Niederösterreich
Wintervakantie in de sneeuw of in de thermen, in de stad of in de mooiste landschappen
Stap voor stap in winterlandschap
De grootste provincie van Oostenrijk, met als hoofdstad St. Pölten, ligt in het noordoosten langs de Donau - een regio rijk aan cultureel erfgoed en natuurschoon! En met de diverse landschappen, waaronder ook de Weense Alpen, is wintersport hier een populair tijdverdrijf. Van skiën en toerskiën tot sneeuwschoenwandelen en langlaufen, Niederösterreich biedt talloze manieren om te genieten van een actieve wintervakantie.
Gezellig en toegeeflijk
Hoe zou je de levensstijl in Niederösterreich in één woord omschrijven? Genieten! Sneeuwbelevenissen gaan altijd gepaard met culinaire breaks. Er is altijd wel een berghut of een van de populaire herbergen in de regio die de traditionele Oostenrijkse gastvrijheid tonen. Maar de echte ster is hier wijn. De mensen in Niederösterreich hebben er een bijzondere voorliefde voor - zozeer zelfs dat ze hun heerlijke wijnen vieren als een 'vijfde seizoen' tijdens de zogenaamde wijnherfst.
Niederösterreich Card: ontdek 350 excursiebestemmingen gratis!
Kunst en cultuur, vrijetijdsactiviteiten voor het hele gezin, avontuurlijke werelden - met de Niederösterreich Card is er veel te beleven.
Maak kennis met Niederösterreich
Top hoogtepunten
Tours
Advent in Niederösterreich: Adventsmarkten en kerstuitstapjes
Excursiebestemmingen in Niederösterreich
Regio's
Donau-regio
Schilderachtige landschappen, waardevolle cultuurschatten, voortreffelijke culinaire hoogstandjes en heerlijke wijnen - de Donauregio is een overvloed aan geneugten.
Weense Alpen
Waar de bergen Rax, Schneeberg en Semmering hun hoogte beginnen te verliezen, begint het land van 1000 heuvels: de Bucklige Welt, een magische regio.
Waldviertel
Dichte bossen, mystieke rotspartijen, papavervelden en vijvers vormen de achtergrond van de ongerepte, natuurlijke regio Niederösterreich.
Weinviertel
Wijngaarden zover het oog reikt: De regio van wijnlokalen en kelderstraatjes kun je het beste op de fiets of te voet ontdekken.
Weense bossen
Een idyllische bosomgeving en toch op een steenworp afstand van de metropool Wenen: de regio met zijn rustieke wijnlokalen inspireerde Ludwig van Beethoven al.
Steden en plaatsen
Melk
De mooie oude stad en het barokke klooster met de beroemde bibliotheek zijn de toegangspoort tot de Wachau vallei.
Baden bij Wenen
Het charmante kuuroord met zijn barokke oude binnenstad was het zomerverblijf van de adel.
Waidhofen an der Ybbs
De middeleeuwse stad met zeven torens heeft een versterkte geschiedenis te vertellen.
Zwettl
Dit mooie brouwersstadje met zijn authentieke herbergen en schilderachtige oude binnenstad ligt tussen twee rivieren.
Beroemde personen
Oskar Kokoschka: Pionier van het expressionisme
Geboren in Pöchlarn aan de Donau, bleef de beroemde expressionistische schilder altijd verbonden met zijn geboorteland.
Egon Schiele: Meester van het internationale modernisme
Egon Schiele, geboren in Tulln, is vooral bekend om zijn vaak bizarre portretten en zijn landschapsschilderijen.
Recepten
Unieke plekken om te verblijven
Tips voor klimaatbescherming
Respecteer de natuur. Blijf op gemarkeerde paden en neem je afval mee.
Gebruik duurzame mobiliteit. Ontdek het openbaar vervoer of ga met de fiets.
Houd rekening met wilde dieren. Observeer dieren vanaf een veilige afstand.
Geniet bewust en biologisch. Kies voor lokale en duurzame voeding en producten.
Versterk de biodiversiteit. Het beschermen en behouden van biodiversiteit is cruciaal voor het ecologisch evenwicht.