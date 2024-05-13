De beste restaurants in Karinthië
Pure levensvreugde in elke hap: de topgastronomie van Karinthië is een feest om van te genieten. Meesterchefs creëren verfijnde, moderne interpretaties van klassiekers, vaak met mediterrane invloeden – de Adriatische Zee is tenslotte dichtbij. We presenteren een selectie van bekroonde adressen voor fijnproevers.
Karinthië heeft meer dan 200 zwemmeren, omgeven door indrukwekkende bergen, wijngaarden en pittoreske dorpjes. Slow food en genieten van de fijne dingen in het leven zijn hier vanzelfsprekend. En dat proef je in de culinaire hoogstandjes op bijzondere plekken aan het water, in de natuur of hoog in de bergen.
Karinthische klassiekers, zowel traditioneel als modern, worden in de herbergen geserveerd met Alpen-Adriatische invloeden. Denk aan Kärntner Reindling, verse vis uit lokale meren en de beroemde Kasnudeln met hun karakteristieke gekreukelde rand. In veel herbergen voel je je meteen thuis, alsof je in een gezellige huiskamer eet.
Toprestaurants in Karinthië
Bij Restaurant Vogelhaus presenteert topkok Fabian Kautz verfijnde regionale gerechten met mediterrane accenten. De aandacht voor detail is duidelijk zichtbaar in de maandelijks wisselende menu's, waardoor het een genot is voor fijnproevers. Ook Hubert Wallner verrast je met zijn inventieve mix van lokale gerechten, vakkundig vermengd met invloeden uit het Middellandse Zeegebied en Azie. Voor creatieve visgerechten is Visrestaurant Sicher een topadres; char en forel komen uit de eigen vijvers van het restaurant, terwijl meer dan 200 kruiden en diverse groenten worden gekweekt op hun boerderij. Op Die Forelle am Weißensee schitteren vis en kruiden van de eigen boerderij in elegante gerechten, aangevuld met de beste lokale ingrediënten. Tot slot, Restaurant Lagana, waar je een regionale, seizoensgebonden en verse culinaire ervaring kan vinden, van zakenlunches tot meergangendiners.
Restaurants voor fijnproevers in Karinthië
In het restaurant Lilienberg, gelegen in een prachtige wijnmakerij, brengt de nieuwe chef-kok Thomas Guggenberger passie en precisie in elk gerecht. Bij Trippolt zum Bären staat de "Alpe-Adria natuurkeuken" in het middelpunt, waar Josef Trippolt op meesterlijke wijze regionale en mediterrane invloeden met elkaar in evenwicht brengt. Bij Moritz omarmt Roman Pichler het experimentele en creatieve en serveert geraffineerd slow food in een moderne, luchtige omgeving in het gerenoveerde restaurant. La Terrasse in het elegante kasteel Seefels is een verfijnde bestemming voor moderne interpretaties van de Alpijns-Adriatische keuken, vakkundig gemaakt door Richard Hessl, die al vele jaren gasten verrukt met uitzicht op de Wörthersee. Aan de Weissensee zorgt de jonge en dynamische Stefan Glantschnig voor opschudding bij Neusacherhof, die uitblinkt in zowel eersteklas pubkeuken als verfijnd dineren, allemaal gemaakt van regionale ingrediënten.
Restaurants met een bijzondere sfeer in Karinthië
In het charmante Bärenwirt in het hart van Hermagor, combineren Claudia en Manuel Ressi traditie en moderniteit op vakkundige wijze, waarbij ze de beste producten uit het Gailtal laten zien. Voor wie op zoek is naar exquise visgerechten in combinatie met een prachtig uitzicht op het meer van Ossiach, is er Stiftsschmiede, waar mediterrane en regionale ingrediënten worden verwerkt tot elegante maar nuchtere creaties. Je kunt ook dineren op het terras van het Kronensaal restaurant, in het Landskron kasteel. Daar vind je een bekroonde keuken met uitzicht op de daken van Villach en de Karawanken. Bij Seespitz, in Schlosshotel Velden aan de Wörthersee, worden puristische slow food en verfijnde bistrogerechten met mediterrane accenten geserveerd, met verse vis uit het eigen kasteelmeer van het hotel.
Restaurants met een bijzonder uitzicht in Karinthië
Zin in culinaire hoogstandjes in een wijngaard met uitzicht op de bergen? Ga dan naar restaurant Leiten in Klagenfurt, waar alleen regionale en seizoensgebonden producten uit de eigen tuin worden geserveerd. Als u liever aan het water dineert, is de veranda van het Hotel-Restaurant Seefischer aan het meer van Millstatt perfect voor een Oostenrijks-mediterrane keuken met een wereldse twist. Ook aan het meer van Millstatt, bij De Moerisch. Geniet in het vijverpaviljoen of op de veranda van de regionale Alpien-Adriatische keuken met een overvloed aan verse vis. Het Strandhotel aan de Weissensee, het eerste vegetarische hotel van Oostenrijk, biedt voornamelijk biologische regionale gerechten met veel veganistische opties, allemaal met uitzicht op het kristalheldere water. Ook direct aan de Wörthersee gelegen, Werzer's Das Badehaus. Het staat bekend om zijn visgerechten, waarbij traditie en moderniteit vakkundig met elkaar in evenwicht zijn gebracht, met bijzonder mooie zonsondergangen over het meer.
Herbergen in Karinthië
De gastronomische salon van Landhotel Lindenhof mag dan klein zijn met slechts vijf tafels, maar het biedt een werkelijk exquise ervaring, waarbij gasten worden verrast met moderne interpretaties van klassieke gerechten gemaakt van ingrediënten uit de streek. Bij Bär & Schaf restaurant in Völkermarkt, een plaats met een rijke geschiedenis, is het motto "Oude borden, jonge keuken, lokale producten en veel goede wijnen". In het hart van Karinthië vind je Gasthof Alte Point in Arriach, een populaire bestemming voor luxe regionale gerechten die variëren van hartig tot licht, maar altijd indrukwekkend zijn. Frierss Feines Haus in Villach serveert Karinthische specialiteiten naast verfijnde Alpen-Aziatische fusiongerechten in een ontspannen sfeer. En last but not least heb je Gasthof Kropf (Link alleen in het Duits) in Griffen, waar je terecht kan voor huiselijke klassiekers met een moderne twist. Voor wie nieuwsgierig is naar een spannend gastronomisch menu met de beste ingrediënten uit de regio, is een reservering voor vrijdagavond een must!
Tavernes in Karinthië
De Loystubn in Hotel Pulverer in Bad Kleinkirchheim kan niet alleen bogen op een 400-jarige geschiedenis, maar ook op een indrukwekkende keuken met veel producten van de eigen boerderij van het hotel. In het "Kunsthandwerk"(Link alleen in het Duits) in Liebenfels, gevestigd in een charmante boswachterswoning, verrijken kruiden, bloemen en specerijen zowel Karinthische klassiekers als wokgerechten. Het kenmerkende gerecht bij Landgasthof Neugebauer in Lölling is hun knapperig gebakken kip, maar moderne gerechten zoals "Karinthische sushi" van lokale forel mag je ook niet missen. Het rustieke en gezellige Gasthof Sandwirt in Maria Saal bij Klagenfurt serveert regionale gerechten met mediterrane accenten, waaronder nieuw leven ingeblazen, bijna vergeten recepten; de tuin is ook indrukwekkend. Ook in Brunnwirt Kassl in Guttaring kun je genieten van een luxe, huiselijke keuken terwijl je buiten zit in een prachtige omgeving.