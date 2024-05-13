Swarovski Kristalwerelden
Kristallen, kunst en verrassende belevenissen

Kristallen, kunst en verwondering: in Swarovski Kristalwerelden in Wattens versmelten design, natuur en fantasie tot een sprankelend avontuur voor al je zintuigen.

Ter ere van het 100-jarig jubileum van Swarovski gaf de oprichtersfamilie kunstenaar André Heller de opdracht om een plek te creëren die verder ging dan een klassiek museum. Het resultaat: een inloopfantasierijk waar kunst en technologie op verrassende manieren samenkomen.

Centraal staat een 17 meter hoge reus: Hellers gidsfiguur en de iconische bewaker van de ondergrondse Wonderkamers. Volgens het verhaal reisde deze mythische figuur de wereld rond om kennis en kunst te verzamelen, tot hij zich vestigde in Wattens. Daar waakt hij nu over een schatkamer vol schoonheid en verbeelding.

Voor zijn ontwerp liet Heller zich inspireren door de Kunst- und Wunderkammer van kasteel Ambras bij Innsbruck. In de 16e eeuw bracht aartshertog Ferdinand II daar een fascinerende verzameling samen: van natuurwonderen en mechanica tot rariteiten en kunst. Die mix van verwondering, kennis en esthetiek vormt ook het hart van Swarovski Kristalwerelden.

Heller vertaalde het renaissance-idee naar het nu. De Wonderkamers zijn unieke kunstinstallaties van internationale grootheden als Salvador Dalí, Yayoi Kusama en Brian Eno. Soms poëtisch, soms speels, maar altijd verrassend – kristal wordt hier een levend medium.

Swarovski Kristalwerelden is meer dan een plek vol schittering. Het is een wereld waar kunst, natuur en fantasie samenkomen, en waar Daniel Swarovski’s visie nog altijd fonkelt: kristal als bron van inspiratie. Hier raken Tiroolse traditie en internationale avant-garde elkaar, met verwondering als verbindende kracht.

Feiten en cijfers over de Swarovski Kristalwerelden
Locatie:Wattens in Tirol - ten oosten van Innsbruck
In opdracht van:De familie Swarovski ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de onderneming
Ontwerp:André Heller
Opening:1995
Grootte van het gebied:De kristalwerelden en tuinen beslaan een totale oppervlakte van 7,5 hectare
Tickets
Overzicht
Openingstijden & Aankomst

De Reus werd uitgeroepen tot een van de mooiste fonteinen ter wereld door Architectural Digest.

Maak kennis met de Swarovski Kristalwerelden

Verbeelding en artistieke visie

De kamers van verwondering

Sprankelende ideeën en grenzeloze creativiteit: De wonderkamers van Swarovski Crystal Worlds voeren bezoekers mee naar kunstzinnig geënsceneerde werelden vol kristalmagie. Internationale kunstenaars zoals Yayoi Kusama, James Turrell, Fernando Romero en Niki de Saint Phalle hebben hun visie in kristal omgezet - speels, hypnotiserend en altijd vol verrassingen. Elke kamer is een wereld op zich: een zintuiglijk experiment in licht, geluid, ruimte en verbeelding.

Geïnspireerd door de historische Kamers van Kunst en Wonderen in Kasteel Ambras bij Innsbruck, creëerde André Heller een moderne caleidoscoop van ervaringen - een plek waar verleden, heden en toekomst elkaar ontmoeten. Er worden regelmatig nieuwe kamers toegevoegd, bestaande kamers worden opnieuw geïnterpreteerd en meer kunstenaars worden uitgenodigd om hun unieke kijk op de fonkeling te delen. De artistieke stijlen zijn even gevarieerd als opvallend - van minimalistische lichtinstallaties tot uitbundige popesthetiek - allemaal verenigd door één element: kristal.

Kristallen werelden

Rond de Reus

Kunst in de tuin

Kristallen wolken, sculpturen en installaties: In de Crystal Worlds tuin smelten kristallen, natuur en hedendaagse kunst samen tot een belevenis.

Kunst in de tuin

Carrousel

Jaime Hayons roterende kunstwerk met 15 miljoen kristallen, een monochroom ontwerp en sprookjesachtige fantasiefiguren creëert magie in beweging.

