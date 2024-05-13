De mooiste grotten van Oostenrijk

Diep onder de aarde liggen vijf betoverende werelden: van grotten in meren tot indrukwekkende ijs- en druipsteengrotten.

Diep in de Oostenrijkse Alpen ligt een magische wereld van ijs en steen. De Oostenrijkse grotten - vooral de adembenemende ijsgrotten - onthullen een spectaculair ondergronds rijk dat bezoekers betovert. Majestueuze ijsformaties gloeien op in mystieke blauwtinten, terwijl eeuwenoude stalactieten aan de plafonds hangen. Het spel van licht en schaduw op glinsterende ijsoppervlakken creëert een surrealistische sfeer.

Deze natuurwonderen bieden een onvergetelijke ervaring waar de tijd lijkt stil te staan en de krachten van de natuur hun mooiste creaties onthullen. Een bezoek aan deze unieke grotten in Oostenrijk voelt als een reis naar een andere dimensie - een opvallende mix van avontuur en natuurlijke schoonheid.

Het grootste ondergrondse meer van Europa

Grottenmeer Hinterbrühl

Diep verborgen in een voormalige gipsmijn ligt een fascinerend natuurwonder: de Seegrotte Hinterbrühl in Niederösterreich herbergt het grootste ondergrondse meer van Europa met een oppervlakte van 6.200 vierkante meter. Tijdens een rondleiding van 45 minuten maken bezoekers een boeiende reis door de rijke geschiedenis van de mijn - van actieve gipswinning tot een vliegtuigfabriek tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het hoogtepunt van elke rondleiding is de indrukwekkende boottocht over het ondergrondse meer.

Naast het hoofdmeer zie je ook het kleinere "Blauwe Meer", bezoek je de Barbarakapel - gewijd aan de beschermheilige van de mijnwerkers - en bewonder je een gouden drakenboot die werd gebruikt in de film De Drie Musketiers.

Met het hele jaar door een constante temperatuur van 9°C en toegang zonder treden (behalve op het onderste niveau met de boottocht) biedt de Seegrotte Hinterbrühl een unieke mix van natuur, geschiedenis en avontuur voor gasten van alle leeftijden.

Fascinerende werelden in het hart van het Dachsteinmassief

Grotten in de Dachstein

Het Dachsteinmassief in Steiermark staat bekend als een majestueus gebergte - en onder het oppervlak liggen drie grotten die een werkelijk unieke natuurervaring bieden. In de monumentale Dachstein Reusachtige ijsgrot (Rieseneishöhle) leiden rondleidingen van 50 minuten naar de indrukwekkende "King Arthur's Dome", waar historische grotberenresten te zien zijn, en verder door de smalle "Keyeschluf" naar adembenemende ijssculpturen. Hoogtepunten zijn de meer dan negen meter hoge "Grote IJsberg" en het kleurrijk verlichte "Graal Kasteel"

De droge Mammoetgrot (Mammuthöhle) is met een diepte van 1.199 meter een van de grootste grottenstelsels in Europa. Rondleidingen van een uur onthullen buitengewone natuurlijke formaties, waaronder de "Venusgrot", gemaakt van witte maanmelk en bruine ijzeroxide.

Beneden in de vallei ligt de Koppenbrüller Grot een dramatisch uitzicht op de ondergrondse waterwegen van de Dachstein - vooral spectaculair tijdens het smelten van de sneeuw, wanneer de gewoonlijk droge rivierbedding verandert in een woeste bergbeek.

Oeroude grotten in natuurpark Ötscher-Tormäuer

Ötscher druipsteengrot

Bij de Ötscher in het Mostviertel in Niederösterreich betreed je een mysterieuze ondergrondse wereld van druipsteenformaties, waarvan sommige tussen 12.000 en 1,8 miljoen jaar oud zijn. Deze opmerkelijke grot in het Natuurpark Ötscher-Tormäuer fascineert met zijn bizarre stalactieten en ondergrondse rotsformaties.

Er zijn twee spannende routes om de ingang van dit buitenaardse rijk te bereiken. Avontuurlijke bezoekers kunnen het wilde en romantische pad nemen vanaf de parkeerplaats van het pension Schindlhütte door de schilderachtige Roßkogelgraben. Het spannende pad omvat vijf ladders en twee bruggen, biedt een ervaring van dichtbij met de natuur en leidt na 45 minuten naar de mysterieuze ingang van de grot. Voor een rustigere tocht brengt een twee uur durende wandeling vanaf Lackenhof je in een ontspannen tempo naar de grot.

Grotbewaker Johann Scharner leidt je op een onvergetelijke tocht door het 575 meter lange gangenstelsel. Uitgerust met carbidlampen daal je door een kunstmatige tunnel af in een andere wereld. Torenhoge rotswanden omringen je terwijl je door magische kamers dwaalt zoals de "Hoge Koepel", de "Hal van Vurige Tongen", de "Sprookjeshal" en de "Betoverde Doorgang"

In de griezelige Bone Niche kom je stille getuigen van eeuwen geleden tegen - de overblijfselen van dieren die door het Weergat in de diepte vielen. De grote finale van de rondleiding is een ondergronds meer van 100 vierkante meter op het diepste punt van de grot, stilstaand in de eeuwige duisternis - een magisch moment dat je de adem zal benemen.

