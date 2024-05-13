De lichtjes van een kerstboom, de glinsterende dakpannen van het Goldenes Dachl, de geur van vers gebakken Kiachln en overal klinken kerstliedjes.

Als lichtsnoeren de middeleeuwse steegjes en charmante dorpjes in een magische gloed zetten, is de kersttijd begonnen. Torenblazers en adventsconcerten brengen iedereen bovendien in feeststemming. Laat je verrassen door oude tradities en gebruiken zoals Krampusläufe, bezoekjes van Sankt Nikolaus en tentoonstellingen van kerststallen. En vergeet niet om Christstollen en Kletzenbrot te proeven.