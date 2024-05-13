Steiermark
Geniet volop van jouw wintervakantie met skiën, langlaufen, op de Dachsteingletsjer en in almhutten

Glijd over de goed geprepareerde skipistes en loipes in Stiermarken onder het zachte ochtendlicht en kom in het ritme.

Skiën, ontspannen en genieten

In Steiermark wacht je een heerlijke mix van moderne skigebieden en topkeukens. Van grote skigebieden tot knusse, gezinsvriendelijke plekken – er is voor elk wat wils. Ontspan in rustgevende thermale bronnen, bewonder het charmante winterlandschap en laad jezelf op in gezellige berghutten.

Langlaufen op jouw tempo

Langlaufen in Steiermark is als een dans door de sneeuw. Glijd over bevroren meren, door besneeuwde bossen en langs majestueuze bergen. Terwijl je diagonale passen steeds lichter worden, voel je de vrijheid. In jouw eigen ritme door het witte landschap – een unieke ervaring die ontspanning en energie brengt.

Informatie over Steiermark
Hoofdstad:Graz
Oppervlakte:16.401 km²
Bevolking:ca. 1,27 miljoen (vanaf 2024)
Percentage bos:62 %
Berg Dachstein: 2.995 meter
Skigebieden:77
Natuurparken:7
Thermale baden:11

Evenementen in Steiermark
Traditionele en moderne hoogtepunten vind je hier.

Maak kennis met Steiermark

Top hoogtepunten

Dachstein gletsjer wereld

Skigebied Hauser Kaibling

Skigebied Kreischberg - Freestyle

Thermaalbad Rogner Bad Blumau

Alpine keuken van Richard Rauch

Activiteiten in Steiermark

Tours

Wintertochten met trein en bus

Skitochten in Ramsau Dachstein

Wintersport musea

Een reis terug in de tijd naar het begin van het skiën. Bezoekers van Haus im Ennstal en Mürzzuschlag beleven plezier op twee ski's.

Wintersportmuseum Haus im EnnstalWintersportmuseum Mürzzuschlag

Excursiebestemmingen in Steiermark

Regio's

Schladming-Dachstein

Het imposante Dachsteinmassief met zijn gletsjers is het centrum voor skiën, winterwandelen en zelfs fatbiken.

Schladming-Dachstein

Ausseerland Salzkammergut

De besneeuwde regio biedt talloze mogelijkheden om de winter op een frisse en voorzichtige manier te beleven.

Ausseerland

Nationaal Park Gesäuse

Bijna eindeloze bossen, wildwaterrivieren en machtige bergen: Dit is het Gesäuse, een van de nationale parken.

Nationaal Park Gesäuse

Hochsteiermark

Beleef de natuur tussen Semmering, Hochschwab en de Eisenerz Alpen. De regio is een geheime tip voor gezinnen en mensen die op zoek zijn naar ontspannen skiën.

Hochsteiermark

Murau

Omgeven door de adembenemende Steiermarkse bergen biedt de wintersportregio talloze ski- en snowboard-highlights voor gasten van alle leeftijden.

Murau

Erzberg-Leoben

Als de sneeuw de bergen bedekt, komen wintersporters naar Erzberg-Leoben om te skiën, snowboarden, langlaufen en winterwandelen.

Erzberg-Leoben

Murtal

Skiën, winterwandelen of langlaufen? Vakantie op de boerderij, wellnessvakantie of snelle actie? Alles is mogelijk in het Murtal.

Murtal

Graz en de regio Graz

UNESCO werelderfgoed, stad van design: Graz is de perfecte mix van creatieve scene, oude stad en futuristische architectuur.

Graz en de regio Graz

Oost-Steiermark

Natuurparken, appelland, kruidenland: Welkom in een enorme romantische boomgaard!

Oost-Steiermark

Thermen- en vulkaanland

Waar het borrelt, warmt en stoomt. In zes kuuroorden stromen geneeskrachtige bronnen uit de grond.

Thermen- en vulkaanland

Zuid-Steiermark

Wandel door het heuvellandschap van het natuurpark Zuid-Steiermark en het Schilcherland en geniet van de goede keuken.

