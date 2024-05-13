De mooiste bezienswaardigheden in Karinthië
Karinthië, de meest zuidelijke provincie van Oostenrijk, betovert met zijn indrukwekkende mix van natuur en cultuur. Omringd door majestueuze bergen en bezaaid met sprankelende meren, straalt de regio een uniek gevoel van gemak en vreugde uit. Hier ontmoeten alpine charme en mediterrane invloeden elkaar, wat niet alleen tot uiting komt in het milde klimaat, maar ook in de levensstijl van de Karinthiërs.
De hoofdstad van de deelstaat, Klagenfurt, met zijn historische centrum en charmante oude stad, is het perfecte uitgangspunt om de regio te verkennen. De levendige cafés en de mediterrane flair van de stad nodigen bezoekers uit om te blijven hangen. Het zijn echter de vele meren, zoals de Wörthersee en de Millstatt, die Karinthië echt bijzonder maken. Het kristalheldere water, omringd door groene heuvels, biedt ideale omstandigheden voor watersporten of gewoon om te ontspannen aan de oever.
Voor cultuurliefhebbers zijn de abdij van Millstatt of kasteel Hochosterwitz een must. Karinthië is ook een paradijs voor wandelaars en fietsers. Het Nationaal Park Hohe Tauern met zijn ongerepte natuur en het Nockgebergte met zijn glooiende toppen bieden adembenemende uitzichten. Karinthië biedt dit alles in een sfeer die wordt gekenmerkt door een kenmerkend gevoel van gemak en een onmiskenbare levenslust.
De hoofdstad Klagenfurt
Een bezoek aan de provinciehoofdstad Klagenfurt
Een wandeling door Klagenfurt oude binnenstad maakt duidelijk dat Italiaanse architecten een grote invloed hebben gehad op het ontwerp van het historische centrum. Bijzonder schilderachtig zijn de renaissancegebouwen met hun zorgvuldig gerestaureerde gevels. Je kunt wandelen over gezellige pleinen en schaduwrijke binnenplaatsen met bogen. Weg van de hoofdstraten vindt je in de zijstraatjes charmante cafeetjes.
In Klagenfurt, de hoofdstad van Karinthië, wordt Oostenrijkse charme prachtig gecombineerd met een mediterrane flair. Deze stad aan het water ligt direct aan het meer van Wörth en is een bestemming die zowel cultuur- als sportliefhebbers aanspreekt. Klassieke Oostenrijkse kenmerken zijn de jugendstilgevels in het stadscentrum, de diverse musea en het elegante stadstheater. Op warme zomeravonden verzamelen mensen zich langs de oevers van het meer van Wörth voor een glas wijn en een goede maaltijd - bijvoorbeeld in de pittoreske Maria Lorettobaai met uitzicht op de laatste zeelieden van de dag.
Andere bezienswaardigheden in de stad Klagenfurt
Lindwurm
Volgens de legende spookte er vroeger een lindworm rond in de heidegebieden tussen de Wörthersee en de rivier de Drau. Dappere dienaren wisten het beest te overwinnen.
Kathedraal Klagenfurt
Het barokke kerkgebouw ligt in het hart van de oude binnenstad van Klagenfurt, in de directe omgeving van de Neuer Platz en de Lindwurm-fontein.
Oude Plein Klagenfurt
Slenteren, ijs eten en genieten van het sociale leven in Klagenfurt. Dit is de plek om dat te doen in Klagenfurt.
Museum voor moderne kunst Karinthië
Jonge en gevestigde nationale en internationale kunstenaars worden hier gepresenteerd op ongeveer 1000 vierkante meter moderne expositieruimte.
Botanische tuin
De perfecte excursiebestemming voor alle plantenliefhebbers. Prachtig aangelegde paden en bruggetjes leiden langs planten uit de hele wereld.
Avonturenpark Minimundus
De grote wereld in het klein: Ontdek beroemde gebouwen van over de hele wereld in miniatuur.
Kastelen en paleizen in Karinthië
Kasteel Hochosterwitz: Beleef de geschiedenis
Hoe was het leven van een ridder in zo'n kasteel? Deze vraag komt onvermijdelijk bij je op als je over de imposante muren van Kasteel Hochosterwitz. Omringd door glooiende heuvels en weelderige bossen lijkt het wel iets dat rechtstreeks uit een sprookje komt - en naar verluidt heeft het Walt Disney's ontwerp voor het kasteel van Assepoester geïnspireerd.
Dit 16e-eeuwse fort ligt majestueus op een 160 meter hoge rots bij Sankt Georgen am Längsee en is een waar juweeltje van Karinthië. Het pad naar de top, omzoomd met 14 indrukwekkende poorten, is een avontuur op zich. Eenmaal op de top worden bezoekers beloond met een adembenemend uitzicht over het Karinthische landschap, dat zich uitstrekt tot aan de Alpen. Voor wie zich wil onderdompelen in de middeleeuwse wereld en de geschiedenis van dichtbij wil meemaken, is dit de perfecte plek.
Meer kastelen en paleizen in Karinthië
Kasteel Wolfsberg
In het hart van de Lavantvallei steekt de neogotische Tudorstijl af tegen de zee van daken van de districtshoofdstad Wolfsberg.
Kasteelruïne Finkenstein
De ruïnes uit de 12e eeuw kijken uit over het Faakmeer. De overblijfselen van het ooit prachtige gebouw herbergen nu een evenementenarena voor 1.000 gasten.
