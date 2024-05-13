Uitzicht op de Wörthersee

De Wörthersee
Grandezza van het zuiden

Als grootste meer van Karinthië biedt de Wörthersee volop zomer, dagjes uit en watersportmogelijkheden.

Leven aan de Wörthersee

De Wörthersee heeft een magische sfeer: een zacht briesje, het gevoel van lichtheid en vrijheid, de geur van houten steigers en zomer in de lucht, en het zachte kabbelen van de golven. Hier draait het ook om "zien en gezien worden".

De Karinthiërs aan de Wörthersee staan bekend om hun warmte en levensvreugde. Begin de dag met een ochtendduik bij het Kapuzinerinsel, geniet van verse witvis voor de lunch aan het meer, en maak 's middags een fietstocht langs de historische villa's in Pörtschach. Sluit de dag af met verse abrikozenvlaai van de legendarische patisserie Wienerroither, of geniet van een ijskoude cocktail in een openluchtbar aan het water. Of kies iets heel anders – er is genoeg te ontdekken!

Informatie over de Wörthersee
Watertemperatuur:gemiddeld 25° C
Diepte van het meer:85,2 m
Omtrek:42 km
Waterkwaliteit:uitstekend zwemwater
Lengte:16,5 km
Breedte:1,7 km
Locatie:ten westen van Klagenfurt
Hoogte:439 m boven zeeniveau
Beste tijd om te bezoeken
Het hele jaar door

De Wörthersee betovert met zijn turkooisblauwe water en idyllische ligging en is daarom een populaire bestemming voor ontspanning en watersport.

De mooiste activiteiten aan de Wörthersee

Fietsen

Verken het grootste meer van Oostenrijk per MTB of e-bike.

Fietstochten

Eten en drinken

Je blik over het meer laten dwalen tijdens een rustige lunch is bijzonder goed te doen hier in het zuiden.

Restaurants

Wandelen rond het meer

Combineer variaties van trajecten en accommodaties en begin waar, wanneer, met wie en hoe je wilt.

Wörthersee rondwandelroute

Watersport

Windsurfen, wakeboarden & nog veel meer: beleef de Wörthersee van zijn mooiste kant - vanaf het water.

Watersport

Golfen aan het meer

Prachtig spelen in een droomomgeving: Drie golfbanen zijn onderscheiden met het keurmerk "Leading Golf Course".

Golfen

Varen in het groen

Een boottocht is zeker romantisch! Of je nu trapt, roeit of vaart in een elektrische boot.

Varen

Yoga

Namasté aan het meer en op yoga spots. Direct op het water, in de bossen en het omringende landschap.

Yoga aan de Wörthersee

De Oostenrijkse "Sommerfrische"

Van de stad naar het meer!

Zelfs de edelen uit de oudheid trokken in de zomer naar hun landgoederen, niet om te ontspannen, maar om voor de landbouw te zorgen. Tegen het einde van de 19e eeuw veranderde dit echter: de aristocratie en rijke bourgeoisie verlieten hun stadspaleizen om te genieten van de koele bries, meren, bergen en bossen in hun zomerresidenties. Deze traditie staat in Oostenrijk bekend als sommerfrische, een zomerverblijf, met de Wörthersee als een bijzonder geliefde bestemming.

De Wörthersee

Waarom is de Wörthersee zo groen?

Jade, saffier, indigo, opaal..

De glinsterende turquoise kleur van de Wörthersee is legendarisch en geen toeval. De flora en fauna, de diepte en het kalkgehalte van het water bepalen de kleur, die varieert van diepblauw en lichtgroen tot stralend turkoois.

De Wörthersee is bijzonder kalkrijk. Het licht dat het water binnendringt, wordt geabsorbeerd en gereflecteerd door fijn verdeelde kalkkristallen. Hierdoor wordt kortegolflicht sterker verstrooid, wat de Wörthersee zijn kenmerkende turkooisblauwe kleur geeft.

Wörthersee

De 5 mooiste lido's

Sommigen houden van rust en ontspanning, anderen geven de voorkeur aan gezelschap en de drukte van het leven. Gelukkig heeft de Wörthersee voor elke wens het juiste strand:

Met een coolheidsfactor

Lido Klagenfurt

Voor gezinnen

Pörtschach promenade zwembad

De oase van rust

Parkbad Krumpendorf

Workation strand

Lido Velden

Voor genieters

Saag in Techelsdorf

Waarom is de Wörthersee zo warm?

Water voor welzijn

De temperatuur, het weer en de sfeer aan de Wörthersee passen perfect bij de zuidelijke ligging. Gasten genieten van het submediterrane klimaat, de milde lucht en zomerse watertemperaturen van 25 graden. Maar ook buiten de zomer heeft de Wörthersee veel te bieden: lentebloesem, herfstkleuren en ijskoude winters maken de warme zomers in deze klimaatzone compleet.

Wörthersee

De 6 mooiste uitstapjes in de buurt

Het is al lang bekend: Aan de Wörthersee valt heel wat te beleven.

Panorama Pyramidenkogel

Vanaf de uitzichtplatforms kun je de hele lengte van de Wörthersee overzien. En een glijbaan brengt je weer naar beneden.

Pyramidenkogel

Kasteel Hochosterwitz

De wapenkamer, de wapencollectie en de interessante schilderijenverzameling uit de Renaissance getuigen van de geschiedenis van deze unieke vesting.

