Kristallen, kunst en verwondering: in Swarovski Kristalwerelden in Wattens versmelten design, natuur en fantasie tot een sprankelend avontuur voor al je zintuigen.

Ter ere van het 100-jarig jubileum van Swarovski gaf de oprichtersfamilie kunstenaar André Heller de opdracht om een plek te creëren die verder ging dan een klassiek museum. Het resultaat: een inloopfantasierijk waar kunst en technologie op verrassende manieren samenkomen.

Centraal staat een 17 meter hoge reus: Hellers gidsfiguur en de iconische bewaker van de ondergrondse Wonderkamers. Volgens het verhaal reisde deze mythische figuur de wereld rond om kennis en kunst te verzamelen, tot hij zich vestigde in Wattens. Daar waakt hij nu over een schatkamer vol schoonheid en verbeelding.

Voor zijn ontwerp liet Heller zich inspireren door de Kunst- und Wunderkammer van kasteel Ambras bij Innsbruck. In de 16e eeuw bracht aartshertog Ferdinand II daar een fascinerende verzameling samen: van natuurwonderen en mechanica tot rariteiten en kunst. Die mix van verwondering, kennis en esthetiek vormt ook het hart van Swarovski Kristalwerelden.

Heller vertaalde het renaissance-idee naar het nu. De Wonderkamers zijn unieke kunstinstallaties van internationale grootheden als Salvador Dalí, Yayoi Kusama en Brian Eno. Soms poëtisch, soms speels, maar altijd verrassend – kristal wordt hier een levend medium.

Swarovski Kristalwerelden is meer dan een plek vol schittering. Het is een wereld waar kunst, natuur en fantasie samenkomen, en waar Daniel Swarovski’s visie nog altijd fonkelt: kristal als bron van inspiratie. Hier raken Tiroolse traditie en internationale avant-garde elkaar, met verwondering als verbindende kracht.