Carrousel

Labyrint

Het groene labyrint in de vorm van een hand van André Heller nodigt uit tot verkennen en plezier maken - een kunstwerk tussen natuur en fantasie.

Labyrint

Speeltuin en toren

Klimmen, glijden, spetteren: de speeltuin en toren combineren creativiteit, beweging en design - een sprankelend avontuur voor kinderen, zowel binnen als buiten.

Speeltuin en toren

Daniels Kristallen Werelden door DoN

Kristal ontmoet keuken: Het glazen paviljoen van Snøhetta combineert architecturale elegantie met regionale en seizoensgebonden gerechten in een stijlvolle sfeer.

Daniels Kristalwerelden door DoN

Evenementen - sprankelend als kristallen

Sprankelend paaseieren zoeken

11-4-2025 – 24-4-2025
Swarovski Kristallwelten, Wattens

30 eieren wachten om ontdekt te worden - met kleine verrassingen en de kans om een gezinsvakantie te winnen. Kinderen kunnen hun eigen versieringen maken in de paasworkshop.

Magie van Pasen

Circus Festival

11-7-2025 – 24-8-2025
Swarovski Kristallwelten, Wattens

Met dagelijkse voorstellingen nemen artiesten van het Circus-Theater Roncalli je mee in de wereld van het circus en betoveren je met indrukwekkende shows in de reuzentuin.

Circus Festival

Halloween

17-10-2025 – 9-11-2025
Swarovski Kristallwelten, Wattens

Sprankelende horror en workshops - op het Halloween Festival ontmoeten kristalkunst, internationale gebruiken en mystieke decoraties elkaar in een herfstsfeer.

Halloween

Swarovski als aandenken

Als sprankelend aandenken of als geschenk - de gedetailleerde beeldjes van Swarovski brengen een vleugje helderheid in het leven van alledag. In winkels in heel Oostenrijk wachten dieren, mythische wezens en miniaturen erop ontdekt te worden.

Swarovski Winkel Wenen

Kristalwerelden Wattens

Swarovski Winkel Innsbruck

Swarovski Winkels wereldwijd

FAQs

De Swarovski Kristalwerelden bevinden zich in Wattens, Tirol, ongeveer 20 kilometer ten oosten van Innsbruck.

Bezoekers kunnen de wonderkamers verkennen die door internationale kunstenaars zijn gemaakt, een grote tuin met spectaculaire kunstinstallaties, een speeltoren met opvallende architectuur, gezinsactiviteiten en een restaurant ter plaatse.

Je moet rekening houden met ongeveer 1,5 uur om de wonderkamers te bezoeken. Afhankelijk van je tempo en interesse kun je er gemakkelijk een halve dag doorbrengen.

Swarovski kristal is een hoogwaardig geslepen kristalglas dat zich onderscheidt door zijn schittering en helderheid, dankzij gespecialiseerde slijptechnieken. Door de grote verscheidenheid aan vormen en kleuren is het al meer dan 125 jaar een gewild materiaal in mode, sieraden en kunst.

Het aantal kamers varieert - er worden regelmatig nieuwe kamers toegevoegd of opnieuw vormgegeven. Dit houdt de tentoonstelling dynamisch en vol frisse artistieke perspectieven met kristal als middelpunt.

Een deel van de kristallen wordt geproduceerd in de hoofdvestiging van het bedrijf in Wattens, Tirol, waar Swarovski sinds 1895 gevestigd is. Andere productiefaciliteiten bevinden zich in landen als Servië, Thailand en China.

Duurzaam ontwerp - groene visie

Gecertificeerd groen museum

Swarovski Kristalwerelden draagt trots het Oostenrijkse Eco-Label als Groen Museum en duurzame evenementenlocatie, een zichtbaar teken van milieubewust en toekomstgericht ontwerp.

Vooral de tuin laat die visie zien: bloeiende weiden en bijna-natuurlijke zones creëren waardevolle leefruimtes voor vogels, bijen en vlinders.

Ook als bezoeker draag je bij aan duurzaamheid. Reis klimaatvriendelijk met de Kristallwelten Shuttle vanuit Innsbruck of pak de trein in combinatie met lokaal vervoer. Zo wordt een sprankelend dagje uit ook een bewuste keuze.

Duurzaamheid in de Kristallwelten

Misschien ook interessant voor jou

Ontdek het beste van Oostenrijk