Kasteel Hochosterwitz

Magdalensberg

De Keltisch-Romeinse opgravingen op de Magdalensberg behoren tot de belangrijkste archeologische vindplaatsen in Midden-Europa.

Magdalensberg

Rosegg kasteel dierentuin

Uren plezier in de dierentuin en spanning in het labyrint. En dichtbij: op slechts vijf kilometer van het meer.

Dierentuin Schloss Rosegg

Maria Saal openluchtmuseum

Maria Saal is de thuisbasis van het oudste museum van Oostenrijk in zijn soort en toont landelijke huizen en boerderijgebouwen - een reis naar het verleden.

Maria Saal openluchtmuseum

Obir druipsteengrotten in Bad Eisenkappel

Miljoenen jaren terug in de tijd: levende druipstenen, licht-, geluids- en video-installaties maken een bezoek onder de grond tot een belevenis.

Stalactietengrotten

De prachtige villa's van de Wörthersee

Wie vandaag de bloemenpromenade van Pörtschach verkent of met een stoomboot over de Wörthersee vaart, kan ze nog steeds bewonderen: de elegante kastelen en villa's die aristocraten en industriëlen aan het begin van de 20e eeuw lieten bouwen. Deze sierlijke gebouwen met erkers, torentjes en rijkversierde loggia's staan bekend als Wörthersee-architectuur. De ontspannen adel en een vleugje zuidelijke flair zijn nog steeds voelbaar in deze exclusief gelegen villa's, waarvan veel nu dienst doen als hotel.

8 tips voor verblijven, eten en relaxen aan het meer

Strandhotel Seeschlössl in Velden

Het park biedt rust en natuur. En het privéstrand is de kers op de taart van dit verzorgde 4-sterrenhotel.

Strandhotel Seeschlössl

Werzers Badehaus in Pörtschach

Hier kun je genieten van heerlijke vis en vooral van een uniek mooie historische flair. Geweldig ontspannen!

Werzer badhuis

Seerestaurant Rosé in Velden

Idyllische baai, terras aan het water, een menu geïnspireerd door het meer. Wat wil je nog meer?

Seerestaurant Rosé

Seespitz - het restaurant aan het meer in Velden

Modern maritiem restaurant met uitzicht op het meer biedt een verfijnde bistrokeuken. Specialiteit: vers gevangen vis!

Restaurant Seespitz

Mayr Resort in Maria Wörth

Uitzicht op de Wörthersee, daarachter de natuur en daartussen het wellness kuuroord.

Original Mayr Resort

Meer: My Lake Hotel & Spa in Pörtschach

Dit lifestylehotel met betoverend terras ligt op een van de mooiste plekjes aan het meer, direct aan de promenade.

Hotel aan het meer

Parkvilla Wörth in Pörtschach

Dit idyllische paleisje met park ligt op een heerlijk rustige locatie direct aan het meer. Prachtige architectuur aan de Wörthersee!

Parkvilla Wörth

Lounge aan het meer in Reifnitz

Vroeger een boothuis, nu een restaurant & bar: fijne keuken, geselecteerde wijnen, zonsondergang en een cool publiek inbegrepen.

Lounge aan het meer

5 tips voor vakantie vieren in stijl

Kasteel Maria Loretto

Op deze locatie kunnen de mooiste feesten en evenementen worden gevierd.

Kasteel Maria Loretto

Hotel Schloss Seefels

Geraffineerd, met een vleugje exclusiviteit, ook voor dineren en ontspannen.

Hotel Schloss Seefels

Hotel Linde in Maria Wörth

De ideale locatie om een prachtige zonsondergang aan het meer te beleven.

Hotel Linde in Maria Wörth

Schlossvilla Miralago

Misschien wel de mooiste zwemplek onder de hotelstranden.

Schlossvilla Miralago

Parkhotel Pörtschach

Het hotel in jaren 60 design ligt direct aan het meer op een exclusief schiereiland met een privéstrand.

Parkhotel Pörtschach

FAQS

  • Faakmeer het zuidelijkste meer van Oostenrijk met de meeste zonuren en een waterparadijs voor gezinnen!

  • Millstätter See door het diepste meer van Karinthië lopen geomantische energielijnen. "Krachtplaatsen" omzomen het gebied.

  • Klopeinersee een van de warmste zwemmeren aan de zonnige zuidkant van de Alpen, met temperaturen tot 28 graden in de zomer.

  • Turnerseei dyllisch gelegen, het meer is een oase van rust.

  • Ossiacher See aan de oevers van het meer worden al meer dan 40 jaar talrijke concerten en evenementen georganiseerd.

  • Weissensee een van de meest milieuvriendelijke regio's in Europa, het hoogste van de grote Karinthische meren en het zuiverste meer in de Alpen.

  • Keutschacher See 70% van het gemeentelijke gebied is een natuurreservaat. Rustig aan of actief, alles is hier mogelijk.

  • Pressegger See ongerept en kristalhelder water, omgeven door bossen, weiden en velden.

De Wörthersee in Karinthië, met zijn fascinerende turquoise kleur en submediterraan klimaat, trekt bezoekers met schilderachtige landschappen en een warme sfeer. Geniet van een duik in de ochtend, verse vis voor lunch aan het meer, en een fietstocht langs historische villa's. De regio biedt diverse vrijetijdsactiviteiten, van zwemmen en zeilen tot wandelen en ontspannen. De Wörthersee is het hele jaar door aantrekkelijk, met iets voor elke smaak.

Misschien ook interessant voor jou

Ontdek het beste van Oostenrijk