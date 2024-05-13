Neusiedler See
Zwemmen in het unieke steppe meer

In dit nationale park wisselen rietvelden, graslanden en weilanden elkaar af met wijngaarden en zonnige zwemplaatsen. Hier komen natuur en ontspanning samen.

Paradijs voor vogelspotters: De magie van de Neusiedler See

De Neusiedler See is een uniek meer, omgeven door rietvelden die een gevoel van rust en ruimte oproepen. In tegenstelling tot de diepe meren in de Alpen, biedt dit ondiepe steppemeer een eindeloos lijkend landschap, omgeven door glooiende heuvels en wijngaarden. Het is een serene plek waar natuur en cultuur samenkomen. Burgenland staat bekend om zijn uitstekende wijnen, en de gezellige restaurants aan het meer zijn perfect voor een ontspannen drankje bij zonsondergang.

Voor wie wat actiever is, zijn er goed onderhouden fietspaden en zijn de omstandigheden ideaal voor zeilen en windsurfen dankzij de constante wind.

Vogels kijken in het Nationaal Park

Met geritsel in het gras kondigt hij zijn komst aan: een kievit met zijn opvallende kuif kijkt nieuwsgierig richting de telescoop. In de drassige weiden langs de Neusiedler See nestelen elk voorjaar talloze vogels.

In het Nationaal Park Neusiedler See-Seewinkel bewegen vogelaars zich stil en geduldig tijdens de begeleide vogelsafari’s. Onder begeleiding van ervaren gidsen ontdek je hier een schat aan natuur. Met 340 vogelsoorten is het een van de meest diverse plekken in Europa voor vogelliefhebbers.

Het Neusiedler meer in één oogopslag
Locatie:in Burgenland op de grens met Hongarije
Hoogte:115 m boven zeeniveau
Gemiddelde diepte:1 m
Max. Max. diepte2 m
Oppervlakte:320 km² (waarvan 180 km² rietkraag)
Stroomgebied:1.120 km²
Beste tijd om te bezoeken
Het hele jaar door

De hoogtepunten aan de Neusiedler See

Vogels kijken aan het Neusiedl meer

Er is geen betere plek om vogels te kijken dan het gebied rond de zoutpannen van de Seewinkel en de rietkraag van het Neusiedlermeer. Hier kun je deze dieren spotten.

De bijeneter

Kleurrijk van top tot teen! Als trekvogel heeft de bijeneter zijn winterverblijf in Afrika en komt 's zomers op bezoek om rustig te broeden

Bijeneter

De kievit

Een betrouwbare boodschapper voor de lente! De kievit broedt in de regio tot november. Zijn kenmerkende specialiteit is het roepen van zijn eigen naam.

Kievit (Link alleen in het Duits)

De lepelaar

90 broedparen koloniseren het meer van Neusiedl - een bijzonder belangrijke broedplaats voor deze zeldzame soort. Lepelaars vinden hun voedsel in de ondergelopen weiden.

Lepelaar (Link alleen in het Duits)

De grote trap

Het is de zwaarste vliegende vogel ter wereld met een gewicht tot 16 kilogram. Hij wordt wereldwijd met uitsterven bedreigd en kan in de vennen worden waargenomen.

Grote trap

De grauwe gans

Gemeenschap boven alles! Deze extreem sociale vogels zorgen ook voor de jongen van andere soorten in een soort "kleuterschool".

Grauwe gans (Link alleen Duits)

Neusiedler See Fietsroutes

Neusiedler See Fietsroutes

De 4 mooiste lido's aan de Neusiedler See

Podersdorf Lido

Hier zijn het zeker de kinderen die het voor het zeggen hebben! Een rondje SUP-en, surfen of gewoon naar hartenlust zwemmen en spelen?

Podersdorf Lido

Illmitz Lido

Als je op zoek bent naar de typische Pannonische charme, dan vind je die hier in het hart van het Nationaal Park Neusiedler See-Seewinkel. Ontdek het zelf!

Illmitz badplaats

Rust Lido

Actief en sportief of liever ontspannen en tot rust komen? Dat kan letterlijk én figuurlijk in Rust. Daarna genieten van uizicht en een kopje koffie.

Rust badplaats aan het meer

Neusiedl am See openluchtbad

Het meer van Neusiedl staat bekend als de "Zee van de Weners" sinds 1927 - vandaag de dag een modern, goed onderhouden, rustig gelegen lido.

Neusiedl aan de See

Zwemmen in de Neusiedler See en omgeving - vind hier je favoriete zwemplek!

Zwemmen aan de Neusiedler See
Heuriger en Buschenschank

Tradities die nog altijd leven! Heurige (traditionele wijnlokalen) nemen een speciale plaats in in de cultuur van Burgenland. Deze rustieke etablissementen, gerund door lokale wijnmakers, zijn een integraal onderdeel van het culinaire erfgoed van de regio.

Je geniet meestal van een selectie zelfgemaakte hapjes in de tuin, vergezeld van de eigen wijnen van de wijnmaker. De beste manier om van de ervaring te genieten is door te proeven van de verscheidenheid aan vlees, worst, kaas, verse groenten en salades die worden aangeboden!

Druiven gedijen goed in Pannonisch klimaat

De wijnroutes van Burgenland

De wijnroutes van Burgenland beslaan ongeveer 14.000 hectare wijngaarden. Hoewel Burgenland klein van formaat is, is het als op één na grootste wijngebied van Oostenrijk echt indrukwekkend! Dat geldt niet alleen voor de omvang, maar ook voor de kwaliteit van de wijnen. Wat de wijnen van Burgenland uitzonderlijk maakt, zijn de uitstekende bodems, het hete, droge Pannonische klimaat en de aanwezigheid van het Neusiedl-meer, dat fungeert als een natuurlijk reservoir van warmte en vochtigheid.

