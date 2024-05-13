Bijzondere dranken om cadeau te geven Vloeibare souvenirs – met of zonder alcohol

Cadeaus uit Oostenrijk om in te schenken, van alcoholvrij tot sterk, bieden een verscheidenheid aan uitgelezen smaken – bereid van natuurlijke, fruitige sappen, premium wijnen, verfrissende Apfelmost, fijne Edelbrände en likeuren.

Deze specialiteiten worden doorgaans geproduceerd door traditionele bedrijven die kwaliteit, lokaliteit en vakmanschap vooropstellen, en brengen een stukje Oostenrijkse cultuur en natuur in elke fles.