneel vakmanschap. Oude materialen en bouwtechnieken vereisen oude kennis en expertise.

Door toegankelijkheid en integratie in kunst en culturele ervaringen wordt sociale duurzaamheid versterkt en respectvol samenleven bevorderd.

