Berghutten & Almen voor een pauze
Introduction
Even pauzeren bij een berghut is een heerlijke manier om het Alpenleven met al je zintuigen te beleven. Dit typisch Oostenrijkse vakantiegevoel wordt tot leven gebracht door boeren, chefs en huttenwaardinnen/-waardes, die ervoor zorgen dat er zelfs op 2.000 meter hoogte gerechten met regionale ingrediënten worden geserveerd. Verse producten zoals brood, eieren, jam, ham en spek komen rechtstreeks van de boerderij, terwijl melk, boter en kaas in de alpenkaasmakerijen worden gemaakt. En elke hut heeft zijn eigen specialiteiten om te ontdekken.
Berghutten en almen in Vorarlberg
In het voorjaar verlaten de dieren de boerderijen en trekken ze omhoog naar de Maiensäss of Vorsäß – tijdelijke weiden op ongeveer 1.000 tot 1.500 meter hoogte, voordat het verdergaat naar de hoge almen. Deze graasgebieden worden meestal vanaf mei of juni gebruikt.
Veel Maiensässe en almen verwelkomen wandelaars of hebben kleine snackstations, waar bezoekers regionale specialiteiten kunnen proeven en een inkijkje krijgen in het leven van de alpenboeren.
Ontdek almwandelingen in Vorarlberg en ga langs bij een van de gezellige hutten.
Alpe Nova
Eerst ontbijten, daarna gezellig bijpraten met het kaasmakersechtpaar Andrea en Andreas. Ze geven een kijkje in de productie van Montafon Sura Kees.
Alpengasthaus Rellseck
Rustiek bergontbijt met kaas, gebakken aardappelen, roerei, boerenbrood en spek, met panoramisch uitzicht – van de Rätikon tot de Silvretta.
Alpstöbli Tafamunt
Een kleine, gezellige bergherberg met alpengerechten en Vorarlberger lekkernijen. De klim is snel en makkelijk met de Tafamuntbahn-kabelbaan vanuit Partenen.
Berghutten en almen in Tirol
Wanneer de berghutten weer zijn opgeknapt, koeien, schapen en geiten op de alpenweiden grazen en de geur van alpenkruiden in de lucht hangt, kan dat maar één ding betekenen: Almsommer is begonnen.
Na een wandeling eten of overnachten in een berghut is op zichzelf al een belevenis – de frisse berglucht inademen, genieten van het indrukwekkende panorama, in de verte koebellen horen en na de klim je dorst lessen met vers bronwater uit de fontein.
Ontdek almwandelingen in Tirol en ga langs bij een van de gezellige hutten.
Almgasthaus Boscheben
Clara runt met hart en ziel de bergherberg op de Patscherkofel op 2.030 meter hoogte – een echte insider tip!
Eng Alm
Rond de grootste alpendorp midden in het Karwendel grazen zo’n 240 koeien op weelderige alpenweiden. Een specialiteit is Enger Almkäse.
Almen in het Gaistal
Het hoogdal Gaistal bij Leutasch in de regio Seefeld is het rijk van de almen, met een ruime keuze aan berghutten. Een culinaire reis door de Tiroolse keuken.
Aschinger Alm
In de Alpengasthof proef je huisgemaakte producten uit de kaasmakerij, Tirools spek, alpensalami, honing en schnaps – en je kunt ze ook kopen in de boerderijwinkel.
Ritzau-Alm
Geniet van een stevige Tiroolse snack, wildspecialiteiten uit eigen jacht, gerechten van alpenos en huisgemaakte taarten – met uitzicht op het Kaisergebergte.
Berg'k'hof Kaisertal
Bekend om hun regionale bioproducten: de uitbaters serveren ook een heerlijk ontbijtbuffet op de berg. Het restaurant is zeven dagen per week open.
Au Hochalm
Alles is huisgemaakt: specialiteiten van alpenmelk, varken en rund. Zelfs je ontbijtei komt elke dag vers uit het kippenhok.
Berghutten en almen in SalzburgerLand
In SalzburgerLand wachten zo’n 165 gecertificeerde Almsommer-hutten – voor een echte Alpenbeleving. Hier proef je regionale specialiteiten zoals Pinzgauer Kaspressknödel in een gezellige, rustieke sfeer. Sommige hutten hebben bovendien speciale kenmerken:
Kinderwagen-Almen (kinderwagenvriendelijk) zijn ideaal voor gezinnen, omdat ze makkelijk bereikbaar zijn. Mountainbike-Almen bieden speciale routes voor fietsers, en op Kunst & Kultur-Almen (kunst & cultuur) kunnen bezoekers genieten van bijzondere evenementen.
Ontdek de Salzburger Almenweg in SalzburgerLand en ga langs bij een van de gezellige hutten:
tom Almhütte in Maria Alm
Begin de dag bijzonder met een Alpenbrunch op het zonneterras van de moderne berghut met rustieke charme.
Pottinger hut in Bad Gastein
Spek, kaas, brood en boter uit eigen productie. En een droomuitzicht op het Nationaalpark Hohe Tauern.
Berghutten in de Lungau
Van alm naar alm wandelen. Alpenkaasboeren en huttenwaardinnen/-waardes nodigen je uit om van hun huisgemaakte specialiteiten te proeven.
