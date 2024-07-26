In deze 9 kleine en charmante skigebieden vind je schitterende uitzichten en historische oude stadscentra.

Waar de magie van de winter thuis is

Winter in Oostenrijk betekent opgaan in de schoonheid van het landschap en samen het alpine 'Lebensgefühl' beleven. Ga bijvoorbeeld skiën op de piste, maak een winterwandeling door een besneeuwd bos, of ga langlaufen langs bevroren rivieren.

Kom tot rust in deze veelal hooggelegen dorpen in de Alpen. Vroeger waren ze in de winter vaak wekenlang onbereikbaar, maar tegenwoordig zijn ze goed bereikbaar. Comfortabele accommodaties bij vriendelijke hosts bieden vaak heerlijk rustgevende wellnessfaciliteiten en een uitstekende keuken. Modern, maar gelukkig is hun onmiskenbare karakter bewaard gebleven.

De combinatie van besneeuwde bergtoppen en historische oude stadjes maakt het gemakkelijk om even afstand te nemen van het leven van alledag en optimaal te genieten van je wintervakantie.