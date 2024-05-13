Koele plekken voor hete zomerdagen
Introduction
Hier vind je de beste plekken om af te koelen en op te frissen in Wenen:
Natuurlijke zwemplekken
Duik de zomer in, midden in de stad: Wenen heeft tal van natuurlijke zwemplekken die perfect zijn om af te koelen op warme dagen. Of je nu kiest voor de rustige oevers van de Oude Donau, het uitgestrekte Donau-eiland of het idyllische Kaiserwasser – je vindt verfrissende plekjes midden in de stad. De Lobau, met eeuwenoude bomen en directe toegang tot het water, geeft je een echt natuurgevoel binnen het stadslandschap.
Wenen biedt in totaal 63 kilometer gratis toegang tot natuurlijk zwemwater. De waterkwaliteit wordt op elf locaties regelmatig gecontroleerd en de resultaten worden openbaar gemaakt.
Donau-eiland
Zwemmen, varen, fietsen of picknicken: het Donau-eiland is Wenen’s urban relax-hotspot – ideaal voor een actieve pauze midden in de stad.
Oude Donau
Zwemmen in de Oude Donau: rustige baaitjes en strandbaden, bootverhuur en charmante steigers – een verfrissende zomerklassieker vlak bij het centrum.
Parken en tuinen
Wenen is een van de groenste steden van Europa – bijna de helft van het stadsgebied bestaat uit parken, tuinen en bossen. Van grote parken zoals het Schönbrunn Paleispark en de Burggarten tot rustige oases als het Türkenschanzpark of de Botanische Tuin bij Slot Belvedere: er zijn ontelbare plekken om te ontspannen, te wandelen of gewoon even adem te halen. De groene zones van Wenen zijn ook perfect om te picknicken – midden in de stad en toch dicht bij de natuur.
Schönbrunn Paleispark
Het Schönbrunn Paleispark betovert met barokke tuinen, brede lanen, fonteinen en uitzicht op de Gloriette – een klassieker onder de Weense uitstapjes.
Groene Prater
Brede weides, schaduwrijke lanen en volop ruimte om te wandelen, fietsen of relaxen wachten op je in de Groene Prater – midden in Wenen en toch heerlijk rustig.
Burggarten
Met het palmenhuis, het Mozartmonument en zonneweides is de Burggarten een elegante plek om je terug te trekken in Wenen – ideaal om te ontspannen en te blijven hangen.
Volksgarten
De Volksgarten is een genot met uitzicht op de Hofburg, geurige rozentuinen en de Theseustempel – een oase van rust aan de Weense Ringstraße.
Zomerscène aan het Donaukanaal
Er is geen betere plek om een zwoele zomeravond door te brengen dan langs het Donaukanaal. Koele beats, gekoelde drankjes en een culinaire reis van oriëntaals streetfood tot sappige burgers – met of zonder vlees – staan je te wachten. Tel daar de unieke sfeer aan het water bij op, omringd door kleurrijke lichtjes, street art, landmarks en een relaxte vibe. Kom met honger, zoek een plekje, proef je een weg door het aanbod en ga gewoon mee met de flow.
Beach bar Hermann
Ligstoelen, dj-sounds, koele drankjes en streetfood wachten op je aan het Donaukanaal – ideaal voor ontspannen zomeravonden in het centrum van Wenen.
Rooftopbars
Zomer boven de Weense daken voelt als een mini-vakantie. Rooftopbars zoals Dachboden in het 25hours Hotel, Aurora in het Andaz of Lamée Rooftop bieden prachtige uitzichten, creatieve cocktails en een relaxte sfeer – midden in de stad, maar toch ver weg van de drukte. Of je nu gaat bij zonsondergang of onder de sterren.
„Zur Libelle“
Op het dak van het Leopold Museum in het MuseumsQuartier biedt de bar een weids uitzicht over het centrum van Wenen – van de Hofburg tot de Stephansdom.
360° OCEAN SKY
Op het dakterras van Haus des Meeres geniet je van een indrukwekkend uitzicht over Wenen, mediterrane keuken, fijne drankjes en fantastische zonsondergangen.
MOOONS
Direct naast het hoofdstation biedt deze rooftopbar een helder uitzicht op het zuiden van Wenen en het Belvederepark – met casual drinks en urban flair.
Culturele toevluchtsoorden
Wenen zit vol plekken waar cultuur en rust hand in hand gaan. De binnenhoven van het MuseumsQuartier nodigen uit om te blijven hangen, terwijl de Lainzer Tiergarten natuur en geschiedenis combineert – met de Hermesvilla, ooit het toevluchtsoord van keizerin Elisabeth. De Steinhofgründe met de kerk van Otto Wagner bieden stilte en panoramische uitzichten. En in het Weense Woud ligt het gebied dat bekendstaat als Am Himmel waar je de Levensboom-cirkel en de Sisi-kapel vindt.
MuseumsQuartier
Niet alleen de musea zorgen voor afwisseling – ook de Enzos (binnenhofmeubilair) in de binnenhoven van het MQ nodigen uit om buiten te ontspannen.
Recreatiegebied Steinhofgründe
Brede weides, oude met bomen omzoomde lanen en uitzicht op de imposante Otto Wagner-kerk maken de Steinhofgründe tot een bijzondere plek om te wandelen in Wenen.
Lainzer Tiergarten
Natuur, cultuur en ontspanning in de Lainzer Tiergarten. De Hermesvilla, ooit Sisi’s toevluchtsoord, organiseert tentoonstellingen – het restaurant heeft Weense keuken.