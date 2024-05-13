Het grootste ondergrondse meer van Europa Grottenmeer Hinterbrühl

Diep verborgen in een voormalige gipsmijn ligt een fascinerend natuurwonder: de Seegrotte Hinterbrühl in Niederösterreich herbergt het grootste ondergrondse meer van Europa met een oppervlakte van 6.200 vierkante meter. Tijdens een rondleiding van 45 minuten maken bezoekers een boeiende reis door de rijke geschiedenis van de mijn - van actieve gipswinning tot een vliegtuigfabriek tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het hoogtepunt van elke rondleiding is de indrukwekkende boottocht over het ondergrondse meer.

Naast het hoofdmeer zie je ook het kleinere "Blauwe Meer", bezoek je de Barbarakapel - gewijd aan de beschermheilige van de mijnwerkers - en bewonder je een gouden drakenboot die werd gebruikt in de film De Drie Musketiers.

Met het hele jaar door een constante temperatuur van 9°C en toegang zonder treden (behalve op het onderste niveau met de boottocht) biedt de Seegrotte Hinterbrühl een unieke mix van natuur, geschiedenis en avontuur voor gasten van alle leeftijden.