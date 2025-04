Wachten in stijl 6. BUS:STOP Krumbach

Wat is het?

Het is een verzameling van 's werelds interessantste bushokjes. In het dorp Krumbach (1000 inwoners) in de meest westelijke deelstaat Vorarlberg in Oostenrijk is elke bushalte een uniek kunstwerk, van een glazen paviljoen en een wirwar van hout tot een bos van takken. De "Buswartehüsle" (Vorarlbergs dialect voor bushokje) zijn ontworpen door teams van architecten uit Rusland, Spanje, België, Noorwegen, Japan, China en Chili en gebouwd door plaatselijke ambachtslieden. Ze zijn geïnspireerd op het plaatselijke landschap en de plaatselijke cultuur. De gebouwen gaan op zeer verschillende manieren om met de locatie. Sommige nemen typische kenmerken van het Bregenzerwald over, zoals een woonkamer met tafel en stoelen, een stapel hout of een gestileerd bos. Andere bieden nieuwe uitzichten op de omgeving.

Waarom bezoeken?

Bezoek alle zeven bushokjes van BUS:STOP-Krumbach via een gemakkelijke wandeling in twee tot drie uur - of neem de regionale buslijnen 820 en 890 vanuit Bregenz. De drie heideherbergen in Krumbach zijn ideale plekken om te stoppen voor een hapje eten; probeer gerechten en drankjes op smaak gebracht met lokale planten en kruiden van de Krumbacher heide.