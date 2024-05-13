Als grootste meer van Karinthië biedt de Wörthersee volop zomer, dagjes uit en watersportmogelijkheden.

Leven aan de Wörthersee

De Wörthersee heeft een magische sfeer: een zacht briesje, het gevoel van lichtheid en vrijheid, de geur van houten steigers en zomer in de lucht, en het zachte kabbelen van de golven. Hier draait het ook om "zien en gezien worden".

De Karinthiërs aan de Wörthersee staan bekend om hun warmte en levensvreugde. Begin de dag met een ochtendduik bij het Kapuzinerinsel, geniet van verse witvis voor de lunch aan het meer, en maak 's middags een fietstocht langs de historische villa's in Pörtschach. Sluit de dag af met verse abrikozenvlaai van de legendarische patisserie Wienerroither, of geniet van een ijskoude cocktail in een openluchtbar aan het water. Of kies iets heel anders – er is genoeg te ontdekken!