Een parallelle wereld van ijs

Natuur ijspaleis bij Hintertuxer gletsjer

Zo machtig als de Hintertuxer gletsjer in Tirol er van buiten uitziet, zo fascinerend is zijn binnenwereld. Op slechts 100 meter van het hoogste punt van de gletsjer, op 3.250 meter boven de zeespiegel, ligt het Natuurijspaleis - een glinsterende, mysterieuze wereld van bevroren watervallen en loepzuivere ijskristallen.

Tijdens begeleide tochten leidt een ervaren team je langs adembenemende ijsformaties terwijl je een inleiding krijgt in glaciologie - de wetenschap van gletsjers.

Uitgerust met een helm en veiligheidsharnas volg je een leuning die door de hele grot loopt. De expeditie begint in de entreehal, die baadt in ijsblauw. In de "Kristallen kamer" vind je een fonkelend panorama van ijskristallen. Een bevroren gletsjermeer leidt naar de "Blauwe Kamer" en de kleurrijk verlichte "IJskapel" in violette en paarse tinten. Het hoogtepunt is het ijspaleis zelf - een ontzagwekkende grot die 15 meter hoog is.

Voor deze tocht is geen bergervaring vereist en kan zelfs comfortabel op skischoenen worden gedaan.

Een kijkje in de grootste ijsgrot ter wereld

Eisriesenwelt Werfen

Verborgen in het hart van het machtige Tennengebergte in Salzburg wacht een ijzige overtreffende trap: Eisriesenwelt Werfen strekt zich uit over 42 kilometer en wordt beschouwd als de grootste toegankelijke ijsgrot ter wereld - een ondergronds landschap van adembenemende omvang.

Op 1.641 meter boven zeeniveau gaapt een enorme opening in de westelijke wand van het Tennengebergte - de grotingang van de Eisriesenwelt. Dit natuurmonument is alleen toegankelijk tijdens een rondleiding van ongeveer 75 minuten.

Uitgerust met carbidlampen betreden de bezoekers de berg in groepen. De beklimming begint: 100 verticale meters omhoog door de immense Posselt Hall, waarvan de vloer volledig bedekt is met ijs. IJskolommen, torens en muren omzomen het pad. Tot het begin van de zomer zijn de rotswanden bedekt met een glinsterende laag ijskristallen.

Op de top, bij het licht van magnesium fakkels, glinsteren massieve ijsformaties in turquoise tinten - waaronder het "Kasteel van Hymir", het "Kasteel van de ijsreus", "Frigga's sluier" en bevroren watervallen die eruit zien alsof ze zijn gebeeldhouwd door een ijskoningin.

FAQs

De grootste toegankelijke ijsgrot ter wereld, de Eisriesenwelt Werfenligt in het SalzburgerLand, Oostenrijk. Hij ligt in het Tennengebergte, ongeveer 40 kilometer ten zuiden van Salzburg. Het grottenstelsel strekt zich uit over meer dan 42 kilometer, waarvan ongeveer een kilometer open is voor bezoekers.

Wat bezoekers kunnen ervaren:
Enorme ijsgordijnen die lijken op bevroren watervallen, ontelbare ijspegels en fonkelende ijskolommen die oplichten in blauwe en witte tinten. De ijsformaties veranderen na verloop van tijd, afhankelijk van de weersomstandigheden en de waterstroom in de grot.

Oostenrijk herbergt een grote verscheidenheid aan fascinerende grotten. Hier zijn een paar van de bekendste en indrukwekkendste:

  • Seegrotte Hinterbrühl:
    Deze site bevindt zich in een voormalige gipsmijn en bevat het grootste ondergrondse meer van Europa met een oppervlakte van 6.200 vierkante meter.

  • Natuurijspaleis:
    Deze ijsgrot, gelegen op 3.250 meter boven zeeniveau en op slechts 100 meter van het hoogste punt van de Hintertuxer gletsjer, biedt een sprankelende wereld van bevroren watervallen, kristalheldere ijsformaties en een verbluffend ijspaleis van 15 meter hoog.

  • Eisriesenwelt Werfen:
    Met een totale lengte van 42 kilometer is dit de grootste toegankelijke ijsgrot ter wereld. Bezoekers worden ondergedompeld in een wereld van turquoise ijsformaties, waaronder "Kasteel Hymir", "Frigga's sluier" en bevroren watervallen.

  • Ötscher druipsteengrot:
    Deze grot is tussen 12.000 en 1,8 miljoen jaar oud en heeft een 575 meter lang gangenstelsel. Op het diepste punt ligt een stil meer in eeuwige duisternis.

  • Reusachtige ijsgrot Dachstein:
    Een van de drie grotten in het gebied Dachstein-Krippenstein, bekend om zijn kleurrijke druipstenen, lichtinstallaties en een hangbrug.

  • Draag stevige schoenen en warme kleding - zelfs in de zomer zijn de grotten ijskoud. Mutsen en handschoenen zijn ook aan te raden.

  • Een kleine zaklamp kan handig zijn, ook al zijn de hoofdpaden verlicht.

  • Wees voorbereid op enige fysieke inspanning: in Eisriesenwelt moet je bijvoorbeeld ongeveer 100 meter verticaal omhoog.

  • Volg altijd de instructies van de grotgids en blijf op de aangegeven paden.