Vind hier meer informatie over wandelroutes in Burgenland.

Wijngaarden aan het meer van Neusiedl

Als je het meer van Neusiedl verkent en een voorliefde hebt voor goede wijn, mag je dit niet missen. Burgenland staat bekend om zijn toegewijde wijnmakers en uitstekende Heurige (traditionele wijnlokalen). Veel van deze wijnmakers maken wijnen die echt hun oorsprong weerspiegelen. Om dit te bereiken werken drie elementen samen: De kwaliteit van de grond waar de wijnstokken groeien, het klimaat en de vaardigheid van de wijnmakers zelf.

Deze combinatie resulteert in uitstekende witte wijnen zoals Pinot Blanc, Chardonnay en Welschriesling, maar ook volle rode wijnen zoals Blaufränkisch, Blau Zweigelt, veelzijdige blends en Merlot.

6 uitstekende wijnmakerijen

Tip: Breng een bezoek aan de Wijnacademie Oostenrijk in Rust!

De 5 mooiste zomerrestaurants aan de Neusiedler See

Das Fritz in Weiden

Er is altijd wat te doen bij Fritz! Of het nu gaat om dineren, feesten of trouwen. De ruimte is geweldig en het uitzicht op het meer in de verte is hemels.

Das Fritz

Sloboda Wijnmakerij in Podersdorf

Rustieke wijntraditie met regionale wijnen en heerlijke proeverijen.

Sloboda Wijnmakerij

Restaurant Strandhuis Mörbisch

Direct aan het meer gelegen, hier vinden regelmatig evenementen met livemuziek plaats. Kom en geniet van de ontspannen sfeer.

Strandhuis Mörbisch

Catamaran restaurant aan het meer in Rust

Dineren direct aan het meer. Geniet van de zonsondergang met een drankje aan de paraplubar.

Catamaran

Seejungfrau Jois

Gezellige sfeer, geweldig uitzicht op de zeilboten en een fantastisch uitzicht op de zonsondergang.

Seejungfrau

5 buitengewone accommodatie tips

Hotel Parcel

Overnachten in een piepklein huisje met een gezellige boomgaard.

Hotel Parcel

Bürgerhaus Art Boutique Hotel

Logeren in een historisch herenhuis.

Bürgerhaus Art Boutique Hotel

Het Refugium

Modern overnachten in Zen-stijl met zwembad.

Het Refugium

Vila Vita Pannonia

Verblijf in een exclusieve bungalow.

Vila Vita Pannonia

Hotel Knappenstöckl

Slapen in een kasteel, wie wil dat nou niet?

Hotel Knappenstöckl

FAQ

De plaatselijke bevolking noemt het meer liefkozend het "Cappuccinomeer" vanwege de melkbruine kleur. Maar maak je geen zorgen - het meer is helemaal niet "vies"! Het Neusiedl meer heeft zelfs een uitstekende waterkwaliteit om in te zwemmen.

De troebelheid heeft een eenvoudige verklaring: Het is een steppe meer, gekenmerkt door een ondiep bassin en een schommelend waterpeil, afhankelijk van regenval en verdamping. Hierdoor is het Neusiedl meer extreem ondiep, met een maximale diepte van slechts twee meter, zelfs in het midden (Duik dus nooit met je hoofd naar beneden!). Golven woelen het sediment van de meerbodem op, die meer uit modder dan uit grind bestaat, waardoor de deeltjes constant in suspensie blijven.

En dat is het eenvoudige, maar fascinerende geheim achter zijn unieke uiterlijk.

  1. De rietkraag is het op één na grootste aaneengesloten rietgebied in Europa, na de Donaudelta.

  2. De natuurlijke landschappen zijn divers, met rietvelden, weilanden langs het meer en zoute, periodiek droge depressies.

  3. De flora en fauna zijn buitengewoon, met alpiene, Pannonische, Aziatische, mediterrane en noordse soorten die rond het meer gedijen.

  4. Grijze steppe runderen, witte ezels en Przewalski paarden grazen in de beschermde gebieden van het meer.

  5. Het steppe meer steekt de grens over van het Oostenrijkse Burgenland naar Hongarije.

  6. Het Neusiedler meer is het meest westelijke steppe meer van Europa en het grootste meer van Oostenrijk. De regio, inclusief het nationale park, staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.

  7. De regio is de warmste van Oostenrijk, met ongeveer 60 warme zomerdagen per jaar, wat ideale omstandigheden creëert voor wijnbouw, planten en dieren in het wild.

  8. De oostelijke oever van het meer is een van de meest winderige gebieden in Europa, met de zuidelijke wind die vooral door watersporters wordt gebruikt om te zeilen.

Zo'n 16 miljoen jaar geleden werden het gebied dat nu bekend staat als het Weense bekken en delen van de Hongaarse vlakte overspoeld door de oude zee. Toen de zee zich terugtrok, liet het een binnenwater achter dat geleidelijk zijn zoutgehalte verloor, waardoor de eerste vegetatie wortel kon schieten in het Seewinkelgebied. De evolutie nam zijn tijd en pas 13.000 jaar geleden ontstond er een klassiek steppe-meer dat periodiek uitdroogde en zich weer vulde met regenwater.

De beroemde zoutpannen ontstonden door verschillende processen waarbij temperatuur, neerslag, verdamping, grondwater en droge periodes een rol speelden. Alleen gespecialiseerde planten die aan deze omstandigheden zijn aangepast kunnen op deze zoute bodems overleven, waardoor de biodiversiteit van het Neusiedler meer werkelijk uniek is.

Misschien ook interessant voor jou

Ontdek het beste van Oostenrijk