Een wereld van pieken en torens De Venediger Höhenweg

De charme van wandelen in de bergen

Van het ene moment op het andere word je ondergedompeld in een andere wereld. Zoals op de tweede etappe van de Venediger Höhenweg: het Türmljoch is een tuin van vele kleine stenen torens - elke passerende wandelaar legt een steen op een van de torens en draagt zo bij aan dit grillige landschap. De Großvenediger dringt zich niet op de voorgrond: soms is hij in wolken gehuld of verschuilt hij zich achter zijn voorgebergte, dan weer strekt hij zijn "stompe neus" wolkenvrij de hemel in.

Van hut naar hut

Je hoeft geen berg te beklimmen om hem te leren kennen. Je kunt de Großvenediger in stilte op het hoge pad omcirkelen en er zo dichter bij komen. Neem een pauze bij het Eissee meer, een turquoise juweel tussen steile rotswanden, en voel de stilte. Alleen het fluiten van de marmotten suist door de lucht als je je voeten in het koele water dompelt. Terwijl een gevoel van welzijn zich door je verspreidt, vergeet je alle inspanningen van de dag. En dan is het meteen op naar de volgende ontspannende stop - want de volgende hut is al heel dichtbij.

Tip voor de etappe

Als je niet de hele Venediger Höhenweg wilt wandelen, kun je ook een paar etappes doen. In ieder geval kun je genieten van het uitzicht op de Großvenediger zonder de lange beklimmingen. Vanaf de gemakkelijk bereikbare Johannishütte (2.121 m) heb je een van de mooiste uitzichten op de op vier na grootste berg van Oostenrijk en zijn gletsjerlandschap. Wandeltijd: twee uur vanaf de Wiesenkreuz parkeerplaats in Dorfertal, de route is ook geschikt voor senioren en kinderen. Als je niet kunt of wilt lopen, neem dan de Huttentaxi, rechtstreeks naar de Johannishütte.

De waardin Margit Unterwurzacher biedt veel regionale specialiteiten in een van de oudste hutten in de oostelijke Alpen. Het rundvlees komt van de familieboerderij in Prägraten en in de herfst zijn er lam en wildspecialiteiten. De zuivelproducten komen van regionale producenten en het brood wordt hier nog steeds gebakken.