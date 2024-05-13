Zuid-Steiermarkse wijnroute
Wijnhuizen, wijnboeren en wijnlokalen
Gastvrije inwoners, gecultiveerde wijngaarden, verse, fruitige wijnen, uitstekende wijntavernes en de iconische "Klapotetz" (een traditionele windmolen) als zichtbaar herkenningspunt zijn altijd aanwezig en bepalen het levensritme van zowel inwoners als bezoekers.
Moderne wijnbouwarchitectuur mengt zich harmonieus met prachtig gerestaureerde traditionele gebouwen en verfraait het landschap. De aloude praktijken van het verzorgen van wijngaarden, boomgaarden, bossen en velden en het in ere houden van aloude gebruiken zijn vandaag de dag nog steeds springlevend. Niets van dat alles is veranderd.
De wijnroute loopt enkele kilometers langs de grens met Slovenië en is daarom uniek.
Maak kennis met de Zuid-Steiermarkse wijnroute
De hoogtepunten
Wijnmaker Tamara Kögl
"Kijk, je ziet de pitjes al doorschijnen!" - Wandelen door de wijngaarden met Tamara Kögl is een hele belevenis, met een extra portie passie onderweg. En dat is voordat de stevige snack wordt klaargezet in de "Moajörgl" - een 300 jaar oude, prachtig gerestaureerde salon waar je het beste van het moment kunt genieten met een glas Sauvignon Blanc van eigen bodem.
Wat de wijnmaker vooral belangrijk vindt, is dat je in elke wijn de identiteit van de regio proeft. "Elke helling smaakt anders," zegt ze met een glimlach. En als je na het proeven van deze voortreffelijke wijnen liever niet verder rijdt, kun je overnachten in een van de vier wijnmakerskamers, direct naast de wijnranken.
Wijnmaker Katharina Tinnacher
Katharina Tinnacher groeide letterlijk op in het wijnmakersvak: Haar vader, een wijnmaker zoals zijn vader voor hem, gaf haar als kind vijf wijnstokken. Ze moest ze helemaal alleen verzorgen en begrijpen wat dat inhield. Haar beloning? Ze mocht de druiven ruilen voor kauwgom.
Tegenwoordig richt ze zich alleen nog op wijn. Op slechts 27-jarige leeftijd nam ze het familielandgoed over en sindsdien runt ze het met groot succes. Ze is nu overgestapt op duurzame, biologische productie. Van het verzorgen van de bladeren, het handmatig verwijderen van beschadigde druiven, tot het werken in de kelder - waar, zoals ze zegt, "ik slechts een gids ben, omdat de kwaliteit in de wijngaard wordt gecreëerd."
Als wijnmaker kun je geen haast hebben. Een goede wijn vereist veel geduld.Manfred Tement, Wijnhuis van de familie Tement, Ehrenhausen
Tement wijnmakerij
Waar ooit wijngaardarbeiders woonden, wonen nu ontspanningszoekers. Pershuizen, kelders en stallen zijn omgetoverd tot charmante chalets met rustieke meubels, moderne kroonluchters en designwastafels. De grote panoramische ramen bieden uitzicht op de wijngaarden, die vooral in de herfst een prachtig kleurenspel laten zien.
"Een stukje paradijs," zeggen de gasten, en niet alleen vanwege de culinaire hoogstandjes. De zoete verwennerij van het niets doen in de appartementen wordt gemakkelijker gemaakt met een goed gevulde koelkast, inclusief een wijnmakersschotel. S Ochtends staat er een ontbijtmand met lokale lekkernijen voor de deur.