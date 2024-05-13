Oberösterreich
Wintervakantie in het land van de skihutten
Een laatste bocht op de piste, de bindingen gaan open - het is tijd om te stoppen voor een maaltijd. Of het nu gaat om hartige knoedels, aromatische Käsespätzle, een knapperige Wiener Schnitzel of pluizige Kaiserschmarren - na een lange en opwindende dag op de piste, Oostenrijkse lekkernijen smaken bijzonder goed.
Gezellige skihutten
Van rustieke hutten met lage plafonds tot moderne berghutten, houten interieurs en besneeuwde berguitzichten zorgen voor ultieme gezelligheid. In skihutten komen winterliefhebbers samen - kinderen en hun skileraren, gezinnen, stellen, vrienden. En als we samen eten en drinken, vergeten we de zorgen van alledag en herinneren we ons wat echt belangrijk is.
Oberösterreichse Alpen
Een regio voor natuurliefhebbers, van Nationaal Park Kalkalpen tot de Pyhrn-Priel bergen
Traditionele evenementen in Oberösterreich
De kerstmarkten in heel Oberösterreich staan bekend om hun feestelijke, gezellige sfeer.
Wist je dat Franz Xaver Gruber, de componist van het kerstlied "Stille Nacht, Heilige Nacht", in Oberösterreich is geboren? Bezoek plaatsen met een feestelijke geschiedenis.
Op 5 januari, "Glöckler loop in het hele Salzkammergut, waar mensen fel verlichte hoofddeksels dragen, terwijl de lokale bevolking in uitgebreide "Schönperchten" om boze geesten te verdrijven.
Sinds 1604, Carnaval (of "Fasching") in Ebensee eind februari gevierd met kleurrijke optochten.
In Gmunden geven de mensen elkaar harten van peperkoek cadeau op de vierde zondag in de vastentijdof "Liebstatt"-zondag, een gebruik dat teruggaat tot 1641.
In de nazomer komen de kleurrijk versierde koeien terug van de alpenweiden en dit wordt gevierd met lokale feesten.
Beroemd om zijn biodiversiteit
Nationaal Park Kalkalpen
Het Nationaal Park Kalkalpen ("Kalkalpen") in Oberösterreich heeft naam gemaakt als een bijzonder biodiverse en duurzame regio.
Het nationale park omvat een van de grootste "gesloten bosgebieden" in Oostenrijk, d.w.z. dat openbare wegen de natuur hier niet verstoren. De enige paden zijn boswegen die nodig zijn voor het behoud en onderhoud van het bos.
In het gebied vind je meer dan 200 km aan ongerepte beken en meer dan 800 bronnen met kristalhelder bergwater.
Vier vijfde van de oppervlakte van het Nationaal Park Kalkalpen is bedekt met bos.
Naast talloze andere diersoorten herbergen de bossen van het nationaal park de enige lynxpopulatie in de Oostenrijkse Alpen.