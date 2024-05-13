Trek je ski's, snowboard of sneeuwschoenen uit, stop bij een gezellige skihut en geniet van de warme gastvrijheid!

Een laatste bocht op de piste, de bindingen gaan open - het is tijd om te stoppen voor een maaltijd. Of het nu gaat om hartige knoedels, aromatische Käsespätzle, een knapperige Wiener Schnitzel of pluizige Kaiserschmarren - na een lange en opwindende dag op de piste, Oostenrijkse lekkernijen smaken bijzonder goed.

Gezellige skihutten

Van rustieke hutten met lage plafonds tot moderne berghutten, houten interieurs en besneeuwde berguitzichten zorgen voor ultieme gezelligheid. In skihutten komen winterliefhebbers samen - kinderen en hun skileraren, gezinnen, stellen, vrienden. En als we samen eten en drinken, vergeten we de zorgen van alledag en herinneren we ons wat echt belangrijk is.