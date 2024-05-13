Geniettips Berghutten en almen in Vorarlberg

In het voorjaar verlaten de dieren de boerderijen en trekken ze omhoog naar de Maiensäss of Vorsäß – tijdelijke weiden op ongeveer 1.000 tot 1.500 meter hoogte, voordat het verdergaat naar de hoge almen. Deze graasgebieden worden meestal vanaf mei of juni gebruikt.



Veel Maiensässe en almen verwelkomen wandelaars of hebben kleine snackstations, waar bezoekers regionale specialiteiten kunnen proeven en een inkijkje krijgen in het leven van de alpenboeren.