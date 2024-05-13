Op zoek naar een toprestaurant in Karinthië? Dit zijn onze aanbevelingen - van pubs tot toprestaurants.

Pure levensvreugde in elke hap: de topgastronomie van Karinthië is een feest om van te genieten. Meesterchefs creëren verfijnde, moderne interpretaties van klassiekers, vaak met mediterrane invloeden – de Adriatische Zee is tenslotte dichtbij. We presenteren een selectie van bekroonde adressen voor fijnproevers.

Karinthië heeft meer dan 200 zwemmeren, omgeven door indrukwekkende bergen, wijngaarden en pittoreske dorpjes. Slow food en genieten van de fijne dingen in het leven zijn hier vanzelfsprekend. En dat proef je in de culinaire hoogstandjes op bijzondere plekken aan het water, in de natuur of hoog in de bergen.

Karinthische klassiekers, zowel traditioneel als modern, worden in de herbergen geserveerd met Alpen-Adriatische invloeden. Denk aan Kärntner Reindling, verse vis uit lokale meren en de beroemde Kasnudeln met hun karakteristieke gekreukelde rand. In veel herbergen voel je je meteen thuis, alsof je in een gezellige huiskamer eet.