De "weg voor genieters" biedt adembenemende uitzichten op meren en imposante Alpen.

De Silvretta Hochalpenstraße is zonder twijfel een van de mooiste bergwegen in de Alpen. Over 22,3 kilometer en 34 haarspeldbochten slingert deze indrukwekkende tolweg zich van Partenen in het Montafon omhoog naar de 2.032 meter hoge Bielerhöhe, om daarna af te dalen richting Galtür in het Paznauntal. Onderweg word je getrakteerd op adembenemende uitzichten: gletsjers, groene hellingen en de diepblauwe meren Vermunt en Silvretta maken elke bocht tot een belevenis.

Wat begon als een bouwroute voor een waterkrachtproject in 1925, groeide uit tot een meesterwerk van alpiene wegenbouw. Sinds de opening in 1954 trekt deze spectaculaire weg reizigers aan met zijn unieke combinatie van techniek, natuurschoon en rijplezier.

Of je nu achter het stuur zit, op de motor stapt, de fiets pakt of gaat wandelen – de Silvretta Hochalpenstraße is een onvergetelijke ervaring voor elke bergliefhebber.