Wallehen hut in Filzmoos
Een goede morgen van de Bischofsmütze, de Hochkönig en zelfs de Großglockner. Het ‘wandelontbijt’ is te bestellen.
Präau-Hochalm in Dorfgastein
Een waar fijnproeversparadijs! In de zomer staan alle dieren van de Präaugut op de hoogalm en geven ze dagelijks melk, waar boter en kaas van worden gemaakt.
Amoser-Alm in Dorfgastein
Aan de westkant van het dal bij Dorfgastein serveren de gastheren/-vrouwen op 1.200 meter brood, spek en kaas.
Mayerlehenhütte in Hintersee
In het weekend wordt een biologisch ontbijt geserveerd: huisgemaakte biologische melk, kaas, ham en brood. De alm is ook met een kinderwagen bereikbaar via het bospad.
Filzmoosalm in het Großarltal
Boeren Bettina en Manfred runnen het eeuwenoude familiebedrijf. Bettina maakt op de alm verse boerenboter en zure kaas.
Die.Deantnerin hut in Deanten
Ontbijt in de stijlvolle berghut met uitzicht op de Hochkönig wordt bij Deantnerin geserveerd op reservering.
Berghutten en almen in Steiermark
Ben je op zoek naar smaak zonder kunstmatige toevoegingen, dan moet je op de almen van Steiermark zijn. Hier worden heerlijke gerechten geserveerd met warme gastvrijheid en adembenemende bergpanorama’s. Steiermark telt 1.666 almen, waarvan 801 bemand zijn. Hutten vind je overal in de regio: van nationale parken en een UNESCO-biosfeerpark tot talloze beschermde gebieden.
Het Natuurpark Almenland is een van de grootste alpenweidegebieden van Europa. Hier draait alles om binnenstappen, het moment savoureren en van hut naar hut culinaire hoogtepunten ontdekken.
Berghutten en almen in Kärnten
In het UNESCO-biosfeerpark Nockberge in Kärnten heeft de alpenlandbouw een lange traditie. De grashellingen worden zorgvuldig verzorgd door mens én grazende dieren. Sommige Kärntense almen worden al meer dan 400 jaar beheerd. De door de zon verweerde houten gevels en gezellige Stuben van de hutten zijn heerlijke plekken om je terug te trekken.
Toen stedelingen begin 20e eeuw de natuur begonnen op te zoeken om te ontspannen, werden hier ook de eerste hutten gebouwd. De oudste daarvan is de huidige Alexanderhütte.
AlexanderAlm
Voor het Slow Food Alpenontbijt staat er een buffet klaar met lekkernijen van onze eigen biologische boerderij.
Hermagorer Bodenalm
In de zomer grazen koeien op de alpenweiden in de Weissensee-regio en wordt de melk in de alpenkaasmakerij verwerkt tot kaas en zure room-boter.
Berghutten en almen in Oberösterreich
Of het nu een rustieke berghut is of een moderne mountain lodge: bezoekers genieten van regionale lekkernijen zoals vers brood, smaakvol spek en bergkaas. Vooral in de Kalkalpen, het Salzkammergut en het Mühlviertel bieden hutten adembenemende uitzichten en warme gastvrijheid.
Of je nu op 1.500 meter hoogte zit of tussen bloeiende alpenweiden: elke hut belooft genieten en ontspanning. Na een verkwikkende pauze is het tijd om weer op pad te gaan en nog meer van de natuurlijke schoonheid van Oberösterreich te ontdekken.
Gasthaus Rettenbachalm
In Gasthaus Rettenbachalm in Bad Ischl serveert Florian Simmer Oostenrijkse gerechten met regionale ingrediënten en huisgemaakt gebak.
Gowilalm in Spital am Phyrn
De Gowilalm verrast met regionale specialiteiten en prachtige natuur. Na de wandeling wachten een hartige snack en huisgemaakt gebak op je.
Berghutten en almen in Niederösterreich
Authentiek, gezellig en vol charme: de hutten en almen van Niederösterreich – bekend als Schwaigen in de Wechsel-regio – nodigen uit om te ontspannen en het echte bergleven te proeven. Ver weg van lawaai en drukte kom je tot rust en maak je weer contact met de natuur. Terwijl de kinderen op de alm spelen, kun jij achteroverleunen op het zonneterras.
Bloeiende weiden, indrukwekkende bergtoppen en grazende koeien doen je al snel de dagelijkse routine vergeten.
Naturfreundehaus Knofeleben
De hutkeuken focust op regionale boeren, huisgemaakte gerechten en koken op houtvuur. Prachtige wandeling over de Bodenwiese, de grootste alm van Niederösterreich.
Enzianhütte
Kijk uit naar huttenwaard Sunny & Didi, een rustieke sfeer, gebraden varkensvlees, kaasdumplings en gentiaanburgers. Dagelijks seizoensspecials!
…dat het langer duurt om in de bergen een ei te koken?
Hoe hoger je bent, hoe langer het duurt om een ei te koken!
De reden: het kookpunt van water hangt af van de luchtdruk en is bij normale druk 100°C – op grotere hoogte ligt het lager.
Als het ei op een lagere temperatuur kookt, duurt het vanzelf langer voordat het hard wordt (of idealiter: zacht). Vuistregel: het kookpunt daalt met ongeveer één graad per 300 meter hoogte.