Zuid-Steiermark

Steden en plaatsen

Admont

In Admont vind je de grootste kloosterbibliotheek ter wereld, de stiftskerk en het benedictijnenklooster. Het dient als toegangspoort tot avonturen in het Nationaal Park Gesäuse

Admont

Judenburg

Het herkenningspunt van Judenburg is de stadstoren. Vanaf het uitkijkplatform kunnen bezoekers uitkijken over de Murvallei. Binnen bevindt zich het modernste planetarium van Europa.

Judenburg

Leoben

Mijnbouw en Gösser bier: Het 16e-eeuwse Hacklhaus, de middeleeuwse Schwammerlturm toren en de binnenplaats bevinden zich op het hoofdplein naast de Bergmannsbrunnen fontein.

Leoben

Bruck aan de Mur

Aan de rivier en omgeven door bergen: Bruck, ook bekend als Kornmesserstadt naar het gotische Kornmesserhaus, combineert het stadsleven met de bergen.

Bruck aan de Mur

Hartberg

Ontspanning en ontspanning: Achter muren met een rijke geschiedenis kunnen gasten stadstuinen verwachten die op de monumentenlijst staan, culturele evenementen en avontuurlijke routes.

Hartberg

Bad Radkersburg

In het zuiden van Steiermark, kun je een historische oude stad verwachten met romantische steegjes en ontspanning in het speciale thermale water van de Parktherme spa.

Bad Radkersburg

Altaussee

Is het het groene meer of de goede lucht in de bergen? Het is waarschijnlijk de mix die mensen naar Altaussee trekt.

Altaussee

Cultuur en tradities

Folklore tegen de duisternis

Met de eerste sneeuwvlokken vertraagt het leven in Steiermark tot de knusse warmte van een gezellige woonkamer. Maar in deze donkere tijd van het jaar blijven de oude gebruiken springlevend. Met angstaanjagende maskers verjagen de Perchten de duistere winterfiguren. Tijdens de Krampus- en Perchtenoptochten kun je deze unieke, handgemaakte maskers bewonderen.

De adventsmarkten bieden juist een rustige, feestelijke sfeer. Warme glühwein verwarmt je handen, terwijl torentrompetten en koren de lucht vullen met muziek. Rond de kleurrijke kraampjes is het heerlijk verdwalen in de levendige kerstsfeer.

Recepten

Styrian Pot Roast

This pork pot roast is a favourite from Styria.

Show recipe

Styrian Breaded Chicken Salad

Make this Styrian specialty at home.

Show recipe

Styrian Fried Chicken

Try that classic from the Styrian cuisine based on a recipe by Johann Lafer.

Show recipe

Unieke plekken om te verblijven

Steirereck in Pogusch

Schlosshotel Pichlarn in Aigen im Ennstal

Grand Hotel Wiesler in Graz

Almwellness Pierer in Fladnitz

Hotel Auszeit in St

Natuur- en wellnesshotel Höflehner in Haus im Ennstal

Beschermen door te gebruiken

Natuurparken in Steiermark

Bezoekers hebben niet alleen de kans om zich onder te dompelen in de ongerepte natuur van het "Groene Hart" van Oostenrijk, maar de zeven natuurparken bieden ook een beschermde habitat voor zeldzame planten en dieren:

FAQ

De beste langlaufgebieden in Steiermark focussen op kwaliteit: Goed onderhouden loipes en skatingbanen met een uitgekiend geleidings- en oriëntatiesysteem. In langlaufcursussen wordt de techniek aangeleerd en speciale centra zorgen voor de uitrusting. Dit zorgt voor het Kwaliteitszegel Steiermarkse loipes.

6 tips voor langlaufen in Steiermark

Of je nu kiest voor een regio met een skicarrousel van 4 bergen of voor een kleiner, charmant skigebied: De top skigebieden in Steiermark bieden goed geprepareerde, gespoorde en veilige pistes:

Misschien ook interessant voor jou

Ontdek het beste van Oostenrijk