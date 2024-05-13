In dit nationale park wisselen rietvelden, graslanden en weilanden elkaar af met wijngaarden en zonnige zwemplaatsen. Hier komen natuur en ontspanning samen.

Paradijs voor vogelspotters: De magie van de Neusiedler See

De Neusiedler See is een uniek meer, omgeven door rietvelden die een gevoel van rust en ruimte oproepen. In tegenstelling tot de diepe meren in de Alpen, biedt dit ondiepe steppemeer een eindeloos lijkend landschap, omgeven door glooiende heuvels en wijngaarden. Het is een serene plek waar natuur en cultuur samenkomen. Burgenland staat bekend om zijn uitstekende wijnen, en de gezellige restaurants aan het meer zijn perfect voor een ontspannen drankje bij zonsondergang.

Voor wie wat actiever is, zijn er goed onderhouden fietspaden en zijn de omstandigheden ideaal voor zeilen en windsurfen dankzij de constante wind.

Vogels kijken in het Nationaal Park

Met geritsel in het gras kondigt hij zijn komst aan: een kievit met zijn opvallende kuif kijkt nieuwsgierig richting de telescoop. In de drassige weiden langs de Neusiedler See nestelen elk voorjaar talloze vogels.

In het Nationaal Park Neusiedler See-Seewinkel bewegen vogelaars zich stil en geduldig tijdens de begeleide vogelsafari’s. Onder begeleiding van ervaren gidsen ontdek je hier een schat aan natuur. Met 340 vogelsoorten is het een van de meest diverse plekken in Europa voor vogelliefhebbers.