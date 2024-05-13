Wintervakanties in Niederösterreich laten zich van hun rustige kant zien: Met sneeuwschoenen, langlaufen, rodelen - en natuurlijk skiën en snowboarden.

Stap voor stap in winterlandschap

De grootste provincie van Oostenrijk, met als hoofdstad St. Pölten, ligt in het noordoosten langs de Donau - een regio rijk aan cultureel erfgoed en natuurschoon! En met de diverse landschappen, waaronder ook de Weense Alpen, is wintersport hier een populair tijdverdrijf. Van skiën en toerskiën tot sneeuwschoenwandelen en langlaufen, Niederösterreich biedt talloze manieren om te genieten van een actieve wintervakantie.

Gezellig en toegeeflijk

Hoe zou je de levensstijl in Niederösterreich in één woord omschrijven? Genieten! Sneeuwbelevenissen gaan altijd gepaard met culinaire breaks. Er is altijd wel een berghut of een van de populaire herbergen in de regio die de traditionele Oostenrijkse gastvrijheid tonen. Maar de echte ster is hier wijn. De mensen in Niederösterreich hebben er een bijzondere voorliefde voor - zozeer zelfs dat ze hun heerlijke wijnen vieren als een 'vijfde seizoen' tijdens de zogenaamde wijnherfst.