Kasteel Maria Loretto
Het schiereiland Maria Loretto met zijn lustpaleis ligt in de oostelijke baai van Klagenfurt. De zonsondergangen vanuit het eigen restaurant van het kasteel zijn een droom!
Kasteelruïne van Landskron
Het renaissancekasteel scoort met een fantastisch gastronomisch restaurant en een roofvogelshow die gasten van alle leeftijden fascineert.
Kunst en cultuur in Karinthië
Van kleurrijke glazen koppen en pastelwerelden
Karinthië heeft een opmerkelijke Pop Art kunstenaar voortgebracht in Kiki Kogelnik. Haar werk omvat schilderijen, installaties, beeldhouwwerken en grafische kunst. Ze kreeg internationale erkenning voor haar unieke hoofden van glas, brons en keramiek. Tijdens haar verblijf in New York maakte ze deel uit van een kunstenaarsgroep waartoe ook Roy Lichtenstein en Andy Warhol behoorden. Als je door Klagenfurt wandelt, ontdek je de door haar ontworpen fontein "Gesang" in het Landhauspark - een geweldige plek voor een moment van inspiratie. Andere werken zijn te bewonderen in het Museum voor Moderne Kunst Karinthië, een van de belangrijkste collecties moderne beeldende kunst van Oostenrijk.
Hier kom je ook een andere beroemde kunstenaar uit Karinthië tegen, Maria Lassnig. Haar levenswerk omvat talloze zelfportretten en pastelkleurige figuren die gefragmenteerd lijken te zweven in delicate tinten op het doek.
Verdere culturele tips in Karinthië
Museum van de Nötschkirche
In het kleine dorpje Nötsch in het Gailtal in Karinthië is iets groots gebeurd. Hier werd een artistieke beweging van wereldklasse geboren.
Museum Liaunig
Wanneer een gepassioneerde kunstverzamelaar zijn eigen privémuseum creëert, is er veel te zien.
Natuurbelevenissen in Karinthië
Obir Stalactietengrotten: Een fascinatie onder de aarde
De ondergrondse wereld voelt aan als een andere planeet: het is er koel en de luchtvochtigheid is er hoog. Deze indrukwekkende formaties ontstonden 200 miljoen jaar geleden en werden bij toeval ontdekt. Vandaag de dag zijn de Obir Stalactietengrotten beschouwd als een van de beroemdste en indrukwekkendste grottenstelsels van Oostenrijk. Ze staan niet alleen bekend om hun spectaculaire druipsteenformaties, maar ook om de fascinerende mix van natuurwonderen en menselijke geschiedenis. Ervaren gidsen leiden bezoekers door een netwerk van tunnels en kamers, waar kleurrijke stalactieten en opvallende sinterformaties te bewonderen zijn. Het hoogtepunt is de Grote Zaal, een imposante ruimte vol torenhoge stalagmieten en stalactieten.
Verdere natuurhoogtepunten in Karinthië
Tscheppakloof
Een avontuur voor het hele gezin: hier kun je wandelen langs watervallen, over hangbruggen en door de wilde kloof.
Pyramidenkogel uitkijktoren
De hoogste houten toren ter wereld biedt een adembenemend uitzicht van 360 graden over Karinthië. Bijzonder spannend voor kinderen: De 120 meter lange glijbaan.
Nocky Flitzer zomerrodelbaan
Beleef een spannende afdaling met bochten en loopings door het schilderachtige landschap van de Turracher Höhe op de Nocky Flitzer alpine achtbaan.
Reptielenzoo Happ
In Klagenfurt kunnen kinderen zich onderdompelen in de wereld van de reptielen tijdens een spannende en leerzame excursie.
Biosfeerpark Nockberge
Verken de ongerepte natuur op idyllische wandelpaden, ontdek zeldzame dier- en plantensoorten en beklim de glooiende, koepelvormige toppen van de Nockberge.
Historische stadscentra in Karinthië
Gmünd: De kunstenaarsstad
In de smalle straatjes van deze middeleeuwse stad staat het ene atelier na het andere. Kunstenaars hebben hier een thuis gevonden en waarderen de creatieve sfeer. Maar hoe is het allemaal begonnen? Het idee om een kunstenaarsstad op te richten was het antwoord van Gmünd in 1991 op de geleidelijke ontvolking en leegstaande huizen. Genesteld in de zuidelijke bergen van de Alpenkloof, op het kruispunt van het Nationaal Park Hohe Tauern en het biosfeerreservaat Nockberge, vertrokken veel bewoners - en de kunst kwam er al snel bij.
Ze gaven de visie een kans, verzamelden creatieve geesten, restaureerden liefdevol oude huizen en transformeerden ze in galerieën, studio's en expositieruimten. Wat klein begon, werd al snel een voorbeeld van regionale stadsontwikkeling dat elk jaar meer bezoekers trekt. Een goede reden om de charme van Gmünd, de kunstenaarsstad, zelf te ervaren.
Andere historische steden in Karinthië
Friesach: De oudste van het land
Friesach is de oudste stad van Karinthië en populair bij middeleeuwse fans. Op dit moment wordt er een kasteel gebouwd, met gereedschap en techniek zoals eeuwen geleden.
Wolfsberg: Het kleine historische stadje
De historische oude stad, de onder monumentenzorg vallende huizen en de prachtige omgeving maken van dit stadje in het Lavanttal een plaats met een bijzondere sfeer.
Villach: Het kuuroord met flair
Een stad bezoeken en tegelijkertijd iets voor je welzijn doen - dat is mogelijk in Villach! Dankzij het thermale water kun je hier ontspannen met helende effecten.