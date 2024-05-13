Oberösterreich
Trek je ski's, snowboard of sneeuwschoenen uit, stop bij een gezellige skihut en geniet van de warme gastvrijheid!

Een laatste bocht op de piste, de bindingen gaan open - het is tijd om te stoppen voor een maaltijd. Of het nu gaat om hartige knoedels, aromatische Käsespätzle, een knapperige Wiener Schnitzel of pluizige Kaiserschmarren - na een lange en opwindende dag op de piste, Oostenrijkse lekkernijen smaken bijzonder goed.

Gezellige skihutten

Van rustieke hutten met lage plafonds tot moderne berghutten, houten interieurs en besneeuwde berguitzichten zorgen voor ultieme gezelligheid. In skihutten komen winterliefhebbers samen - kinderen en hun skileraren, gezinnen, stellen, vrienden. En als we samen eten en drinken, vergeten we de zorgen van alledag en herinneren we ons wat echt belangrijk is.

Feiten over Oberösterreich
Hoofdstad:Linz
Oppervlakte:11.982 km²
Bevolking:ca. 1,53 miljoen (vanaf 2024)
Hoogste berg:Dachstein, 2.995 m
Skigebieden:7
Natuurparken:4
Thermale baden:4

Maak kennis met Oberösterreich

Voor alles is er een seizoen

Traditionele evenementen in Oberösterreich

  • De kerstmarkten in heel Oberösterreich staan bekend om hun feestelijke, gezellige sfeer.

  • Wist je dat Franz Xaver Gruber, de componist van het kerstlied "Stille Nacht, Heilige Nacht", in Oberösterreich is geboren? Bezoek plaatsen met een feestelijke geschiedenis.

  • Op 5 januari, "Glöckler loop in het hele Salzkammergut, waar mensen fel verlichte hoofddeksels dragen, terwijl de lokale bevolking in uitgebreide "Schönperchten" om boze geesten te verdrijven.

  • Sinds 1604, Carnaval (of "Fasching") in Ebensee eind februari gevierd met kleurrijke optochten.

  • In Gmunden geven de mensen elkaar harten van peperkoek cadeau op de vierde zondag in de vastentijdof "Liebstatt"-zondag, een gebruik dat teruggaat tot 1641.

  • In de nazomer komen de kleurrijk versierde koeien terug van de alpenweiden en dit wordt gevierd met lokale feesten.

Beroemde personen

Keizerin Elisabeth 'Sisi' van Oostenrijk

125 jaar na haar dood blijft de fascinatie voor het leven van Sisi ongebroken.

Meer informatie

Anton Bruckner

In 2024 viert Oberösterreich de 200e geboortedag van componist Anton Bruckner.

Woon de festiviteiten bij

Beroemd om zijn biodiversiteit

Nationaal Park Kalkalpen

Het Nationaal Park Kalkalpen ("Kalkalpen") in Oberösterreich heeft naam gemaakt als een bijzonder biodiverse en duurzame regio.

  • Het nationale park omvat een van de grootste "gesloten bosgebieden" in Oostenrijk, d.w.z. dat openbare wegen de natuur hier niet verstoren. De enige paden zijn boswegen die nodig zijn voor het behoud en onderhoud van het bos.

  • In het gebied vind je meer dan 200 km aan ongerepte beken en meer dan 800 bronnen met kristalhelder bergwater.

  • Vier vijfde van de oppervlakte van het Nationaal Park Kalkalpen is bedekt met bos.

  • Naast talloze andere diersoorten herbergen de bossen van het nationaal park de enige lynxpopulatie in de Oostenrijkse Alpen.

Maak een rondleiding door het Nationaal Park

FAQs

De deelstaat Oberösterreich staat bekend om:

  • kristalheldere meren (o.a. Attersee, Traunsee, Mondsee, Irrsee, Wolfgangsee en Hallstätter See) en indrukwekkende bergen (bijv. Hoher Dachstein (2.995 m), Torstein (2.948 m), Großer Priel (2.523 m), Traunstein (1.691 m), Hoher Nock (1.961 m) en Schafberg (1.783 m)) in het Salzkammergut;

  • de Culturele Hoofdstad van Europa, Bad Ischl Salzkammergut;

  • de hoofdstad van de provincie Linz aan de Donau met zijn gelijknamige lekkernij, de Linzer Torte;

  • het heuvelachtige Mühlviertel regio;

  • de 50 brouwerijen en 100 soorten bier.

De vorige naam van de regio was "Österreich ob der Enns" ("Oostenrijk boven de rivier de Enns"), die na verloop van tijd "Oberösterreich" werd.

Oberösterreich met zijn hoofdstad Linz is de juiste plek voor mensen die op zoek zijn naar een mix van hedendaagse kunst, futuristische technologie en ervaringen in de natuur.

Top bezienswaardigheden in Oberösterreich zijn onder andere het Ars Electronica Center, het Lentos Museum, het Linzer Schlossmuseum, de Pöstlingberg in Linz, de Europese Culturele Hoofdstad Bad Ischl Salzkammergut en de abdijen van de provincie (in St. Florian, Schlägl en Schlierbach).

De hoogste berg in Oberösterreich is de Hohe Dachstein (2.995 m), de hoogste top in het Dachsteingebergte.

Onze topaanbevelingen voor gezellige hutten en berghutten:

Van het uiterste noorden bij Hochficht in het Boheemse Woud tot het World Cup skigebied bij Hinterstoder en de Dachstein skiregio in het zuiden, er zijn zeven skigebieden in Oberösterreich:

