Kerstmarkten in Innsbruck & Tirol
Introduction
Als lichtsnoeren de middeleeuwse steegjes en charmante dorpjes in een magische gloed zetten, is de kersttijd begonnen. Torenblazers en adventsconcerten brengen iedereen bovendien in feeststemming. Laat je verrassen door oude tradities en gebruiken zoals Krampusläufe, bezoekjes van Sankt Nikolaus en tentoonstellingen van kerststallen. En vergeet niet om Christstollen en Kletzenbrot te proeven.
Christkindlmarkt in de oude binnenstad
Elk jaar in de adventsperiode vind je in het historische centrum van Innsbruck, voor het beroemde Goldenes Dachl en tussen prachtig bewaard gebleven middeleeuwse gevels, de Christkindlmarkt in de oude binnenstad. Op de markt slenter je langs kerstversiering, ambachtelijke producten en andere winterse lekkernijen. Traditionele gerechten zoals Kiachln en een mok glühwein houden je lekker warm terwijl je tussen de locals rondloopt en nieuwe mensen leert kennen.
Waar: Voor het Goldenes Dachl, in het historische centrum van Innsbruck
Wanneer: 13-11 – 23-12-2026
Openingstijden: dagelijks 11:00 – 21:00
Kerstmarkt in de Maria-Theresien-Straße
De belangrijkste winkelstraat van Innsbruck pakt ook dit jaar weer uit met de kerstmarkt in de Maria-Theresien-Straße. Moderne kerstdecoraties en originele souvenirs vormen een mooie aanvulling op de traditionele kerstmarktkramen.
Waar: Maria-Theresien-Straße
Wanneer: 25-11-2026 – 06-01-2027
Openingstijden: dagelijks 11:00 – 21:00
Kerstmarkt voor het hele gezin op de Marktplatz
De kerstmarkt op de Marktplatz is een feest voor het hele gezin. De draaimolen, de aaidierenweide en nog veel meer laten kinderogen stralen, terwijl ouders rondkijken tussen mooie cadeaus en heerlijke regionale specialiteiten proeven.
Waar: Marktplatz
Wanneer: 13-11 – 23-12-2026
Openingstijden: 11:00 – 21:00
Kerstmarkt met uitzicht op de Hungerburg
Met de kabelspoorbaan wordt de rit naar de kerstmarkt op de Hungerburg een belevenis op zich. Boven aangekomen kijk je uit over Innsbruck en omgeving, en wachten er volop culinaire lekkernijen en een ruime keuze aan kerstsouvenirs.
Waar: Hungerburg
Wanneer: 20-11-2026 – 06-01-2027
Openingstijden: maandag t/m vrijdag: 13:00 – 19:00
Zaterdag, zondag en feestdagen: 12:00 – 19:00
24-12-2026: 12:00 – 15:00
31-12-2026: 12:00 – 17:00
Vanaf 25-12-2026:
Maandag t/m vrijdag: 13:00 – 18:00
Zaterdag, zondag en feestdagen: 12:00 – 18:00
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Kerstbetovering in Wilten: 20-11 – 23-12-2026
Kerst aan de Achensee: 27-11 – 20-12-2026, vrijdag t/m zondag en 08-12
Kufstein: Kerstmarkt in het stadspark en kerstbetovering in de vesting: 20-11 – 20-12-2026
Lienz: Lienzer Advent: 20-11 – 24-12-2026
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