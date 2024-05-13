Opera in een spectaculaire natuurlijke omgeving Opera Festivals

De koningin van de festivals. Wie kent de wereldberoemde Salzburger Festspiele niet? De opvoering van "Jedermann" trekt elk jaar bezoekers van over de hele wereld naar de stad van Mozart. Maar niet alleen liefhebbers van klassieke muziek worden getrakteerd op een feest: het programma omvat alles van premières van hedendaagse werken en nieuwe muziek tot avant-gardistische experimenten. Geen wonder dat elke zomer de crème de la crème van de kunstwereld in Oostenrijk samenkomt. Van St. Margareten tot Salzburg en Bregenz - muziek met een wow-factor!

Zijn het de spectaculaire natuurlijke coulissen, de prachtige producties van wereldberoemde opera's, of de verrassende en uitgebreide podiumontwerpen die elk jaar weer betoveren? Wat het ook mag zijn, het is in ieder geval een complete ervaring die je nog lang zal bijblijven.